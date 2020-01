Prezenţe româneşti la Berlinală

La Festivalul Internaţional al Filmului de la Berlin care va avea loc între 20 februarie şi 1 martie se anunţă o importantă prezenţă românească.

În nou înfiinţata secţiune a Berlinalei, „Encounters”, va rula filmul lui Cristi Puiu, „Malmkrog”. În aceeaşi secţiune se va prezenta şi coproducţia slovaco-româno-ceho-irlandeză, „Služobníci” (Servants), în care joacă actorul Vlad Ivanov.

Premiera mondială a lui Radu Jude, „Ieşirea trenurilor din gară” (The Exit of The Trains) va avea loc în cadrul secţiunii „Forum”. Filmul realizat împreună cu istoricul Adrian Cioflâncă tematizează pogromul din Iaşi, din 1941. Radu Jude este prezent, tot în secţiunea „Forum”, cu încă un film, intitulat „Tipografic majuscul” (Uppercase Print) care va avea la Berlin premiera sa internaţională. La realizarea filmului a contribuit regizoarea de teatru, Gianina Cărbunariu, care a montat o piesă despre tînărul opozant al regimului ceauşist, Mugur Călinescu. Soarta tînărului, devenit o victimă a represiunii securiste, se află în centrul acestui film.