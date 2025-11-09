Trump vorbește de reluarea testelor nucleare. Are rost să ne temem?

În iunie 2019, directorul principalei agenții de informații a Pentagonului a făcut o acuzație șocantă despre Rusia și programele sale nucleare: Moscova își testează armele atomice.



„Guvernul SUA și serviciile de informații au evaluat că Rusia a efectuat teste cu arme nucleare care au creat randament nuclear”, a declarat generalul-locotenent Robert Ashley .



China ar putea efectua, de asemenea, propriile teste, a adăugat Ashley, posibil folosind metode „cu randament zero”, în care nu are loc nicio explozie atomică reală - o reacție în lanț a fisiunii.

Șase ani mai târziu, Statele Unite și Rusia ar putea fi în pragul unei noi curse a înarmărilor. Kremlinul se laudă că dezvoltă noi superarme nucleare. Iar președintele Donald Trump amenință că va relua testele nucleare americane.



„Și Rusia și China fac teste, dar nu vorbesc despre asta”, a spus Trump într-un interviu pentru CBS News pe 31 octombrie. „Vom face teste, pentru că ei și alții testează.”

El a reiterat această afirmație pe 5 noiembrie, la câteva ore după ce președintele Vladimir Putin a găzduit o reuniune a Consiliului de Securitate dedicată special acestui subiect. „Având în vedere programele de testare ale altor țări, am dat instrucțiuni Departamentului Apărării să înceapă testarea armelor noastre nucleare în condiții de egalitate”, a declarat Trump.

Ideea că Rusia și China efectuează teste este discutabilă. Dar indiferent de situația reală, amenințarea lui Trump a atras critici din partea Moscovei și aplauze din partea susținătorilor securității naționale americane, ca să nu mai vorbim de proteste - din partea susținătorilor controlului armamentelor.

După ani de acorduri de control, eșuate sau erodate - Tratatul privind Forțele Nucleare cu Rază Intermediară de Acțiune, Tratatul privind Rachetele Antibalistice, Open Skies, New START - susținătorii se tem că următoarea „victimă” ar putea fi pactul global care interzice testele nucleare.

La o reuniune a Consiliului de Securitate al Rusiei din 5 noiembrie, ministrul Apărării Andrei Belusov a cerut pregătiri pentru reluarea testelor nucleare la poligoanele de tragere din arhipelagul arctic Novaia Zemlea.

Testare, testare

Ultima dată când SUA au folosit explozibili în arsenalul lor nuclear pentru a diviza un izotop de uraniu sau plutoniu și a declanșa reacția nucleară în lanț cunoscută sub numele de fisiune a fost în peisajul prăfuit al Nevadei, în 1992. Nu a fost un nor în formă de ciupercă, cum se vede în filmele catastrofice - aceia au dispărut din anii 1960, odată cu semnarea unui tratat - ci o explozie subterană.

Ultimul test de fisiune nucleară efectuat de Moscova a fost în 1990, cu un an înainte de prăbușirea URSS, pe Novaia Zemlea.

Cel al Beijingului a fost în 1996 la Lop Nur, în vestul îndepărtat al provinciei Xinjiang.

În același an, a intrat în vigoare Tratatul de interzicere completă a testelor nucleare (CTBT). De atunci, doar Pakistanul și India au făcut teste critice similare - iar Coreea de Nord a făcut șase, cel mai recent în 2017.



În general, testele nucleare care implică explozii reale de material fisil sunt relativ ușor de detectat.



Dispozitivele de monitorizare seismică extrem de sensibile, precum cele care monitorizează cutremurele, pot detecta undele de șoc de la o explozie subterană - generată de obicei de testele din ultimele câteva decenii.

Avioanele cu echipamente sofisticate pot înregistra izotopi radioactivi care plutesc în atmosferă, semne revelatoare ale unei detonări nucleare.

Necritic. Critic. Supercritic

Sfârșitul Războiului Rece și al cursei înarmărilor dintre sovietici și SUA a dus la reduceri majore ale arsenalelor nucleare și o diminuare a bugetelor și investițiilor în infrastructura necesară planificării și construirii bombelor nucleare.



Toate țările dotate cu arme nucleare trebuie să se asigure că arsenalele lor pot produce distrugeri, așa că testele continuă - doar că nu într-un ritm amețitor.

Testele necritice, în care se utilizează explozibili și materiale fisile, dar acestea nu sunt detonate pentru a provoca fisiune, sunt permise în cadrul CTBT. Cercetătorii folosesc supercomputere și lasere puternice pentru a testa sau imita reacțiile de fisiune.

Trump a sugerat inițial posibilitatea unor noi teste într-o postare pe rețelele de socializare, chiar înainte de întâlnirea cu președintele chinez Xi Jinping în Coreea de Sud. El a detaliat acest aspect ulterior, în interviul său pentru CBS News.



Oficialii americani au menținut un poligon de testare în Nevada, unde au continuat experimentele subcritice. Cu toate acestea, efectuarea unei explozii fisile în toată regula nu s-ar putea întâmpla imediat.

„SUA nu ar putea efectua un test în zile sau săptămâni, dar, în funcție de detaliile testului și de diagnostic, am putea relua testele în câteva luni până la câțiva ani”, a declarat Jill Hruby, fostă directoare a Laboratoarelor Naționale Sandia din New Mexico și fost șef al Administrației Naționale pentru Securitate Nucleară (NNSA), care gestionează depozitarea și testele arsenalului nuclear american.

Secretarul pentru Energie, Christopher Wright, al cărui departament supraveghează NNSA, a clarificat ulterior comentariile lui Trump.

„Cred că testele despre care vorbim acum sunt teste de sistem”, a declarat el într-un interviu acordat Fox News pe 2 noiembrie. „Acestea nu sunt explozii nucleare. Acestea sunt ceea ce numim explozii necritice.”



Autoritățile americane au date ample din testele subterane anterioare, plus teste de laborator și experimente subcritice, potrivit lui Hruby - un argument, spune ea, pentru a nu se relua testele complete.



„În plus, dacă începem testele, este clar că și alții ar relua sau ar începe testele”, a spus ea. „Odată ce testele vor fi reluate, este foarte probabil, în opinia mea, să fie explorate noi tipuri de dispozitive, alimentând și mai mult cursa înarmărilor”.

„În cele din urmă, deși testarea poate fi sigură, se pot produce accidente. Cred că majoritatea oamenilor ar fi de acord că testarea nucleară pe scară largă nu este ceva care să ajute mediului înconjurător, planetei și umanității”, a spus ea.

Testarea în lumea reală

În aprilie, Departamentul de Stat al SUA a publicat raportul său anual privind țările care respectă tratatele de control al armamentelor.

Raportul menționează că Rusia a făcut teste nucleare „supercritice” în anii trecuți, dar nu a notificat SUA sau alte țări, așa cum prevede un tratat din 1974 care impune o limită a dimensiunii explozivilor subterani.

„Persistă îngrijorări din cauza acestor activități trecute și a incertitudinii și lipsei de transparență legate de activitățile Rusiei de la Novaia Zemlea”, spune raportul.

În linii mari, termenul „supercritic” se referă la o reacție de fisiune, atunci când un izotop este divizat și provoacă o reacție în lanț completă. Termenul „necritic” sau „subcritic” nu se referă la aceasta.

Pentru susținătorii securității naționale de la Washington, Moscova sau Beijing lumea s-a schimbat.

China, care nu este constrânsă de noul Tratat START dintre Washington și Moscova, care expiră în curând, își extinde arsenalul.

Kremlinul își modernizează arsenalul și lansează noi rachete balistice intercontinentale, precum Sarmat, și alte arme cu capacitate nucleară, precum Burevestnik și Poseidon, un semnal inconfundabil.

La câteva zile după comentariile lui Trump, directorul CIA, John Ratcliffe, a scris pe X că Trump „avea dreptate” în privința testelor nucleare chineze și rusești.



„Statele Unite trebuie să-și mențină superioritatea tehnică și numerică față de arsenalele nucleare combinate chineze și rusești”, a scris Robert O'Brien, care a fost consilier pe probleme de securitate națională la Casa Albă în timpul primului mandat al lui Trump, într-un articol din Foreign Affairs, anul trecut.

„Pentru a face acest lucru, Washingtonul trebuie să testeze noi arme nucleare pentru fiabilitate și siguranță în lumea reală, pentru prima dată din 1992 - nu doar folosind modele computerizate.”



„Dacă China și Rusia continuă să refuze să se angajeze în discuții de bună-credință privind controlul armelor, Statele Unite ar trebui, de asemenea, să reia producția de uraniu-235 și plutoniu-239, principalii izotopi fisionabili ai armelor nucleare”, a scris el.

O'Brien nu a răspuns unei solicitări de comentarii trimise firmei sale din Washington.



La Moscova, oficialii ruși au criticat promisiunea lui Trump de a relua testele nucleare și au negat acuzația că ar fi făcut teste nucleare reale.

La o reuniune televizată a Consiliului de Securitate de la Kremlin de pe 5 noiembrie, președintele Vladimir Putin a reiterat remarcile lui Belusov și a ordonat oficialilor să facă propuneri pentru „posibila începere a lucrărilor de pregătire pentru testarea armelor nucleare”.

Dar a mai spus că Moscova nu are nicio intenție de a încălca CTBT.

Dacă Administrația Trump va continua cu testarea completă a armelor nucleare, acest lucru ar putea declanșa o cursă a înarmării pe măsură ce și alte națiuni - în primul rând China - vor relua testele.

Aceasta ar împinge acordul CTBT spre un colaps total.

Rusia a „deratificat” tratatul în 2023. Washingtonul l-a semnat, dar nu l-a ratificat. Unii oficiali ai administrației au cerut „anularea semnării” acestuia. China a semnat, dar nu a ratificat pactul.

„Testarea explozivă ar deschide calea pentru ca alte țări să facă același lucru. Nu au făcut tot atâtea teste ca SUA și ar beneficia mai mult de pe urma testelor explozive”, a declarat Cheryl Rofer, o specialistă în științe nucleare, pensionară, de la Laboratorul Național Los Alamos, unde cercetătorii americani au produs primele arme nucleare din lume, în anii 1940.



O revenire la testarea pe scară largă ar condamna, probabil, la eșec și noul tratat START, care limitează dimensiunea arsenalului nuclear rusesc și american, spun experții.

Tratatul respectiv urmează să expire anul viitor și nu există negocieri în curs pentru înlocuirea lui.

În septembrie, Putin a propus respectarea cerințelor tratatului timp de un an după expirarea acestuia la începutul lunii februarie, lucru pentru care Casa Albă a semnalat deschidere.

Traducere preluată de la Europa Liberă România.

