Polirom 25

Prima carte pe care a tipărit-o Polirom, în primăvara anului 1995, a fost cartea-manifest a lui Adrian Marino, Pentru Europa: era, în fapt, o pledoarie în favoarea integrării României în familia europeană. De atunci încoace, Polirom a desfășurat o activitate prodigioasă care se reflectă într-o serie de cifre impresionante: a publicat până acum aproape 8000 de titluri, au ieșit din tipografii purtând sigla editurii peste 13 milioane de volume, a propus cititorilor peste 60 de colecții, printre care Ego.Proză, Biblioteca Polirom, Plural, Historia, Collegium, Biblioteca medievală etc., etc. A inițiat serii de autor, cum ar fi Biblioteca Ioan Petru Culianu, seriile Emil Brumaru, Gellu Naum, Gabriela Adameșteanu, Andrei Oișteanu etc. Editura acordă o atenție deosebită literaturii române contemporane, publicând cu precădere cărți de proză ale unor autori din toate generațiile. Literaturile străine sunt și ele foarte bine reprezentate: lista e lungă de mari scriitori intrați în portofoliul editurii, de la Nabokov la Umberto Eco, de la Salman Rushdie la Olga Tokarczuk, de la Paul Celan la Philip Roth ș.a.m.d.

Trebuie numaidecât amintit că această editură a fost creată la Iași, că sediul ei central este în continuare la Iași, că are o filială la București (și nu invers), ceea ce arată că provincia se poate elibera de sub tutela capitalei și poate juca rolul de centru cultural (dar nu numai, pentru că Polirom este și o întreprindere comercială de succes). Meritul esențial în acest sens îi revine directorului-fondator Silviu Lupescu, manager inventiv și competent, în egală măsură pasionat și riguros în tot ceea ce face.

Că Polirom este o editură care reacționează prompt la provocările prezentului o dovedește și cea mai recentă apariție, traducerea cărții talentatului scriitor italian Paolo Giordano intitulată În vremea contaminării. Este prima carte în limba română despre pandemia cu coronavirus, o mărturie lucidă și totodată un mesaj de speranță.