Premiul european Saharov, acordat unor jurnaliști întemnițați în Belarus și Georgia

„Ambii sunt jurnaliști aflați în prezent în închisoare pe baza unor acuzații fabricate, pur și simplu pentru că și-au făcut meseria și au denunțat nedreptatea”, a declarat Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, adresându-se legislatorilor UE.

„Curajul lor i-a transformat în simboluri ale luptei pentru libertate și democrație. Această instituție îi susține pe ei și pe toți cei care continuă să ceară libertate”, a afirmat ea.

Anunțul a fost întâmpinat cu ovații în picioare din partea legislatorilor Uniunii Europene.

Mzia Amaghlobeli, jurnalistă în vârstă de 50 de ani, a devenit un simbol al sfidării jurnalistice față de ceea ce Uniunea Europeană consideră a fi o alunecare spre autoritarism în țara sa caucaziană, care odinioară era una dintre principalele candidate la aderarea la blocul comunitar.

Poczobut, în vârstă de 52 de ani, a fost închis pentru reportajele sale critice, refuzând să părăsească Belarusul după ce guvernul autoritar al țării a declanșat o campanie de represiune împotriva disidenților. El este membru al minorității etnice poloneze din Belarus, ceea ce explică într-o măsură popularitatea și sprijinul de care are parte în Polonia.

Premiul Saharov, instituit în 1988 și numit după disidentul sovietic Andrei Saharov, este acordat anual unor persoane sau organizații pentru a recunoaște lupta lor pentru drepturile omului sau democrație.

Candidații sunt nominalizați de grupurile politice din Parlamentul European, precum și de parlamentari, în mod individual.

Alegerea câștigătorilor din acest an „transmite un mesaj puternic tuturor deținuților politici că nu sunt singuri și că jurnalismul nu este o crimă”, a declarat lidera opoziției belaruse exilate, Svetlana Țihanovskaia, în fața parlamentarilor. Ea se afla la Strasbourg împreună cu soțul său, eliberat recent.

Instituțiile de presă pentru care lucrau laureații înainte să fie închiși au salutat decizia Parlamentului European și au afirmat că aceasta ar putea spori șansele lor de a fi eliberați.

„Sper că acordarea acestui premiu va marca o nouă deschidere, că Andrzej Poczobut își va recăpăta libertatea”, a declarat pentru AFP Roman Imielski, redactor-șef adjunct al Gazeta Wyborcza, cotidianul polonez pentru care lucra Poczobut.

„Recunoașterea sacrificiului și curajului Mziei Amaghlobeli onorează lupta pentru democrație a întregului popor georgian”, au spus colegii ei georgieni de redacție într-un comunicat către AFP, calificând premiul acordat jurnalistei drept „istoric”.

Știre bazată pe informații de la AFP și dpa.

