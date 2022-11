Presa despre o Cupă Mondială fără alcool și cum marile firme părăsesc Twitter-ul lui Musk

Tabloidul belgian La Dernière Heure o punea mare, în prima pagină, în weekend: nu s-a mai văzut o Cupă Mondială fără alcool.

La fel și Libération, în Franța, tot în prima pagină, făcând un joc de cuvinte despre «le vilain petit Qatar», un joc de cuvinte pe «petit canard», “rățușca cea urâtă” care este acum emiratul din Golf, gazda tot mai contestată a Cupei.

Dar nu e vorba numai despre bere… Tot Libération dă un carton roșu Qatarului pentru neglijarea totală a “neutralității carbon”, mai ales în condițiile in care simultan s-a încheiat — cu un rezultat dezamăgitor — summitul din Egipt destinat opririi încălzirii planetare.

Între emisii de gaze subestimate și întârzieri în finanțarea virtuoaselor proiecte ecologiste, Cupa Mondială de Fotbal nu își ține promisiunea de a fi neutră în carbon. Mai rău, evenimentul riscă să emită până la 6 milioane de tone de CO2.

Egipt, COP27: un acord care dezamăgește

Tot în aceeași regiune, în Egipt, s-a încheiat și marea ceremonie a climatului, COP27, cu un rezultat de asemenea cu totul dezamăgitor. Marile echilibre geopolitice au vorbit, constată Le Monde.

La fața locului, cum relatează site-ul Politico: „Oamenii din sala de ședințe a summit-ului au izbucnit mai întâi în aplauze puternice și s-au îmbrățișat când organizatorii au anunțat un acord privind contribuțiile financiare pentru combaterea schimbărilor climatice, după o ultimă zi și noapte grea de negocieri”. Abia mai târziu, pe măsură ce oamenii au citit textul final, starea de spirit s-a schimbat, deoarece formularea vagă conform căreia energia „cu emisii scăzute” ar trebui să facă parte din răspunsul lumii la creșterea oceanelor și la valurile de căldură arzătoare au stârnit îngrijorare prin caracterul vag și neconstrângător al formulării.

Acordul semnat la Sharm El-Shekh privind ajutorul promis țărilor sărace afectate de schimbările climatice este binevenit, dar nu s-au înregistrat progrese în ceea ce privește pragurile de emisie de CO2 sau abandonarea treptată a combustibililor fosili, deplâng experții, cum o rezumă la Bruxelles Le Soir.

Holodomor și arma rusească a înfometării

Tot ieri a început și comemorarea “Holodomorului”, marea foamete genocidară organizată de Stalin în Ucraina în urmă cu 90 de ani.

Cum o amintește în Canada The Toronto Star, nu Putin a inventat în timpurile moderne folosirea hranei ca armă împotriva unor populații.

După cum a subliniat-o și Volodimir Zelenski, ucrainenii au experimentat deja în mod direct cum alimentele pot fi transformate în arme. În fiecare an, în luna noiembrie, comunitățile ucrainene din întreaga lume comemorează milioanele de oameni morți de foame sub Stalin in 1932-33, în ceea ce a rămas în istorie sub numele de Holodomor.

Atunci, ca și acum, liderii de la Kremlin au confiscat cerealele ucrainene ca mijloc pentru a zdrobi rezistența. Atunci, ca și acum, ei s-au angajat într-o propagandă necruțătoare pentru a-și demoniza victimele și a-și justifica persecuția, considerând ucrainenii care li s-au împotrivit drept trădători, mai puțin umani și meritând exterminarea.

Dar și blocada rusească a livrărilor de gaze poate avea efecte masive și nu doar în Ucraina: astfel, în Franța autoritățile au avertizat populația că există riscul ca în lunile ianuarie-februarie, imediat după sărbători, să se taie lumina, aprovizionarea cu electricitate a anumitor regiuni și localități precise.

În acest timp, cum o anunță Le Monde, cu multe detalii, ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a devenit în mod oficial persona non grata în Polonia.

Londra: pericol asupra Camerei Lorzilor

La Londra, cum o rezumă The Guardian, liderul opoziției laburiste, Keir Starmer, și-a anunțat intenția radicală, “revoluționară”, de a aboli Camera Lorzilor, atunci când va veni la putere.

Într-o revizuire constituțională radicală, liderul Labour le-a spus colegilor săi din partid că dorește să le ia politicienilor puterea de a face numiri în Camera Lorzilor, ca parte a programului său pentru primul mandat al unui guvern laburist. Starmer a spus că încrederea publicului în sistemul politic a fost subminată de către liderii conservatori succesivi, care au acordat titluri nobiliare „lacheilor și donatorilor” către partidul Tory.

Astfel, rusul Evgheni Lebedev, proprietarul cotidianului Evening Standard și un apropiat al lui Boris Johnson, a fost înnobilat (a primit un peerage), pe fundal de controversă, de către Johnson in 2020.

Twitter: Boycottus interruptus

Donald Trump poate acum reveni pe Twitter, dar asta nu înseamnă că platforma socială va deveni într-adevăr un spațiu de libertate absolută. Astfel, cum o explică Libération, marea firmă de îmbrăcăminte de lux Balenciaga și-a închis contul Twitter zilele trecute și nu va mai difuza publicitate pe platformă. Este prima firmă de lux care a părăsit rețeaua de socializare de la sosirea lui Elon Musk încoace.

Proprietarul rețelei sociale cu păsări albastre din 27 octobre încoace, Elon Musk a anunțat încă de la început la ce să ne așteptăm: Twitter-ul de mâine va fi mai „wild wild West” ca niciodată. Cel mai bogat om din lume își dorește ca rețeaua de socializare să redevină un loc de libertate deschis tuturor punctelor de vedere, chiar dacă asta înseamnă a face din ea un unsafe space în care trollingul va domni suveran.

Dand afară jumătate din personalul platformei, micșorând drastic efectivele echipelor de moderatori, apoi venind cu acel sistem de plată pentru bulina albastră, (7,99 euro pe lună) fără vreo verificare a identității celor care plătesc, Musk și-a destabilizat și trupele, dar și mare parte din utilizatori.

Defilări dantești

Un număr mare de agenți de publicitate se tem că imaginea lor de marcă va coabita de acum înainte cu un conținut plin de ură și violența, ba chiar și cu pornografie infantilă sau cu îndemnuri la acțiuni teroriste. Balenciaga, deținută de grupul Kering, al cărui director artistic Demna, este unul dintre cei mai politizați designeri din industrie, s-a disociat astfel de Twitter. Brandul a decis să părăsească rețeaua de socializare, lucru pe care serviciul său de presă îl confirmă fără alte comentarii. Pe Twitter, Balenciaga a avut aproape un milion de abonați, cărora le transmitea fragmente din prezentările sale de modă inventive și surprinzătoare, “dantești” chiar, cum scrie Libération.

Este primul actor major din lumea luxului care s-a distanțat de politica foarte libertariană a lui Musk. Înaintea firmei de modă, o serie de mari companii americane, printre care și General Motors, au anunțat că nu vor mai cumpăra spațiu publicitar pe Twitter, menținându-și însă în același timp profilul acolo. Personalități care sunt uneori foarte active în rețea au ales și ele să-și ștergă conturile, precum actrițele Whoopi Goldberg și Amber Heard, care au simțit că Twitter este pe cale să devină o „fântână de ură si fanatism”.

Donald Trump: Twitter „are o grămadă de probleme”

Noua politică de autentificare plătită susținută de Elon Musk ar trebui să ducă la o răspândire fără precedent de știri mincinoase, precum și la fabricarea masivă de conturi false. Eli Lilly, o uriață firmă farmaceutică, a devenit cobai pentru o asemenea manipulare, zilele trecute, și se pare că a pierdut 16 miliarde de dolari după un anunț trucat de pe un cont Twitter fals în legătură cu unul din medicamentele sale pentru diabet.

Oricine va putea astfel să deschidă mâine un cont certificat artificial, cu bulină albastră, în numele lui François-Henri Pinault, CEO-ul Kering, sau al lui Bernard Arnault, șeful LVMH (Louis Vuitton, Moët Hennessy), și să difuzeze informații eronate cu privire la vânzările mărcilor sau investițiile lor în viitor. Nenumărate motive pentru a-i trânti ușa în față lui Musk, așa cum tocmai a făcut Balenciaga.

Pe deasupra, subliniază cu ironie La Repubblica, în Italia, deși Musk a anunțat că Trump poate reveni pe Twitter, fostul președinte SUA… nu vrea!

Vorbind în fața participanților la Republican Jewish Coalition, Trump a spus că platfortalui, Truth, „funcționează mai bine”, în timp ce Twitter „are o grămadă de probleme” și „o mulțime de boți și conturi false”.