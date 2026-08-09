Putin semnează o lege care îi lasă fără drepturi pe rușii din exil. Experți: „Este o moarte civilă”

Când a fugit din Rusia, în septembrie 2022, Aleksandr Meniukov era martor într-un dosar penal care îl viza pe un prieten apropiat – un poet ale cărui lecturi publice de versuri împotriva războiului au fost considerate infracțiune de către autorități.

În acea perioadă, sute de mii de ruși părăseau țara după ce Vladimir Putin a ordonat mobilizarea militară pentru a susține invazia din Ucraina. Pentru Meniukov, care oferea consultanță juridică rușilor ce se opuneau războiului, momentul decisiv a fost bătaia primită în timpul unei percheziții efectuate de poliție în apartamentul său din Moscova.

Ajuns în Kazahstan, el a încercat să-și reînnoiască pașaportul înainte de expirare, însă cererea uriașă venită din partea altor ruși aflați în aceeași situație a complicat procesul. Câteva luni mai târziu a ajuns în Polonia, unde a obținut o viză umanitară.

Astăzi, viața lui Meniukov – și, posibil, a mii sau chiar zeci de mii de ruși stabiliți în afara țării – riscă să devină și mai dificilă.

Potrivit unei legi semnate de Vladimir Putin pe 4 august, cetățenii ruși aflați în străinătate care au fost condamnați în Rusia pentru anumite contravenții sau infracțiuni nu vor mai putea beneficia de servicii consulare de bază, precum reînnoirea pașaportului sau autentificarea unor documente, inclusiv certificate de căsătorie.

Categoria celor afectați este foarte largă. Poate include activiști care au colaborat cu organizații finanțate din străinătate, persoane care au avut legături cu organizații declarate „indezirabile” sau chiar cetățeni care au pus sub semnul întrebării pierderile uriașe suferite de armata rusă în Ucraina.

Noua măsură a fost deja denumită de avocați, activiști pentru drepturile omului și reprezentanți ai diasporei ruse drept o formă de „moarte civilă”, deoarece îi aruncă pe cei vizați într-un vid juridic și administrativ din care este aproape imposibil să iasă.

„Dacă pașaportul meu ar fi expirat în perioada în care mă aflam deja în Polonia și această lege ar fi fost atunci în vigoare, nu aș fi avut dreptul să solicit unul nou. Așa funcționează sistemul. Pentru foarte mulți ruși aceasta va deveni o problemă majoră”, spune Meniukov.

Tatiana Lokșina, cercetătoare în cadrul Human Rights Watch, afirmă că persoanele vizate nu își vor pierde formal cetățenia rusă, însă vor fi lipsite de acces la servicii consulare.

„Vor rămâne cetățeni ruși, dar fără posibilitatea de a beneficia de servicii juridice și consulare. În practică, este o formă de apatridie”, explică aceasta.

Avocatul rus Gleb Boguș, stabilit în prezent la Berlin, consideră că obiectivul autorităților este clar.

„Scopul este să transmită un mesaj și să creeze un efect de intimidare asupra întregii societăți ruse, atât pentru cei care au plecat, cât și pentru cei care au rămas.”

Oficialii ruși nici măcar nu încearcă să ascundă acest lucru.

„Cei care au plecat în străinătate și fac rău țării nu sunt opoziția. Sunt trădători. Sunt infractori”, a declarat Veaceslav Volodin, președintele Dumei de Stat, în momentul adoptării legii.

Un „cetățean anulat”

În ultimii peste 20 de ani, autoritățile ruse și-au extins treptat arsenalul legislativ folosit pentru reprimarea opoziției, cenzurarea presei independente și desființarea organizațiilor societății civile.

Printre aceste instrumente se numără legea privind „agenții străini”, care sancționează persoanele și organizațiile ce primesc finanțare externă, precum și legea privind organizațiile „indezirabile”, care interzice activitatea unor entități străine considerate amenințări la adresa securității naționale și incriminează colaborarea cu acestea.

După declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina, în 2022, Kremlinul a adoptat măsuri și mai dure.

Persoanele care publică informații despre pierderile armatei ruse sau despre presupuse crime de război pot fi urmărite penal pentru „discreditarea forțelor armate”, iar cei care se referă la regiunile ucrainene anexate de Moscova ca fiind teritorii ale Ucrainei pot fi acuzați că subminează integritatea teritorială a Rusiei.

Noua lege merge și mai departe. Cetățenii condamnați pentru una din cele șase categorii de infracțiuni prevăzute de actul normativ și care locuiesc în afara Rusiei pot pierde accesul la un drept considerat fundamental în dreptul internațional: asistența consulară oferită propriilor cetățeni.

„Strategia nu este retragerea cetățeniei, ci transformarea acesteia într-o armă”, spune Boguș. „Este încă o cărămidă în construirea unui sistem de segregare, prin care statul izolează persoanele pe care le consideră dușmani sau «indezirabili».”

Organizația rusă de avocați „Pervîi Otdel” avertizează că un opozant politic care a părăsit țara și este catalogat drept „evazionist” va deveni practic un „cetățean anulat”.

În practică, cei afectați nu vor mai putea obține din Rusia certificate de naștere, certificate de căsătorie sau cazier judiciar necesar autorităților din statele în care locuiesc.

Legea permite, de asemenea, blocarea conturilor bancare, împiedicarea vânzării proprietăților și chiar interzicerea transferului acestora către rude.

„Război împotriva propriilor cetățeni”

Noile prevederi permit inclusiv autorităților să deschidă și să administreze conturi bancare în numele persoanelor vizate, încasând, de exemplu, pensii sau efectuând plăți pentru amenzi stabilite de instanță.

„Este, fără îndoială, o lege a morții civile”, afirmă Lokșina. „Dacă nu taci și alegi să vorbești, mai devreme sau mai târziu vei fi urmărit penal.”

Situația exilaților ruși este complicată și de faptul că multe state europene au înăsprit procedurile prin care cetățenii ruși pot obține permise de ședere, autorizații de muncă sau cetățenie.

„Mulți dintre ei nu beneficiază de un sprijin real în țările în care trăiesc. Cei persecutați de guvernul rus sunt priviți, în cel mai bun caz, cu suspiciune colectivă”, spune Boguș.

Adoptarea acestei legi vine într-un moment în care Kremlinul încearcă să mențină ritmul războiului din Ucraina, reducând în același timp la minimum informațiile despre numărul real al victimelor din rândul armatei ruse. Economia încetinește, iar nemulțumirea socială este în creștere.

Analiști apropiați Kremlinului susțin că autoritățile sunt preocupate și de alegerile parlamentare din luna următoare, unde un rezultat sub așteptări pentru partidul Rusia Unită ar afecta imaginea de unitate națională promovată de regim.

„Putin nu escaladează doar războiul împotriva Ucrainei. El escaladează și războiul împotriva propriilor cetățeni”, conchide Boguș.

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