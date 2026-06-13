Linkuri accesibilitate

Toate site-urile REL/RL
site logo site logo
Precedent Următorul
Ultima oră
Un container plin cu uraniu puternic îmbogățit, într-o uzină din Kazahstan, în 1994.
Internațional

Proiectul Sapphire: cum au evacuat SUA în secret sute de kilograme de uraniu sovietic din Kazahstan

Kazahstanul s-a oferit să găzduiască stocurile de uraniu îmbogățit ale Iranului pentru a facilita încheierea unui eventual acord de pace între Teheran și Washington. Propunerea readuce în atenție un episod petrecut în urmă cu peste trei decenii, când sute de kilograme de uraniu de uz militar au fost transportate în secret din Kazahstan în Statele Unite.

Un container plin cu uraniu puternic îmbogățit, într-o uzină din Kazahstan, în 1994. Photo: www.nsarchive.org/Andy Weber (Courtesy Image)
Internațional

Proiectul Sapphire: cum au evacuat SUA în secret sute de kilograme de uraniu sovietic din Kazahstan

Kazahstanul s-a oferit să găzduiască stocurile de uraniu îmbogățit ale Iranului pentru a facilita încheierea unui eventual acord de pace între Teheran și Washington. Propunerea readuce în atenție un episod petrecut în urmă cu peste trei decenii, când sute de kilograme de uraniu de uz militar au fost transportate în secret din Kazahstan în Statele Unite.

Kazahstanul s-a oferit să găzduiască stocurile de uraniu îmbogățit ale Iranului pentru a facilita încheierea unui eventual acord de pace între Teheran și Washington. Propunerea readuce în atenție un episod petrecut în urmă cu peste trei decenii, când sute de kilograme de uraniu de uz militar au fost transportate în secret din Kazahstan în Statele Unite.

Dacă Teheranul ar accepta recenta ofertă a Kazahstanului de a depozita stocul său de uraniu la Uzina Metalurgică Ulba, în cadrul unui acord de pace cu SUA, nu ar fi prima dată când această instalație din era sovietică ar gestiona un transfer de mare importanță de materiale nucleare.

Așa arată astăzi o secție a Uzinei Metalurgice Ulba din nord-estul Kazahstanului.
Așa arată astăzi o secție a Uzinei Metalurgice Ulba din nord-estul Kazahstanului.

În 1993, Andy Weber, un tânăr diplomat american care își începea misiunea în Kazahstanul devenit recent independent, a fost contactat de Vitalii Mette, directorul uzinei metalurgice din orașul Ust-Kamenogorsk, situat în nord-estul țării și cunoscut astăzi sub numele de Oskemen.

Mette s-a oferit să vândă ceea ce susținea că ar fi 600 de kilograme de uraniu puternic îmbogățit – o cantitate suficientă pentru zeci de focoase nucleare.

Uraniul, spunea industriașul, stătea nefolosit în fabrica sa de când un proiect sovietic de submarine nucleare fusese abandonat în 1981. Se pare că Moscova uitase de uraniul respectiv, destinat alimentării submarinelor de atac, iar Kremlinul nu mai avea jurisdicție asupra uzinei.

Un container cu bare de uraniu puternic îmbogățit la Uzina Metalurgică Ulba
Un container cu bare de uraniu puternic îmbogățit la Uzina Metalurgică Ulba

Având în vedere că agenții iranieni se aflau „peste tot în Asia Centrală” la acea vreme în căutare de materiale nucleare de fabricație sovietică, Weber a transmis rapid propunerea lui Mette la Washington.

Când oficialii de la Casa Albă au adus în discuție problema presupusului uraniu în fața președintelui kazah Nursultan Nazarbaev, acesta nu a ridicat nicio obiecție față de posibilitatea ca SUA să îndepărteze materialul care otrăvise vaste zone ale țării sale în timpul testelor cu arme sovietice.

Weber și un expert nuclear trimis din SUA s-au deplasat la Ust-Kamenogorsk, unde au fost conduși într-o clădire a Uzinei Metalurgice Ulba, securizată cu un lacăt cu aspect antic, în care erau depozitate containere pline cu bare metalice.

O bară de uraniu puternic îmbogățit, fotografiată la Uzina Metalurgică Ulba în 1994
O bară de uraniu puternic îmbogățit, fotografiată la Uzina Metalurgică Ulba în 1994

Weber a povestit ulterior cum un muncitor din fabrică răzuia cu o pilă de metal o tijă care scânteia ca un foc de artificii.

„Ochii îmi sclipeau, pentru că țineam în mână bucata asta de metal, își amintea Weber mai târziu, știam că e material pentru bombe”.

Uraniul puternic îmbogățit arată similar cu oțelul, dar este extrem de greu. O bucată de material nuclear de mărimea unui săpun ar cântări aproximativ 3 kilograme.

După ce testele au confirmat că materialul era format din 90% uraniu-235, vestea a lovit Washingtonul „ca un trăsnet”.

La începutul lunii octombrie 1994, o echipă din 31 de tehnicieni și experți americani a aterizat la Ust-Kamenogorsk pentru o operațiune secretă de încărcare și evacuare a uraniului. Proiectul Sapphire era în plină desfășurare.

Andy Weber, la Ust-Kamenogorsk în 1994
Andy Weber, la Ust-Kamenogorsk în 1994

Timp de aproape o lună în care vremea a devenit tot mai aspră, echipa a lucrat în condiții de strictă confidențialitate pentru a împacheta cele 581 de kilograme de uraniu în 448 de butoaie metalice umplute cu spumă, urmând să le transporte cu avionul din Kazahstan.

Temerile că Iranul ar fi putut intra în posesia uraniului au fost confirmate de descoperirea unor lăzi de transport cu beriliu în fabrica din Kazahstan, care erau destinate Teheranului, dar nu fuseseră expediate. Acest metal poate fi utilizat ca o componentă a focoaselor nucleare.

Un avion de transport american, pe un aerodrom din Kazahstan, în cadrul Proiectului Sapphire
Un avion de transport american, pe un aerodrom din Kazahstan, în cadrul Proiectului Sapphire

Până pe 18 noiembrie, operațiunea de evacuare fusese finalizată, iar trei avioane de transport americane au decolat cu încărcătura de material nuclear și cu echipa respectivă.

Un raport clasificat menționa că Proiectul Sapphire s-a desfășurat relativ fără probleme, cu excepția unor incidente care au lăsat un gust amar ambelor părți. Un muncitor din fabrică a fost descris ca fiind „deosebit de ostil” față de americani. Iar un membru al echipei americane, care avea deja probleme de sănătate, a băut atât de mult alcool încât a murdărit camera lui „vomitând, urinând și defecând”. Bărbatul a lăsat mizeria „ca menajerele să o curețe”.

Butoaie metalice conținând uraniu încărcate la bordul unui avion de transport american în cadrul Proiectului Sapphire
Butoaie metalice conținând uraniu încărcate la bordul unui avion de transport american în cadrul Proiectului Sapphire

După sosirea în SUA, materialul a fost transportat la o unitate din Tennessee pentru „depozitare și eliminare”. Se estimează că Kazahstanul a primit zeci de milioane de dolari pentru acest uraniu, însă suma exactă nu a fost niciodată confirmată.

Mette, directorul fabricii care a inițiat vânzarea, a fost numit viceprim-ministru al Kazahstanului în octombrie 1994.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te

Pe aceeași temă

XS
SM
MD
LG