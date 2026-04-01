Pezeshkian afirmă că Iranul are „voința necesară” pentru pace, dând speranțe că s-ar putea apropia un acord

La ore după ce secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că zilele următoare „vor fi decisive”, Pezeshkian a părut să se îndepărteze de linia dură adoptată de Iran în ultimele zile, conform căreia nu se pot purta discuții cu Washingtonul.

„Avem voința necesară pentru a pune capăt acestui conflict, cu condiția îndeplinirii unor condiții esențiale – în special garanțiile necesare pentru a preveni repetarea agresiunii”, a declarat Pezeshkian într-o conversație telefonică din 31 martie cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, potrivit unui comunicat al biroului său.

„Soluția pentru normalizarea situației este încetarea atacurilor lor agresive”, a adăugat Pezeshkian.

Deși unii au avertizat că Pezeshkian nu este un factor de influență în cadrul conducerii Iranului, în ciuda titlului său, comentariile sale au stimulat piețele din Statele Unite și au dus la o scădere a prețurilor petrolului.

Statele Unite au declarat săptămâna trecută că au prezentat un plan în 15 puncte care include demontarea instalațiilor nucleare ale Iranului, limitarea capacităților sale de rachete și încetarea sprijinului acordat forțelor regionale aliate.

Înalți oficiali iranieni au negat că Teheranul se află în negocieri cu Washingtonul, dar Iranul a declarat pe 25 martie că analizează o propunere americană în 15 puncte și a prezentat ceea ce a numit cinci condiții care trebuie îndeplinite pentru ca conflictul să ia sfârșit.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a declarat într-un interviu acordat postului de televiziune Al Jazeera pe 31 martie că primește în continuare mesaje de la trimisul special al SUA, Steve Witkoff, dar că acest lucru nu înseamnă că au loc „negocieri” între Teheran și Washington.

Comentariile șefului diplomației iraniene sunt cele mai recente dintr-o serie de mesaje contradictorii din partea ambelor părți cu privire la eforturile de a pune capăt conflictului, care a început pe 28 februarie.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat de mai multe ori în ultimele zile că se apropie un acord pentru a pune capăt războiului. În același timp, forțele americane continuă să se întărească în Orientul Mijlociu.

Casa Albă a anunțat că Trump se va adresa națiunii pe această temă miercuri seară.

Hegseth a subliniat, în timpul unei ședințe de informare privind operațiunea militară care a decimat capacitățile militare și nucleare ale Iranului, că ar prefera să pună capăt războiului printr-un acord de pace.

„Nu vrem să facem mai mult decât este necesar din punct de vedere militar. Dar nu am vorbit aiurea când am spus că, între timp, vom negocia cu bombe”, a spus Hegseth.

China și Pakistan se implică

Alimentând și mai mult speranțele unei soluționări, China și Pakistanul s-au angajat pe 31 martie să „consolideze comunicarea și coordonarea strategică”, în încercarea de a ajuta la negocierea unui acord.

Ministrul pakistanez de externe, Ishaq Dar, s-a întâlnit cu omologul său chinez, Wang Yi, la Beijing și a reiterat apelul lor către Iran și Statele Unite de a depune eforturi pentru a pune capăt războiului, care a ucis mii de oameni în cel puțin nouă țări și costă economiile din întreaga lume miliarde de dolari pe zi.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe chinez, Mao Ning, a declarat că ambele părți au convenit să urmărească dezamorsarea conflictului și că cele două țări vor „pleda împreună pentru pace și justiție și vor depune noi eforturi pentru a promova reconcilierea și a preveni conflictul”.

Analistul politic Anton Penkovsky a afirmat că contactele dintre Iran și Statele Unite continuă probabil, în ciuda negărilor publice ale Teheranului.

În declarația acordată Current Time, Penkovsky a afirmat că strategia de negare a Iranului este „determinată exclusiv de motive politice interne, pentru a nu părea slab în fața publicului intern, mai ales având în vedere că tensiunile sociale din Iran rămân destul de ridicate”.

El a avertizat, de asemenea, că semnele de progres nu ar trebui să ascundă probabilitatea ca obstacole majore să rămână în calea păcii.

„Primul este amploarea restricțiilor asupra programului nuclear al Iranului, inclusiv demontarea infrastructurii nucleare a Iranului și transferul tuturor materialelor nucleare către Statele Unite – o poziție pe care Statele Unite au insistat și la care, aparent, nu sunt dispuse să facă concesii sau compromisuri”, a spus Penkovsky.

„Pentru Iran, aceasta este o chestiune de suveranitate și de descurajare strategică împotriva dușmanilor săi din regiune.”

Generalul în rezervă al Armatei SUA Joseph L. Votel – care a condus Comandamentul Central al SUA între 2016 și 2019 – a declarat pentru RFE/RL, într-un interviu, că Iranul folosește „întârzierea tactică” drept strategie în negocierile pentru a pune capăt atacurilor americane și israeliene.

El spune că desfășurarea de trupe în Orientul Mijlociu trimite un „mesaj” Iranului.

„Trebuie spus, în primul rând, că o parte din scopul acestor desfășurări este de a transmite un mesaj iranienilor”, a spus Votel.

„Este vorba, de asemenea, de a ne asigura că putem oferi un număr maxim de opțiuni liderilor noștri militari și civili, astfel încât, dacă președintele decide ceva, să aibă la dispoziție o gamă de forțe din care comandanții săi militari să poată elabora planuri de acțiune și abordări pe care el le-ar putea aproba.”

