Politica fiscală propusă de Vasile Tofan: impozite mai mari pe vicii, jocurile de noroc și pe profitul băncilor

Noul Guvern propune impozite mai mari pentru vicii, jocurile de noroc și profiturile băncilor. Cum vi se pare această abordare? Click pentru participa la un SONDAJ

Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 a fost prezentat pe 6 august de către premierul Vasile Tofan. Este cel de-al doilea proiect de reformă propus de Executiv în această vară. Precedentul – propus de fostul Guvern Munteanu – a fost criticat în special pentru propunerile privind majorarea unor cote de TVA.

Executivul condus de Vasile Tofan propune taxe mai mici pe muncă, stimularea investițiilor, taxarea viciilor și cote mai mari de impozitare pentru bănci și câștigurile din capital.

„Taxă de solidaritate” pentru bănci

Taxa pe profitul băncilor va crește de la 12 la 18%. Acest bir, pe care Vasile Tofan îl numește „taxă de solidaritate”, va fi aplicat începând cu anul fiscal 2027.

În R. Moldova sunt zece bănci comerciale licențiate, care anul trecut au declarat un profit net cumulat de aproximativ 5 miliarde de lei, potrivit Băncii Naționale.

Cele mai mari profituri din sistemul bancar le înregistrează patru bănci, printre care Moldova Agroindbank – MAIB (cu peste 1,95 miliarde de lei), unde membru al consiliului de administrație a fost până la învestirea în postul de premier și Vasile Tofan.

Băncile din Moldova achită acum 12% pe profit, iar estimările autorităților este că vor încasa anul viitor circa 600 de milioane de lei în plus din creșterea taxării.

Cum vor fi taxate munca și produsele de bază

Spre deosebire de precedentele propuneri fiscale, la bunurile de primă necesitate nu va creștere TVA. Tofan spune că acesta „este un subiect sensibil”.

Astfel, TVA la medicamente și produsele alimentare de bază va rămâne de 8%. TVA la alte produse – precum alimentele din import, de pildă – va crește la 12%.

„Vom taxa mai puțin munca pentru a diminua evaziunea fiscală și fenomenul salariilor în plic”, a spus Tofan.

Premierul a explicat că scutirea personală pe salariu va crește cu 35%, de la 29.600 la 40 de mii de lei – adică primii 40 mii de lei nu vor fi impozitați. „Această măsură va lăsa în buzunarele cetățenilor 800 de milioane de lei”.

Pe altă parte, Guvernul a decis creșterea taxelor de la 6 la 8% la dividende și de la 8% la 12% la câștigurile de pe piața de capital.

Impozite mai mari pe vicii

Pentru jocurile de noroc se propune o taxă de 6%. Premierul Tofan spune că moldovenii cheltuie anual în jur de 10 miliarde de lei, adică în jur de 2,5% din PIB.

O altă propunere este majorarea cu 20% a accizelor la tutun și alcool.

Datele vămii moldovene arată că încasările la bugetul de stat din 2025 de pe urma taxării produselor de tutun de import au fost de peste 3,6 miliarde de lei. La alcool și vinurile de import: peste 205 de milioane de lei.

În plus, guvernul propune taxarea cu 50% a lichidelor de vapat cu nicotină. Vor fi aplicate taxe în premieră la băuturile cu zahăr și energizante, precum și la produsele pirotehnice.

În prima jumătate a acestui an, încasările totale la bugetul de stat din impozite și taxe au fost de peste 34 de miliarde de lei.

Stimularea investițiilor

Guvernul menține cota zero la profitul reinvestit pentru companiile mici și mijlocii, mărind pragul de la 100 de milioane la 200 de milioane de lei, cât e în prezent. „Vrem să motivăm companiile să-și reinvestească banii, dar vom aplica taxe dacă vor decide să retragă investițiile din afaceri”, a explicat Tofan.

În sectorul agrar și HoReCa se propune un impozit de 12%, premierul explicând că este un compromis rezonabil. Nu se vor percepe taxe noi la vânzarea mașinilor. La import, ca și până acum, se va aplica o acciză calculată în funcție de capacitatea motorului.

În plus, Executivul propune creșterea accizei la motorină la 20%, însă menține cota zero la importul de echipamente agricole.

Coletele din străinătate vor fi impozitate cu 20% și va fi percepută o taxă a câte 12 de lei la fiecare colet comandat din afara țării.

Ce schemă e propusă la impozitarea resurselor energetice

La energia electrică va fi menținut TVA de 0% și 8% la gaze. Însă Guvernul propune o schemă graduală de aplicare a impozitului.

În cazul gazelor, se va aplica TVA de 8% (ca și până în prezent) la un consum lunar de 150 metri cubi, iar ce depășește va fi taxat cu 20%. Peste 85% din populație consumă în medie 150 metru cubi de gaz pe lună, a spus Tofan.

„Vor plăti mai mult proprietarii de locuințe mai mari, cei cu locuințe mici nu vor fi afectați”, susține premierul.

Aceeași formulă ca și la gaze va fi aplicată și în cazul energiei electrice. Taxa de 0% va fi păstrată la un consum lunar de 100 kW, iar pe consumul mai mare va fi aplicat un impozit de 20%.

Nu vor fi taxate plățile pentru consumatorii de agent termic centralizat.

Aceste reguli ar urma să intre în vigoare în aprilie 2027.

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Expert: o reformă fiscală echilibrată

Premierul Vasile Tofan a refuzat să răspundă la o întrebare privind estimările pe care le are în privința încasărilor. A spus doar că suma ar fi „mai mare” de 1 miliard de lei, însă „mai mică” de 10 miliarde.

În nota de fundamentare a proiectului se precizează că guvernul ar putea colecta 5,1 miliarde de lei dacă măsurile propuse vor fi implementate. Ținta din proiectul politicii fiscale precedente era de 6 miliarde de lei.

Expertul Marin Gospodarenco, directorul Centrului Economica crede că reforma propusă de Cabinetul Tofan este mai puțin dureroasă și mult mai echilibrată decât precedentul proiect.

Este limpede că reforma este rezultatul unor compromisuri, a comentat expertul pentru Europa Liberă.

El vede cu ochi buni renunțarea la uniformizarea TVA, „lucru bun mai ales pentru populație.”

Dar premierul Vasile Tofan va fi pus în situația să caute surse financiare suplimentare pentru acoperirea deficitului bugetar.

„Probabil va recurge la optimizări, la accesarea unor granturi sau împrumuturi, inclusiv interne”, este de părere Marin Gospodarenco.

Expertul admite că datoria de stat ar putea crește, iar Guvernul trebuie să fie atent la gradul de îndatorare care se apropie de 40% din PIB, în situația în care economia generează creșteri modeste.

Ce propunea Guvernul Munteanu

Proiectul politicii bugetar-fiscale a Guvernului Munteanu a fost publicat pentru consultări publice la mijlocul lunii iunie. Reforma urma să fie pusă în aplicare în trei etape: din octombrie 2026 – cu noi taxe la produse alimentare și eComerț; din ianuarie 2027 – la medicamente, autoturisme și servicii de cazare; din aprilie 2027 – la resurse energetice.

Între altele, proiectul prevedea aplicarea cotei zero pentru profitul reinvestit; uniformizarea TVA până la cota standard de 20%, inclusiv la produsele de bază și gaze, care sunt taxate acum cu 8%; plafonarea impozitului imobiliar la 1% din valoarea bunului.

De asemenea, urma să fie redus impozitul pe venitul cetățenilor, de la 12% la 7%, în cazul veniturilor sub un milion de lei anual, și la 15%, pentru cei cu venituri de peste un milion.

Propunerea de reformă a fost criticată de experți, partide de opoziție, reprezentanți ai mediului de afaceri și agricultori, care au spus că ar putea duce la un val de scumpiri și ar sărăci populația.

Guvernul Munteanu spera să acumuleze în 2027, de pe urma noii politici fiscale, 6 miliarde de lei, bani pentru reducerea deficitul bugetar, care este în prezent de 20 de miliarde de lei.

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