Pe Agendă cu Vitalia Pavlicenco: Despre unirea la care „tot se va ajunge” și atitudinea față de AUR

Adeptă a aderării la UE, Pavlicenco spune că unirea cu România i se pare o cale mai sigură și mai simplă decât parcurgerea etapelor clasice, ca stat independent.

„Procesul de integrare europeană nu este simplu, este nevoie de reforme extrem de grele și mă tem că populația cu greu le acceptă. Se va ajunge într-un punct când se va convinge toată lumea că doar reunificarea ne salvează de niște eventuale evoluții proaste din partea Rusiei”, a spus Pavlicenco.

Republica Moldova își propune încheierea negocierilor de aderare la UE în 2028 și aderarea propriu-zisă în 2030.

Oficialități de la Chișinău au vehiculat ideea unirii cu România ca „plan B”, după ce președinta Maia Sandu a spus la începutul anului că ar sprijini la un referendum unirea pentru a proteja R. Moldova de presiunea Rusiei, dar că aderarea la UE este „un obiectiv mult mai realist”, având și un sprijin popular mai mare.

La București, președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și alți politicieni mainstream au exprimat poziții asemănătoare.

Pentru Vitalia Pavlicenco - a cărei carieră a culminat la sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor 2000, dar care nu s-a lăsat cu totul de politică - lucrurile stau însă exact invers.

„Eu sper, rămân, unionistă convinsă (...) și nu aș vrea ca unirea să fie doar într-un moment de criză, când se întâmplă ceva - trebuie făcută conștientizat, înțelept, așezat, prin cooperare, prin solidaritate”, spune Pavlicenco, care rămâne fondatoare a Partidului Național Liberal - o mică formațiune extraparlamentară.

Relația nuanțată cu AUR

Cum se raportează o unionistă ca Vitalia Pavlicenco la partidul românesc AUR și liderul acesteia, George Simion?

Nu este simplu.

Simion și-a început cariera în politică în calitate de activist unionist în Republica Moldova, iar AUR – cel mai mare partid de opoziție din Parlamentul României după alegerile din 2024 – are unionismul ca principiu doctrinar.

În același timp, AUR este criticat pentru o poziție pro-rusă – de exemplu s-a opus doborârii dronelor rusești care pătrund din Ucraina în România, țară NATO.

Iar Simion a cerut oprirea ajutoarelor necondiționate ale României pentru R. Moldova și să le fie retrasă cetățenia română alegătorilor din R. Moldova care au votat covârșitor la alegerile prezidențiale românești din mai 2025 cu contracandidatul său, Nicușor Dan, actualul președinte al României.

„Când a intrat în Parlament, eu i-am scris și i-am spus: «Nu abandona mesajul unionist. Tu ai fost unionist, tu ai promovat unionismul cu colegii tăi, acum tot așa trebuie să-l promovezi»”, spune Pavlicenco.

Consideră nepotrivite unele poziții ale lui Simion, cu care spune că nu a mai vorbit în ultima vreme. Chiar și așa, crede că acesta nu ar trebui să aibă interdicție de intrare în Republica Moldova – o interdicție care i-a fost dată din motive de securitate încă în 2018 și care rămâne în vigoare și astăzi.

Despre ce am mai discutat cu Vitalia Pavlicenco în acest episod:

stilul premierului Vasile Tofan și șansele sale de reușită;

controversa concertelor de Ziua Limbii Române;

vizita surprinzătoare la Chișinău a unei delegații talibane;

criza politică de la București.

Pe Agendă, cu Cristina Popușoi” este un produs al Europei Libere, în care invitați de prestigiu sunt intervievați săptămânal în studioul nostru din Chișinău. Cu un episod nou publicat în fiecare miercuri, aduce 30 de minute de întrebări și răspunsuri la ordinea zilei pentru orice spectator din R. Moldova. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv: adevărul. Emisiunea poate fi urmărită pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova și pe site-ul moldova.europalibera.org, iar versiunea audio - pe aplicațiile de podcast: Apple Podcasts și Spotify.

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