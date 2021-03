Pavel Filip: Acum totul depinde de voința celor de la PAS și de la PSRM

Este necesară învestirea unui Guvern cu atribuții depline, în condițiile în care până nu avem o imunizare generală a populației, oricum nu poate fi vorba de începutul campaniei electorale pentru alegerile anticipate. Criza sanitară ia proporții dramatice iar cea politică duce la lipsă de consens şi putem rămâne în acest blocaj politic până in 2023. Sunt declarațiile făcute de deputatul democrat Pavel Filip, liderul PDM.

Europa Liberă: Dle deputat, v-am invitat să discutăm acum, când încă mai rămâne incertă situația politică din Republica Moldova, pentru că nu e clar care va fi finalitatea disputei între instituția prezidențială și cea legislativă. Chiar credeți că până la 23 martie, până se consumă perioada de a se afla dacă poate fi dizolvat parlamentul, mai puteți dialoga și găsi un consens, un compromis?

Pavel Filip: „Dvs. vorbiți despre varianta bună, până pe 23 martie să fie cumva identificată o soluție sau exact după 23 martie, dar este o confuzie, pentru că la ce asistăm noi astăzi, de fapt, este un ping-pong prin care actorii politici fug de responsabilitate. Pe de o parte, avem instituția prezidențială cu PAS-ul în spate, pe de altă parte, este Dodon cu PSRM-ul, ex-președintele și cu o fracțiune mare în parlament, care, de fapt, controlează o majoritate în parlament împreună cu Șor, Andronachi, Nichiforciuc. Și aici, de fapt, se duce lupta între aceste două formațiuni și, cu părere de rău, lupta se duce nu pentru identificarea soluțiilor, lupta se duce nu pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă cetățenii, dar pentru a acredita în societate ideea cine este responsabil de ce se întâmplă astăzi. Asta este catastrofă.

Ce vedem? Din partea lui Dodon – ultimatumuri, fake news-uri ș.a.m.d...

Dar și din partea președinției ce vedem? Vizite la Condrița, căutăm telefoane, retragem ordine, oamenii mor, în fiecare oră în Republica Moldova moare un om din cauza pandemiei. Ne-am dus și ne-am tras câte-o poză la aeroport atunci când au venit vaccinurile, dar când să răspundă la întrebarea: de ce nu s-a vaccinat niciun om sâmbătă, duminică și luni?, nu are cine răspunde. Atunci responsabil este ministerul, este guvernul, asta este tragedia Republicii Moldova astăzi.”

Europa Liberă: Responsabilitatea totuși revine și președinției, și parlamentului, în aceeași măsură?

Pavel Filip: „Responsabilitatea revine în aceeași măsură clasei politice, doar că acum noi asistăm la un exercițiu de trișare masivă în Republica Moldova. Suntem în situația când egoismul politic se încearcă a vinde drept altruism, unii vorbesc despre necesitatea curățării clasei politice și acest lucru poate fi făcut doar prin intermediul alegerilor parlamentare anticipate, alții zic: haideți să ne batem capul de oameni, dar în realitate nu-și doresc să meargă în alegeri parlamentare. Deci, nimeni nu vorbește adevărul și nimeni nu ia în calcul că într-o situație normală, mai putem să facem exerciții din astea politice, dar într-o situație de război, suntem într-o situație de criză profundă, eu nici nu vreau să-mi imaginez ce ne așteaptă pe viitor, sistemul spitalicesc este în colaps deja. După ce am ascultat la ședința Biroului permanent reprezentanții guvernului, a fost prim-ministrul interimar și reprezentanții Ministerului Sănătății și Ministerului Finanțelor, eu am ieșit cu concluzia că lucrurile stau mult mai prost decât îmi imaginam în Moldova astăzi.”

Europa Liberă: De ce? S-a anunțat că s-au găsit bani pentru vaccinuri, 60 de milioane, a fost identificată suma pentru a cumpăra vaccinuri.

Pavel Filip: „Și care era problema să se identifice bani? Când este vorba de viețile omenești, acum totul trebuie să treacă pe planul doi, proiecte investiționale, drumuri, nu știu ce acolo, să ne batem capul cum să supraviețuiască oamenii. Cine își punea întrebarea că banii nu pot fi identificați pentru vaccinuri? Asta este prioritatea zero. E altceva de unde iei aceste vaccinuri și am văzut, am asistat la un lucru mai urât încă, că stăm cu vaccinurile la depozit, și nu se administrează. Asta înseamnă lipsă de capacitate de organizare a acestui lanț logistic până la urmă.”

Europa Liberă: Și cel puțin pe acest segment nu s-a găsit consens, adică de unde să fie importate vaccinurile, cum să aibă loc vaccinarea?

Deci, noi ne putem permite luxul acesta...

Pavel Filip: „Nu am auzit răspunsuri la toate aceste întrebări, pentru că toți vorbesc de alegeri parlamentare anticipate. Dar noi ne imaginăm, dacă mâine pornim în campanie electorală acum când suntem în picul acestei pandemii, ce se întâmplă în această țară? Deci, noi ne putem permite luxul acesta...”

Europa Liberă: Acum e apogeul, dar dacă conveniți să ajungeți la anticipate, nu vor avea loc azi-mâine?

Pavel Filip: „Tocmai despre asta voiam să zic, că mergi la anticipate atunci când ai deja o imunitate colectivă. Asta ar însemna să vaccinăm 50 la sută din populație, 50 la sută din populație ar însemna patru milioane de doze de vaccin, pentru că de două ori trebuie să faci acest vaccin. Presupunem că avem la dispoziție patru luni de zile, asta ar însemna o capacitate de vaccinare de nu mai puțin de 34 de mii de doze pe zi. Iată, eu nu am auzit un răspuns la această întrebare. Există asemenea capacități? Or, dacă noi ne mișcăm în ritmul în care suntem astăzi, noi mai avem de vaccinat încă 10 ani de zile în Republica Moldova ca să ajungem la această imunitate.”

Europa Liberă: Am reținut o declarație pe care a făcut-o șeful fracțiunii PSRM. Dl Furculiță a spus că pe moment ați căzut de comun acord ca alegerile parlamentare anticipate să fie amânate, nu anulate, amânate. Este adevărat?

Pavel Filip: „Noi nu am ajuns la un acord cu nimeni, nu știu cu cine dl Furculiță a ajuns la acest acord.”

Europa Liberă: S-a ajuns la un consens privind amânarea anticipatelor, asta spune dl Furculiță.

Pavel Filip: „Eu nu am auzit să se fi ajuns la un consens. Noi, cei de la Partidul Democrat, am ieșit și am făcut o ofertă publică. De fapt, am vorbit despre starea lucrurilor, am prezentat un plan cu câteva priorități: 1) gestionarea crizei pandemice și vaccinarea; 2) dimensiunea socială. Și văd că se înghesuie acum toți să vină cu soluții, dar se merge pe o cale absolut greșită...”

Europa Liberă: Cu indexarea, majorarea pensiilor?

Pavel Filip: „Dar o să revin mai târziu. Deci, dimensiunea socială – cum ajutăm oamenii în această perioadă, dar nu numai, și businessul mic și mijlociu, ca să nu prăbușim economia de tot; 3) deblocarea asistenței externe fără de care noi nu vom supraviețui anul acesta din punct de vedere financiar.

Vorbesc de Fondul Monetar Internațional, vorbesc de Banca Mondială și vorbesc de Uniunea Europeană, Omnibus, dar și de România. Deci avem acel grant, încă 60 de milioane și 4) organizarea alegerilor parlamentare anticipate, pentru că avem nevoie de modificări în Codul electoral. Toate patru priorități urgente nu le poți implementa fără un guvern funcțional, este clar pentru toată lumea.”

Europa Liberă: Ca să ajungem să discutăm despre un guvern funcțional, mai întâi vreau să ne lămuriți foarte clar: în parlament este astăzi o majoritate?

Pavel Filip: „Pornind de la faptul că niciunul din aceste puncte nu poate fi realizat fără un guvern funcțional, noi am venit cu următoarea propunere, pentru că și noi împărtășim ideea alegerilor parlamentare anticipate, este planul, discutăm în cadrul a patru formațiuni politice în parlament: PSRM, PD, PAS și Platforma DA.

Ar însemna că acest proces va dura șase luni de zile, dar între timp avem un guvern funcțional până la alegerile parlamentare...

Dacă toți susțin acest plan, care poate fi îmbunătățit la propunerea fiecărei formațiuni politice, atunci există o majoritate, se instalează un guvern, îi oferim timp de o lună-o lună și jumătate, cât îi trebuie pentru elaborarea acestor proiecte, să vină în parlament și parlamentul să le voteze, după care parlamentul nu se mai întrunește timp de trei luni de zile, asta ar însemna deja patru luni de zile, constituțional se dizolvă parlamentul, pentru că nu există altă cale, cunoaștem doar două, și încă două luni de zile avem pentru campania electorală. Ar însemna că acest proces va dura șase luni de zile, dar între timp avem un guvern funcțional până la alegerile parlamentare.”

Europa Liberă: Igor Dodon vă contrazice, chiar astăzi a spus că, dacă se învestește un cabinet de miniștri, nu mai poate fi vorba de alegeri parlamentare anticipate în acest an, cel mai probabil anul viitor, dar și mai sigur că abia în 2023. L-am citat pe Igor Dodon.

Pavel Filip: „Înseamnă că avem o ruptură de declarații, una spune liderul PSRM și alta spun colegii cu care am discutat până acum, vorbesc de președintele fracțiunii, dl Bătrîncea. Noi am avut discuții în formatul a trei formațiuni politice – PD, PAS și PPDA –, există această deschidere să vorbim în patru, în paralel noi am discutat și cu cei de la PSRM, ne-au spus și ei că există deschidere să discutăm în cadrul a patru formațiuni politice și urmează astăzi, mâine, poimâine poate să avem aceste întrevederi și să înțelegem – se poate ajunge la un numitor comun sau nu pe marginea planului pe care l-a propus Partidul Democrat.”

Europa Liberă: Lumea asta se și întreabă: care este garanția că acele declarații despre care se anunță în spațiul public vor fi întocmai îndeplinite, pentru că declarațiile, știți cum e în Republica Moldova, astăzi se spune una, se gândește a doua și se face a treia?

Pavel Filip: „Da, cu părere de rău, în toate discuțiile și negocierile politice nu pot fi obținute garanții stabile, pentru că nu este o înțelegere care trebuie autentificată de către notar.”

Europa Liberă: Iată, Dvs. ziceți că trebuie să discutați în patru: PD, PSRM, PAS și Platforma Demnitate și Adevăr.

Pavel Filip: „Da.”

Europa Liberă: Sunteți siguri că PSRM nu mai discută cu cei din „Pentru Moldova”?

Pavel Filip: „Nu sunt sigur, absolut nu sunt sigur, dar care este alternativa? Dacă ei discută, înseamnă că public se va vedea că au trișat grosolan și încă o dată au încălcat toate înțelegerile care sunt și o să fie penalizați de către alegători.”

Europa Liberă: Dar și președinta Sandu ar trebui să discute cu o majoritate parlamentară constituită, pentru că ea nu poate să audă de la unu o declarație, de la al doilea altă declarație și până la urmă să nu fie în general clar care e declarația comună?

Pavel Filip: „Evident. Eu am spus acest lucru, dar trebuie să fie făcut primul pas. Mai întâi, fracțiunile parlamentare să aibă o discuție, dacă ajung la un numitor comun, după aceea se vorbește cu președintele țării, pentru că trebuie să fim sinceri și să numim lucrurile pe nume, nu te poți duce pur și simplu să înaintezi un candidat la funcția de prim-ministru președintelui, trebuie să fie o candidatură care este coordonată cu președintele țării, pentru că președintele urmează să semneze decretul.”

Europa Liberă: Dar și care să aibă sprijin parlamentar nu pentru o singură zi?

Pavel Filip: „Și cu referire la sprijinul parlamentar, propunerea noastră a fost să fie elaborat un program scurt pentru acest guvern.

Noi nu vorbim acum de reformele strict necesare: reforma justiției, lupta cu corupția, infrastructura ș.a.m.d...

Înțelegem că acestea sunt lucruri importante, profunde și care necesită într-adevăr o echipă consolidată care le va pune în aplicare, dar acum trebuie să trecem de această criză pandemică, asta este prioritatea zero.”

Europa Liberă: Cum vede PDM identificarea candidatului pentru funcția de premier? Socialiștii spun că ei insistă cu candidatura pe care o au deja, Mariana Durleșteanu.

Pavel Filip: „În același timp, ei spuneau că sunt gata să examineze și alte propuneri, dacă se ajunge la o înțelegere în acest format larg. Știți care este paradoxul? Toată lumea vorbește despre dialog, dar nimeni nu pornește acest dialog.”

Europa Liberă: Și asta se vede în spațiul public.

Pavel Filip: „Iată, noi am făcut efortul, am discutat cu toate aceste patru formațiuni politice.”

Europa Liberă: Dar v-am zis, Dvs. ieri ați discutat cu toate aceste patru formațiuni, iar astăzi, fostul președinte Igor Dodon, președintele PSRM anunță cu totul altceva.

Pavel Filip: „Eu nu am văzut ce a anunțat.”

Europa Liberă: Mergem mai departe pe subiectul ce ține de învestirea unui nou cabinet de miniștri. Compromisul și aici greu se va găsi, pentru că colegii Dvs. din Platforma pentru Demnitate și Adevăr zic că merg cu ideea ca Andrei Năstase să ajungă șeful guvernului?

Pavel Filip: „Bine, ei l-au înaintat pe Andrei Năstase din partea formațiunii, nefiind într-un dialog cu alte fracțiuni. Eu nu cred că acest lucru este cel mai important, cel mai important este scrierea unui plan limitat în acțiuni și exhaustiv.”

Europa Liberă: Dar toți acești patru actori vor pune condiții, cine și pentru ce optează și majoritatea vor spune că vor ca persoana pe care o propun ei să fie în fruntea executivului?

Pavel Filip: „Ca să poți înainta asemenea condiții, mai întâi trebuie să te așezi la masa de dialog. Haideți să facem primul pas, apoi o să vorbim despre al doilea sau al treilea.”

Europa Liberă: Dar, dar cel mai important acum e dacă va avea Republica Moldova un alt cabinet de miniștri sau nu va avea.

Pavel Filip: „Cel mai important acum e dacă va avea Republica Moldova trece cu demnitate peste această criză sau nu.”

Europa Liberă: Cu un guvern cu împuterniciri plenipotențiare.

Pavel Filip: „Evident. Altă soluție, din punctul meu de vedere, nu există.”

Europa Liberă: Dar nu s-ar putea întâmpla că cel care va ajunge să fie premier va fi persoana propusă de toți și fiind a nimănui?

Pavel Filip: „Dacă nu există capacitate de dialog, înseamnă că asta este calitatea clasei politice din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Ce se întâmplă dacă nu-i capacitatea asta de dialog?

Pavel Filip: „Stăm în blocajul în care ne aflăm acum.”

Europa Liberă: Cât?

Pavel Filip: „Putem sta și până în anul 2023. Eu nu văd de unde Curtea Constituțională ar identifica circumstanțe pentru dizolvarea parlamentului, dacă nu se înaintează un prim-ministru, un prim-ministru trebuie să fie înaintat în cadrul constituțional, de altfel avem un blocaj.

Putem sta și până în anul 2023...

Acest lucru va continua până când nu ne vom determina foarte clar care este forma de guvernare în Republica Moldova – suntem țară semi-prezidențială sau suntem țară parlamentară, pentru că noi acționăm emoțional, dar nu încercăm să ne lămurim cu forma de guvernare care este împărtășită de către toți. Eu cred că rădăcina acestui conflict este anume acest subiect – nedeterminarea cine suntem noi.”

Europa Liberă: Și atunci trebuie modificată Constituția?

Pavel Filip: „Constituția, mai devreme sau mai târziu, urmează să fie modificată, dacă nu, noi vom intra în asemenea conflicte de fiecare dată și după alegerea parlamentului sau după alegerea președintelui.”

Europa Liberă: Dar modificarea Constituției cere timp, cel puțin șase luni?

Pavel Filip: „Trebuie rezolvată această problemă. Dacă presupunem că parlamentul este dizolvat după trei luni de zile, pentru că nu a fost numit un prim-ministru, oare nu se creează un precedent periculos că de fiecare dată președintele va putea dizolva parlamentul dacă nu-i place ce a ieșit după alegerile parlamentare? Deci, haideți să judecăm rațional.”

Europa Liberă: Din ceea ce vorbiți Dvs., s-ar părea că intenția bună e ca să se meargă către găsirea unui consens, iar pe de altă parte, mai mult se vede acest blocaj. Să încercăm să tălmăcim ce are în vedere Igor Dodon atunci când spune că mai există proceduri juridice prin care se pot rezolva problemele, depășind criza politică, funcții?

Pavel Filip: „Dl Dodon a făcut foarte multe declarații contradictorii și eu nu sunt în stare să comentez toate aceste declarații.”

Europa Liberă: Dar Dvs. trebuie să discutați cu deputații socialiști, cei care sunt în subordonarea lui Igor Dodon?

Pavel Filip: „Până la urmă, ei vor lua o decizie. Deci, discuțiile pe care le-am avut până acum, nu foarte multe, mi-au creat sentimentul că există deschidere din partea tuturor acestor patru actori politici. Dacă nu se va reuși până la capăt, înseamnă că această criză va fi perpetuată.”

Europa Liberă: După data de 23, ce scenarii credeți Dvs. că ar fi cele mai posibile pentru a fi aplicate ca să se găsească o ieșire din situația aceasta de criză?

Pavel Filip: „Pot să vă spun despre cel mai prost scenariu care poate fi: nu se întâmplă nimic până în data de 23, pe de o parte, va fi adresarea probabil din partea președintelui la Curtea Constituțională pentru dizolvarea parlamentului, eu nu văd de unde Curtea poate găsi circumstanțe pentru a accepta dizolvarea parlamentului, ceea ce ar însemna că perpetuăm această situație. Bine, se vorbește absolut greșit, am văzut declarațiile dnei președinte că, ori anticipate, ori referendum, deci nu este pusă întrebarea corect, pentru că una nu are legătură cu alta și nu substituie în același timp una pe alta, pentru că noi, probabil a fost o înțelegere greșită, am simțit acest lucru și din discuțiile pe care le-am avut cu colegii de la PAS.

Nu se întâmplă nimic până în data de 23...

În primul rând, eu nu văd cum poate fi pornită procedura de suspendare și referendum, eu nu cred că pot fi identificate voturile în parlament, pe de o parte...”

Europa Liberă: 67 de voturi...

Pavel Filip: „...pe de altă parte, nu văd logica ca acest lucru să se întâmple, cu toții cunoaștem că dna președintă Maia Sandu se bucură de popularitate. Deci, chiar dacă admitem teoretic că se merge pe procedura suspendării și referendumului, ea va obține votul de încredere înapoi al cetățenilor. De aceea, pe de o parte, eu nu cred că va declanșată această procedură, pe de altă parte, dacă teoretic este declanșată nu rezolvăm problema, obține votul de încredere înapoi al cetățenilor și parlamentul rămâne nedizolvat, asta nu duce automat la dizolvarea parlamentului. Și atunci avem bani cheltuiți. Da, încă o dată a fost reconfirmată susținerea pentru președinte, dar în același timp avem Constituția, care ne spune foarte clar care sunt condițiile în care poate fi dizolvat parlamentul.”

Europa Liberă: Dvs. ziceți că foarte greu s-ar găsi 67 de voturi, dar 50+1 se vor găsi mai ușor pentru a învesti un guvern?

Pavel Filip: „Eu cred că pot fi identificate mai multe voturi, pentru aceasta trebuie să avem dialog în parlament. Încă o dată, noi suntem într-o situație excepțională acum, spuneam și ieri...”

Europa Liberă: Și dacă PSRM face alianță cu cei din „Pentru Moldova” cât Dvs. discutați?

Pavel Filip: „Ei au făcut cu Șor deja...”

Europa Liberă: Ei nu au anunțat că au făcut și este constituită această coaliție.

Pavel Filip: „Bine, sunt semnăturile puse pe o foaie.”

Europa Liberă: E suficient?

Pavel Filip: „Eu cred că da.”

Europa Liberă: Și atunci, Dvs. acum vreți să le stricați afacerea, înțelegerea?

Pavel Filip: „Dar nu vrem să le stricăm afacerea. Deci, am văzut deschidere din partea PSRM-ului și trebuie folosită această oportunitate.”

Europa Liberă: Dar ei au semnăturile împreună cu cei din „Pentru Moldova”, și nu s-au dezis de ele?

Pavel Filip: „Și este logic să nu se dezică de ele, pentru că, știți cum, de ce să dai pasărea din mână pe cea de pe gard, pentru că atâta timp cât nu s-au pornit discuțiile în acest format despre care vorbeam eu este logic să-și țină varianta de rezervă.”

Europa Liberă: Eu am să citez din declarația pe care o făcea ambasadorul american. Dereck Hogan spunea: „Moldova se află la încă o răscruce de drumuri și politicienii și infractorii corupți nu mai pot dicta cursul viitorului țării”. Cum ați citi Dvs. această declarație?

Pavel Filip: „Cred că Moldova în permanență se află numai la răscruce. Este timpul să pornim deja pe un drum de la această răscruce. Trebuie să fiu sincer cu Dvs. și să vă spun că eu am o frică acum, pentru că ceea ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale, noi am văzut care este voința poporului. Deci, Partidul Democrat în același timp s-a retras din coaliția care a fost atunci cu socialiștii, drept consecință a retragerii noastre, premierul Chicu și-a prezentat demisia și trebuie să fim de acord cu acest lucru, pentru că premierul Chicu nu a vrut să rămână în continuare cu susținerea lui Șor la guvern.

Astfel, anume PDM a deschis o oportunitate președintelui ales să vină cu o echipă, să pună mâna pe volan și să purceadă la schimbări în R. Moldova...

Noi vom avea degrabă patru luni de zile după alegerile prezidențiale și batem pasul pe loc. Între timp, eu cred că și alte formațiuni politice s-au mai întremat puțin, au văzut că nu s-a întâmplat nimic în această perioadă și eu mă tem să nu fie irosită această oportunitate oferită de către Partidul Democrat. Din punctul meu de vedere, dna președintă Maia Sandu trebuia să vină cu acțiuni ferme imediat și să nu încerce a folosi cumva normele constituționale pentru dizolvarea parlamentului pentru, nu știu, ridicarea ratingului, pentru a veni înapoi în parlament cu un număr mai mare de mandate, dar să încerce să schimbe lucrurile în Republica Moldova, să vină cu o echipă guvernamentală puternică și pe bune, în spiritul Constituției, să solicite votul de încredere în parlament. Și atunci existau două posibilități: ori că este votat acest guvern, ori că nu obține majoritatea de voturi și atunci este deschisă calea pentru alegerile parlamentare. Între timp, eu cred că au mai scăzut din aceste turații și îmi pare rău că nu a existat un plan elaborat, bine pus la punct pe care să se meargă imediat.”

Europa Liberă: Credeți că astăzi mai e valabil și scenariul, dacă Maia Sandu eventual ar veni cu o candidatură pentru funcția de premier să fie agreată de parlament?

Pavel Filip: „Păi vedeți că atunci imediat nu exista o majoritate parlamentară. Între timp, dacă a fost tergiversat acest proces, le-a dat posibilitatea actorilor politici să-și revină, să se regrupeze, să-și regrupeze forțele într-un mod oarecare și am văzut cine au înaintat-o pe dna Durleșteanu și acum este într-un conflict constituțional. Pe de o parte, Constituția spune că președintele este obligat să înainteze candidatura înaintată de către o majoritate, atunci nu exista o majoritate și președinta putea veni cu propria ei echipă.”

Europa Liberă: Dar Mariana Durleșteanu mai are șansă să ajungă șefă de executiv?

Pavel Filip: „Eu nu vreau să fac preziceri, nu știu, poate și da, poate și nu. Noi nu avem de ales dintre ceva bun și ceva rău, de obicei așa se întâmplă și la nivel de prim-ministru, întotdeauna ai de ales dintre ceva prost și ceva foarte prost, și noi acum avem o majoritate care a înaintat-o pe dna Durleșteanu, majoritatea Dodon-Șor, pe de o parte, pe de altă parte, dacă nu va exista dialog, dar poate fi acest dialog pe care l-a propus Partidul Democrat în formatul acestor patru partide, să se vină cu altă garnitură guvernamentală. Nu este cea mai bună variantă, dar este mai bună decât cea pe care au propus-o Dodon cu Șor, chiar dacă și socialiștii participă în această garnitură, noi îi putem contrabalanța. Deci ai posibilitatea să echilibrezi cumva lucrurile aici în țară, dar spuneam de câteva ori deja, că povestea pescarului și peștișorului de aur, dacă tot vrei și vrei să ai toată puterea în stat sau să aștepți condiții ideale s-ar putea ca lucrul acesta să nu se întâmple și să te trezești în fața coveții sparte până la urmă.”

Europa Liberă: Dar, pe moment, totuși PSRM rămâne figura cea mai importantă când e vorba despre cum să se rezolve criza politică, ei având 37 de mandate...

Pavel Filip: „Depinde de voința celor de la PAS și celor de la PSRM, de principiu.”

Europa Liberă: Păi, atunci ar putea ei să discute, acești doi actori politici, PAS și PSRM?

Pavel Filip: „Ar putea și acești doi să discute, doar că iarăși noi întotdeauna punem cumva carul înaintea boilor, dacă vorbim despre alianțe, noi privim această alianță sau coaliție ca un scop în sine, noi vorbim despre faptul să putem ceva rezolva în această țară. Deci, atunci este nevoie de un echilibru, este nevoie de un consens al forțelor politice, asta presupune o democrație veritabilă, de fapt.”

Europa Liberă: Să admitem că Dvs., cei patru actori despre care vorbiți, ajungeți la un numitor comun, identificați o persoană care să fie desemnată pentru funcția de premier și garnitura guvernamentală să fie pe potriva așteptărilor tuturor, cât de lungă va fi viața acestui guvern?

Pavel Filip: „Aici trebuie să înțelegem că nu vorbim de reforme profunde geopolitice.”

Europa Liberă: Da, dar câtă viață să aibă, să-și ducă mandatul până când?

Pavel Filip: „Îi oferim o lună de zile acestui guvern să vină cu toate proiectele în parlament, parlamentul votează toate aceste proiecte: vaccinare, proiectele sociale și deblocarea finanțării externe și modificarea, poate, a Codului electoral în vederea îmbunătățirii, după care parlamentul trei luni de zile nu se mai întrunește, asta deja avem patru luni de zile, după aceste patru luni de zile se dizolvă parlamentul absolut constituțional și mai ai două luni de zile pentru campania electorală, ar însemna șase luni de zile, hai, în cel mai rău caz, șapte luni de zile.

Dacă lucrul acesta se făcea încă atunci când prima dată Partidul Democrat a propus, noi cred că deja în câteva luni de zile am fi ajuns la alegerile parlamentare anticipate...

Doar foarte important aici, sunt două posibilități de dizolvare a parlamentului, care sunt prevăzute în Constituție: imposibilitatea numirii unui guvern sau inactivitatea parlamentului timp de trei luni de zile. Deci, noi am propus pe inactivitatea parlamentului, pentru că țara are nevoie de un guvern funcțional, deci într-o țară parlamentară instituția importantă este guvernul, guvernul trebuie să discute și cu partenerii și să gestioneze treburile în stat pentru ca a doua variantă ar însemna să ne ducem cu un guvern în exercițiu. Vreau să mă credeți pe mine care am avut mandatul de prim-ministru și am lucrat ministru în guvern. Atunci când nu există un guvern funcțional, nimeni nu lucrează în garnitura guvernamentală, toți stau și așteaptă, duc hârtiile dintr-un birou în altul, nu există inițiativă și prima frază pe care a spus-o prim-ministrul Ciocoi când a venit la Biroul permanent a fost: „Vă rog foarte mult, nu țineți pe o perioadă îndelungată guvernul în demisie, că nu se lucrează”.”

Europa Liberă: Dar ar fi anticonstituțional și dacă i s-ar oferi împuterniciri depline actualului guvern, asta am înțeles?

Pavel Filip: „Asta este o altă greșeală foarte mare, pentru că iarăși se încearcă a distorsiona normele constituționale și, dacă vreți, de bun-simț. Noi tot vorbim de statul de drept, în același timp, noi încercăm să ne scărpinăm la urechea stângă cu mâna dreaptă, asta este creare de precedente. Deci, statul este constituit pentru a avea un guvern funcțional, un parlament, instituțiile funcționale, dar nu să găsim cumva prin șiretlicuri să întindem această perioadă.”

Europa Liberă: Pentru că este și dispută între deputații PAS și deputații socialiști referitor la cum ar trebui să se ajungă la ridicarea pensiilor, Dvs. ca fost premier ce ne puteți spune, care e mijlocul de aur, ca să-i fie clar și cetățeanului: totuși, cine și ce vrea?

Pavel Filip: „Da, eu sunt cel care a participat și a inițiat reforma sistemului de pensii, eu pot să vă vorbesc foarte mult la acest capitol, cu părere de rău, nu avem timpul necesar. În perioada când nu există un guvern funcțional, în perioada când nu avem un parlament în care să existe o majoritate parlamentară foarte clară, atunci la suprafață iese populismul, deci nu se va întâmpla nimic serios în Republica Moldova cât nu vom avea o majoritate și un guvern funcțional, pentru că fiecare formațiune politică vrea să fie populistă. Știți, ca într-o familie, nu știu, unde soțul nu mai trăiește cu soția și văd copiii ba unul, ba altul câte o săptămână și încearcă să alinte acești copii pentru a-și manifesta într-un mod oarecare dragostea, le dau bomboane, dulciuri, jocuri ș.a.m.d. Deci, nu o să crești un copil disciplinat așa, doar când familia este unită copilul știe că există disciplină: trebuie să învețe, să muncească, nu știu ce să facă, asta se întâmplă acum în stat. Cu referire la sistemul de pensii, noi am muncit foarte mult asupra aceste reforme și formula de calcul care este, este una foarte bună și echilibrată. Trebuie să înțelegem foarte bine că mărimea pensiei nu depinde de formulă, depinde de capacitatea financiară a statului, dacă nu ai bani în fondul social, poți să modifici această formulă cât nu ai modifica-o, asta ar însemna că tragi plapuma ori pe cap, ori pe picioare...”

Europa Liberă: Am înțeles că bani sunt în fondul social.

Dați acum 1.000 de lei, că sunt prevăzute în buget în aprilie...

Pavel Filip: „În situație de criză nu trebuie acum să distorsionăm formula sau sistemul de pensii, veniți și ajutați pensionarii, ori veniți cu majorare de pensii, dar nu umblați la formula de calcul, pur și simplu, majorați pensia, ori dați ajutoare la pensionari, așa cum a pornit PD-ul atunci, câte 600 de lei, câte 1.000 de lei. Dați acum 1.000 de lei, că sunt prevăzute în buget în aprilie, mai dați în mai sau în iunie 1.000 de lei, dar nu umblați la formula de calcul, pentru că de altfel o să trebuiască în permanență și se distorsionează acest sistem.”

Europa Liberă: Deci, cu un guvern interimar este imposibil ca să se majoreze pensiile?

Pavel Filip: „Evident, acestea sunt rectificări în bugetul de stat și proiectul care, apropo, eu cred că o să fie aprobat astăzi în guvern, deja sunt trei proiecte: și PAS-ul, și Platforma, și PSRM-ul, a venit unul cu indexare de două ori, unul o dată, nu știu ce acolo, dar toate sunt...”

Europa Liberă: De două ori pe an sau o dată pe an, ca să fie clar?

Pavel Filip: „Da, o dată pe an și e revăzută, e regândită formula de calcul. Deci, în principiu sunt neconstituționale, pentru că nu există avizul guvernului, un guvern în exercițiu sau în demisie nu poate da în aviz. Evident că toți, acum ei ce spun: încercați și contestați la Curtea Constituțională acest proiect și atunci pensionarii o să vă blameze că mergeți împotriva lor. Dar nu așa se construiește un stat, aceasta nu este o construcție solidă, bazată pe populisme.”

Europa Liberă: Cele 60 de milioane de euro din partea României pot fi ratate sau poate fi prelungit termenul, sau cum vedeți Dvs. deznodământul?

Pavel Filip: „Termenul expiră, trebuie prelungit acest termen.”

Europa Liberă: Cine îl prelungește?

Pavel Filip: „Trebuie să ai un guvern funcțional.”

Europa Liberă: Și dacă nu este?

Pavel Filip: „Dacă nu este un guvern funcțional, riscăm să ratăm acest ajutor.”

Europa Liberă: Deci, banii pot fi pierduți, e clar, da?

Pavel Filip: „Evident! De altfel așa cum putem să nu avem un acord cu Fondul Monetar...”

Europa Liberă: Iată asta am vrut să vă întreb, Republica Moldova nu are un acord cu Fondul Monetar Internațional?

Pavel Filip: „Nu are un acord cu Fondul Monetar și eu am pus niște întrebări când am avut această întâlnire cu reprezentanții guvernului: dacă admitem că mâine instalăm un guvern, cât vor dura negocierile cu Fondul Monetar? Nu am obținut un răspuns foarte clar și de la reprezentanții Ministerului de Finanțe am înțeles că de la Fondul Monetar au spus că vor veni cu condiționalități noi, asta ar însemna încă multe luni de zile de negocieri.”

Europa Liberă: Dar care condiționalități mai trebuie îndeplinite?

Pavel Filip: „Păi avem de numit viceguvernatorii...”

Europa Liberă: Da, doi viceguvernatori.

Pavel Filip: „Apoi trebuie anulate proiectele celea ridicole, care au fost aprobate la sfârșitul anului trecut.”

Europa Liberă: La miez de noapte.

Pavel Filip: „Anularea anulării Legii miliardului și modificările în sistemul de pensii care au fost făcute. Anularea anulării Legii miliardului și modificările în sistemul de pensii care au fost făcute. Asta este vorba doar de Fondul Monetar Internațional, mai avem încă Omnibusul de la Uniunea Europeană și acolo avem ceva legat pare-mi-se de Legea ANI-ului, avem modificări la Constituție legate de CSM și încă mai este ceva, îmi scapă acum, adică avem mult de muncă, pentru aceasta trebuie să ai un guvern.”

Anularea anulării Legii miliardului și modificările în sistemul de pensii care au fost făcute...

Europa Liberă: Deci, înțeleg că pe moment nimeni nu poate să spună când se pune capăt acestei dispute dintre instituția prezidențială și cea legislativă?

Pavel Filip: „Eu nu mă apuc să vă zic când. Vă spun, cel mai prost scenariu care poate exista ar fi să conservăm acest haos pe care îl avem acum, dar asta pentru Republica Moldova va fi o catastrofă, pentru că nu suntem într-o perioadă de pace când poți face jocuri politice.