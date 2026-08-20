Pentru rușii din străinătate, renunțarea la cetățenie devine tot mai dificilă și mai scumpă

Vlada Harebova încearcă din 2022 să renunțe la cetățenia rusă, însă până acum fără succes.

Harebova locuiește în Letonia și încearcă să obțină cetățenia acestei țări atât pentru ea, cât și pentru cei doi copii ai săi. Letonia nu permite, în general, dubla cetățenie în astfel de situații, iar legislația țării prevede că cetățenia letonă și cea rusă nu pot fi deținute simultan.

Femeia s-a lovit de probleme la consulatul Rusiei de la Riga, care îi oferă o listă cu documentele necesare, dar puține informații despre modul în care acestea pot fi obținute.

„Când suni sau scrii la consulat, îți spun: «Nu ne ocupăm de asta. Ne pare rău, nu vă putem ajuta»”, a declarat Harebova pentru Current Time, televiziunea în limba rusă a RFE/RL.

În plus, Rusia a majorat taxele pentru această procedură, astfel încât suma pe care trebuie să o plătească a devenit, în cuvintele sale, „foarte mare” în raport cu salariul ei de profesoară.

Fiica sa s-a lovit și ea de un obstacol atunci când consulatul a refuzat să-i primească cererea pentru că nu avea o copie a diplomei universitare obținute în Rusia. Harebova spune că această cerință nu figura în instrucțiunile disponibile.

Pentru rușii care trăiesc în străinătate și vor să renunțe la cetățenia rusă - din motive juridice, birocratice sau morale, ori dintr-o combinație a acestora - procedura poate dura ani întregi. Iar acum a devenit considerabil mai scumpă, atât pentru cei aflați în Rusia, cât și pentru cei din străinătate.

O nouă lege intrată în vigoare pe 22 iulie a majorat taxa de stat pentru renunțarea la cetățenie de la 4.200 de ruble (50 de dolari) la 50.000 de ruble (592 de dolari). Separat, o hotărâre a guvernului a majorat taxa consulară pentru cererile depuse în străinătate de la 130 la 1.200 de dolari.

Majorarea taxelor adaugă încă o problemă unei proceduri pe care solicitanții din străinătate o descriu deja ca fiind greu de parcurs.

Veronika Mikkonen, care locuiește în Finlanda, spune că unele dintre documentele necesare sunt valabile doar trei luni.

Acest lucru poate transforma procedura într-o cursă contra cronometru, mai ales atunci când solicitanții întâmpină dificultăți în obținerea unei programări la o misiune diplomatică rusă - ceea ce poate dura, de asemenea, luni întregi.

Mikkonen a reușit în cele din urmă să renunțe la cetățenia rusă, dar spune că pregătirea documentelor a costat-o aproape 1.000 de euro, deși taxa consulară era atunci de 130 de euro.

Decizia sa a fost motivată, potrivit propriilor declarații, de represiunea exercitată de Kremlin în Rusia și de invazia pe scară largă în Ucraina lansată de președintele Vladimir Putin în februarie 2022.

„Pur și simplu nu am vrut să port în buzunar pașaportul unei țări dictatoriale și al unei țări care a început un război”, a declarat ea pentru Current Time.

Moscova a încetat să mai publice datele statistice

Ministerul rus de Externe nu a mai publicat date la nivel național privind renunțările la cetățenie din 2023.

Potrivit cifrelor făcute publice de minister, 4.356 de persoane au renunțat la cetățenia rusă în 2019, 3.877 în 2020, 4.055 în 2021 și 4.306 în 2022, primul an al războiului pe scară largă.

Ministerul a susținut că cifra din 2022 nu reprezenta o schimbare semnificativă a tendinței. În primele nouă luni ale anului 2023, aproximativ 4.400 de persoane renunțaseră la cetățenia rusă, potrivit șefului Departamentului consular al Ministerului de Externe.

Sute de mii de ruși au plecat din țară după ce Putin a anunțat, în septembrie 2022, o mobilizare parțială.

Lipsa unor statistici oficiale actualizate face dificil de stabilit dacă numărul celor care vor să renunțe la cetățenia rusă a crescut pe măsură ce invazia continuă, fără semne clare că se apropie de sfârșit.

Datele din unele țări sugerează însă că cererea este semnificativă.

În Estonia, 107 persoane au renunțat la cetățenia rusă în 2024. Până la 25 august 2025, numărul celor care făcuseră acest lucru în acel an ajunsese deja la 126, potrivit Ministerului de Interne estonian.

Estonia a raportat și mari întârzieri. Ambasada Rusiei de la Tallinn a încetat să mai accepte cereri noi de renunțare la cetățenie de la sfârșitul lui 2023 până în februarie 2024, după intrarea în vigoare a unei noi legi ruse privind cetățenia.

După reluarea procedurii, cozile au continuat să se formeze, în condițiile în care Rusia și-a închis consulatele din Tartu și Narva și a redus personalul ambasadei de la Tallinn.

Mai multe consulate ruse din alte orașe europene și din alte regiuni au fost, de asemenea, închise pe fondul tensiunilor dintre Moscova și Occident, generate de invazia în Ucraina și de alte dispute.

Străinii care solicită cetățenia estoniană prin naturalizare trebuie, în general, să renunțe la cetățenia pe care o dețin. Întârzierile de la ambasada Rusiei au creat astfel o problemă pentru persoanele care au nevoie de dovada că nu mai sunt cetățeni ruși înainte de a putea finaliza procedura de naturalizare.

„Nu mai am nimic de-a face cu Rusia”

Legislația rusă impune și anumite condiții pentru renunțarea la cetățenie. Solicitanții trebuie să dețină o altă cetățenie sau să aibă garanția că o vor primi. Cererea poate fi respinsă dacă solicitantul are taxe, impozite, amenzi neachitate sau anumite obligații juridice încă nerezolvate.

Pentru unii solicitanți, problema nu este dacă vor să renunțe la legătura juridică cu Rusia, ci dacă își permit, dacă reușesc să înțeleagă și dacă pot finaliza procedura.

Aleksandr Smirnov, care locuiește la Madrid și a obținut cetățenia spaniolă, a declarat pentru Current Time că a încercat fără succes să renunțe la cetățenia rusă.

După majorarea taxei, spune el, nu mai este sigur că merită să continue procedura.

„Nu am mai fost în Rusia de 10 ani, nu mai am nimic de-a face cu Rusia, nu am proprietăți sau conturi bancare acolo. Nu am nevoie de această cetățenie”, a declarat el pentru Current Time.

„Aș vrea să renunț la ea, ca să am o singură cetățenie, a țării în care locuiesc. Este logic. Dar am impresia că scopul lor este să pună obstacole în cale.”

Activistul pentru drepturile omului Lev Ponomariov este de aceeași părere. El consideră că autoritățile ruse sunt interesate să transforme renunțarea la cetățenie într-o procedură greu accesibilă.

„Nu vor să existe un flux mare de persoane care renunță [la cetățenie], pentru că asta ar deveni un fel de bombă informațională: tot mai mulți oameni renunță la cetățenia rusă”, a spus el.

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