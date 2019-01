Prelungirea închiderii parțiale a guvernului american afectează negativ diplomația și imaginea Statele Unite

In America, administratia federala continua sa fie inchisa. Care sint consecintele acestei situatii asupra diplomatiei americane? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Fara indoiala ca un guvern inchis este o situatie neobisnuita, daca nu chiar fara precedent in lume. In Statele Unite, neintelegerile dintre presedinte si Congres au creat acest impas bugetar, care nu are deocamdata o solutie.

Guvernul este partial inchis – circa 30% dintre angajati nu lucreaza deloc, iar cei care o fac nu sint platiti. Dupa toate probabilitatile ei vor primi salariile, retroactiv, la sfirsitul acestui impas, dar fireste ca finantele familiilor sint afectate de aceasta discontinuitate, cea mai lunga din istoria americana.

Care este situatia cu diplomatii? Circa 26% din personalul ambasadelor si 42% dintre angajatii Departamentului de Stat nu lucreaza. In strainatate, angajatii ambasadelor care nu sint americani lucreaza si sint platiti, pentru ca angajarea lor are la baza legile tarilor in care isi desfasoara activitatea. Dar exista temerea ca daca situatia continua, inca mult timp, fondurile ar putea sa se epuizeze si multi dintre acestia sa-si gaseasca alte servicii, ceea ce ar afecta negativ calitatea serviciilor ambasadelor. Personalul continua sa ofere vize, pentru ca acestea sint finantate separat, din taxele percepute.

In conditiile in care personalul ambasadelor nu este numeros, in general, inchiderea guvernului federal creaza discontinuitate in anumite sectoare, ceea ce – de asemenea – pe termen lung, este nociv.

Cu toate acestea, secretarul de stat Mike Pompeo nu si-a anulat recentul turneu in Orientul Mijlociu si de acolo a elogiat personalul Departamentului de Stat pentru maniera in care se raporteaza la noua situatie. Ceea ce a nemultumit pe unii dintre diplomati este faptul ca Pompeo s-a folosit de prilej pentru a-si manifesta sprijinul pentru pozitia presedintelui Trump, care a inchis guvernul federal pina cind cererea bugetara de 5,7 miliarde de dolari pentru inceperea constructiei unui zid la frontiera cu Mexicul ii va fi satisfacuta.

Frustrarea are la baza atit situatia creata la locurile de munca cit si idea, cu valoare metaforica, ca diplomatia este menita sa construiasca punti de intelegere si nu ziduri despartitoare. Fireste insa ca presedintele considera actuala situatie una de criza si de aceea ramine ferm pe pozitia de a nu ceda.

In cercurile diplomatice americane este contestat si că Pompeo nu a anulat intilnirea de saptamina viitoare a ambasadorilor americani, in conditiile in care astfel de vizite la Washington implica un aport substantial al personalului ambasadelor, afectat de inchiderea guvernului. Secretarul de stat sustine – ca si presedintele – ca moralul este bun in rindurile angajatilor agentiei, adevarul insa este unul mai nuantat. Diplomati mai spun – pe de alta parte - ca aminarea sau anularea unor programe, dintr-o ratiune care pare atit de neobisnuita peste hotare afecteaza negativ imaginea Americii in lume, intr-un moment in care Statele Unite au de jucat roluri foarte importante in multe locuri in lume.