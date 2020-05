Premiul Pulitzer pentru „istorii captivante” ce demască regimul lui Vladimir Putin

Săptămâna aceasta au fost acordate premiile Pulitzer, care se numără printre cele mai prestigioase distincții din presa americană, iar unul din premii a stârnit indignare și nemulțumire la Kremlin.





The New York Times a câștigat trei premii în categoriile Investigație, Comentariu și Reportaje Internaționale. Ultimul premiu a fost acordat „pentru o serie de istorii captivante, realizate cu mare risc, care dezvăluie prădăciunile regimului Putin”.

Seria premiată include opt reportaje și investigații despre operațiunile Rusiei în alte țări. Jurnaliștii de la The New York Times au arătat, spre exemplu, cum Rusia a bombardat civili și spitale în Siria.

Într-un alt articol, ziarul american scrie despre cum Rusia a intervenit în războiul civil din Libia, unde a trimis „lunetiști, rachete și avioane de luptă” pentru a-l ajuta pe Khalifa Hifter, un lider rebel care luptă cu guvernul recunoscut de ONU din Tripoli.

Jurnaliștii americani au mai scris despre cum Kremlinul a trimis mercenari și consultanți în Republica Central Africană pentru a obține control asupra comerțului cu diamante și despre cum a intervenit în alegerile din Madagascar. Coordonator al acestor operațiuni în Africa, potrivit The New York Times, este Evghenii Prigojin, oligarh rus cunoscut drept „bucătarul lui Putin” și acuzat în Statele Unite de amestec în alegerile prezidențiale din 2016.

Jurnalistul Michael Schwirtz l-a intervievat pe Oleg Smorodinov, un asasin rus care a omorât la comanda Moscovei un veteran ucrainean în Rivne, oraș din vestul Ucrainei. Tot Schwirtz a scris despre Unitatea 29155, o subdiviziune din cadrul temutului GRU - Direcția Principală de Informații a armatei ruse. Această unitate, potrivit lui Schwirtz, s-ar afla în spatele unor tentative eșuate de asasinare a lui Emilian Gebrev, afacerist bulgar care exporta arme în Ucraina, dar și în spatele otrăvirii lui Serghei Skripal în Marea Britanie. Printre celelalte operațiuni celebre ale Unității 29155 se numără și pregătirea unei lovituri de stat în Muntenegru, care a fost însă dejucată la timp. Nu în ultimul rând, The New York Times atribuie aceleiași Unități și organizarea unei campanii de destabilizare în Moldova, în ajunul semnării Acordului de Asociere cu UE în 2014.



Moscova, firește, a negat de fiecare dată informațiile publicate de ziarul american, iar după acordarea premiului Pulitzer pentru aceste investigații, Ambasada Rusiei la Washington a scris pe Facebook că unicul risc pentru jurnaliștii de The New York Times privește reputația lor profesională. Misiunea diplomatică mai spune că informațiile publicate au fost infirmate nu doar de demnitarii ruși, ci de „viața însăși”.

Ambasada conchide că articolele premiate sunt „o colecție de fabricări rusofobe nediluate, care pot servi drept obiect de studiu al creării unor fapte false”.

Același mesaj a fost difuzat și de postul public de televiziune Rossia 24, care a titrat „Premiul Pulitzer încurajează rusofobia și fake-urile”. Jurnaliștii ruși au apelat și la un politolog american Scott Bennett, care e și el de părere că Premiile Pulitzer sunt lipsite de credibilitate.

Ce-i drept, politologul Bennett e de fapt un conspiraționist care mai zice, spre exemplu, că epidemia de coronavirus e „o campanie de propagandă gândită și comunicată strategic de sioniștii israelieni și neoconservatorii sioniști care s-au infiltrat în Casa Albă”.

În pofida acuzațiilor din partea Rusiei, Premiul Pulitzer rămâne unul din cele mai respectate în domeniul jurnalismului și nu e acordat doar pentru jurnalism comod politic. Pe lângă reportajele despre Rusia, The New York Times a mai primit un premiu pentru investigația despre mafia taxiurilor din New York.

Tot în acest an a mai fost premiată investigația celor de la The Baltimore Sun despre afacerile și conflictele de interese ale primarei Catherine Pugh, care a fost nevoită să demisioneze și este în prezent investigată de FBI.

The New Yorker a primit un premiu pentru povestea unui om răpit, deținut și torturat în Guantanamo Bay, închisoarea militară de tristă faimă a Statelor Unite în Cuba.

Acestea sunt exemple de jurnalism profesionist deloc comod pentru autoritățile americane, fie ele locale sau federale.

Premiile Pulitzer sunt acordate din 1917, când directorul de ziar Joseph Pulitzer a lăsat prin testament un fond special pentru premierea excelenței în jurnalism și arte, administrat inițial de Universitatea din Columbia.