Pe 11 iulie o să aducem în Parlament politicieni onești | Europa Liberă la Fălești

– „Da, mi-a părut rău și pentru Dodon că am votat și pentru Maia Sandu îmi pare rău că am votat...”

– „Da, numaidecât! La noi, în Moldova încă există, dacă copiii sau părinții lucrează la Moscova, înseamnă că cei care sunt aici pe loc votează pentru acei care-s cu orientare rusească, dacă copiii sunt în Europa, e clar lucru... La mine, de exemplu, fiica îi în Belgia, în Bruxelles, eu am fost, am văzut ce înseamnă Uniunea Europeană. Și dacă toți ar avea posibilitate să plece în Europa să vadă acolo schimbarea, s-ar întoarce acasă cu altă mentalitate și când s-ar duce la vot ar ști pentru cine să voteze și de ce să voteze anume așa.”

– „Am, am la Istanbul, fiică în Turcia și am în Rusia, îi la pensie acolo și lucrează soră medicală și nepoței, și tot, și s-au aranjat acolo.”

– „El are preț, dacă omul când votează gândește cu capul, gândește bine, atunci are preț.”

Vadim Pistrinciuc: „Eu aș vrea să vorbim foarte mult despre calitatea apei, a mediului înconjurător. Asta este o problemă foarte mare care în Republica Moldova este ignorată, în foarte multe robinete și fântâni din Republica Moldova nu este apă, dar otravă. Dar n-o să se vorbească despre asta, dna Valentina. Eu aș vrea să vorbim despre corupție și despre debandada asta care se întâmplă, hoția asta fără limite, nu în termeni generali, dar în termeni concreți, cum, de exemplu, un furt poate să omoare mulți oameni, niște bani furați nu ajung pentru ventilatoare sau pentru aparate de dializă, sau pentru substanțele necesare pentru chimioterapie, sau pentru alimentarea persoanelor care sunt grav bolnave astăzi în spitale. În secțiile de terapie intensivă, apropo, dacă citiți, la Spitalul de Urgență este totul bine sau nu? Ei au tot ce este necesar? Eu am citit, de exemplu, că la unii medici li se micșorează salariile, am mai citit pe unele forumuri că nu ajung bani pentru alimentarea persoanelor conectate la aparate, că ele nu se alimentează normal, deci au nevoie de substanțe speciale. Eu vă spun aceste teme doar pentru noi, noi aici o să le discutăm, dar în politică ele n-au să se discute.”

Europa Liberă: Haideți să vorbim despre promisiunile electorale. Ați mers și Dvs. în campanie și ați spus oamenilor ce vreți să faceți ca să le îmbunătățiți traiul și condițiile de viață. Ce preț are o promisiune și cât de responsabil e politicianul atunci când promite că noi vom majora salariile, pensiile, că noi vom îmbunătăți infrastructura, că noi vom aduce investiții, că noi vom lupta împotriva corupției ? C âtă responsabilitate poartă politicianul a tunci când promit e aceste lucruri?

Europa Liberă: Dar când ziceți că există o parte a clasei politice c are nu vrea să admită viitoru l, la ce vă referiți concret?

Eu nu am participat la facerea listelor, dar am văzut cum se fac la partid și este un proces extrem de traumatizant. Pot să vă spun o chestie că niciodată, dar niciodată(!) n-au să fie toți mulțumiți de lista electorală. Unii din ei zic: „De ce eu nu sunt acolo?”, dar la alții le propun și pe urmă se gândesc: „Dar de ce nu m-am dus?”, iar al treilea, de exemplu, se uită dintr-o parte: „Dar de ce acela e în fața lui acela? Dar mie mi-i mai simpatic ăsta cu părul drept, decât ăsta cu părul creț sau mie mi-i mai simpatică o doamnă decât altcineva”. Apropo, eu mai n-am căzut jos când am auzit niște discuții între niște oameni destul de progresiști care spuneau: „Dar de ce am introdus noi în cotele acestea de femei?” La un moment și eu mă gândeam că acum trebuie să respecți și cota asta. Asta este o calitate umană, noi să ne lămurim cu lista. Eu ceea ce vreau să văd, vreau să văd oameni care nu sunt șantajabili pe liste, oameni care nu au fost prinși în scheme de furt masiv, furturi care pun presiune foarte mare pe siguranța statului, oameni care nu au trădat, asta contează foarte mult. Politica niciodată nu-i imaculată, deci nu poți să stai, cu cât mai tare vrei să fii alb, cu atât mai ușor o să te murdărești. Aceasta este o chestie, dar sigur eu nu vreau să văd criminali pe liste, care au făcut crime, care au făcut crime violente. Noi am avut, dna Valentina, oameni care au fost învinuiți de crime violente, de moarte, care au ajuns în parlament. Eu nu zic că au făcut sau nu, dar din punct de vedere moral asta este grav și nimeni nu s-a revoltat sau s-au revoltat acolo ca de obicei mass-media și câțiva activiști. Asta este destul de grav. În ceea ce ține de calitatea umană și cum au să se țină de cuvânt, aș vrea să vă spun că totul o să fie bine, sper să fie bine. Eu cred. Eu văd mai mult pozitivism în această campanie, fiindcă, în primul rând, s-au mai liniștit apele, s-au schimbat generații de oameni și oamenii sunt mai greu de manipulat.”