„Puneți taxă pe colete sau nu veți primi miliarde de dolari”, spune FMI Ucrainei

Kievul depinde de ajutorul internațional pentru a-și acoperi nevoile bugetare și pentru a finanța războiul cu Rusia. Majoritatea programelor de finanțare multianuale sunt condiționate de continuarea de către Ucraina a reformelor în domeniul guvernanței și a modificărilor legislației fiscale.

Noul program al FMI, aprobat în februarie, oferă aliaților Ucrainei credibilitatea necesară pentru a continua să o finanțeze. În iunie este prevăzută o evaluare pentru a stabili dacă Ucraina își îndeplinește obligațiile, iar între timp Fondul Monetar face presiuni asupra Ucrainei pentru a-și extinde „baza fiscală”, adică pentru a colecta mai mult la buget.

„Coletele au devenit acum problema cheie”, a declarat o sursă din Rada Ucrainei, citată de Reuters. „Fără adoptarea acestei legi, s-ar putea să nu aibă loc nicio evaluare (în vară), cu toate consecințele negative pe care acest lucru le-ar implica.”

Ucraina riscă să rateze peste 8 miliarde de la FMI, dacă nu aprobă legea cu coletele, și încă vreo 3 de la Banca Mondială dacă nu introduce legislația SEPA, care facilitează tranzacțiile transfrontaliere în țările europene - dar despre care unii spun că permite prea mult statului să-și „bage nasul” în viața bancară.

Moldova a aderat la SEPA în octombrie 2025. Ca și în cazul Ucrainei, măsura este parte din obligațiile asumate în vederea integrării în UE.

Aderarea la SEPA presupune crearea unui registru centralizat al conturilor bancare individuale. Conform proiectului de lege, agențiile ucrainene de aplicare a legii și de combatere a corupției vor avea acces automat la acest registru în cadrul anchetelor preliminare privind spălarea banilor, finanțarea terorismului și infracțiunile conexe - iar asta nu convine tuturor, la Kiev, potrivit presei de acolo.

Ratări în lanț?

Dacă programul FMI va deraia din cauza netaxării coletelor, Ucraina nu va putea primi fonduri nici de la Comisia Europeană, spun surse citate de Reuters și Kyiv Post.

În prezent, ca și în R. Moldova, coletele care conțin bunuri în valoare de mai puțin de 150 de euro (175,54 dolari) nu sunt supuse TVA-ului în Ucraina. Introducerea taxei ar genera aproximativ 10 miliarde de grivne (227,53 milioane de dolari) anual, potrivit Ministerului Finanțelor.

Uniunea Europeană, la care Ucraina și Moldova vor să adere, ar urma să înceapă taxarea coletelor cu valori mai mici de 150 de euro la 1 iulie 2026. Chișinăul a promis la începutul anului să taxeze și el tot așa, din vară, dar mai nou spune că abia din septembrie.

La Kiev, un proiect de lege a fost înaintat parlamentului, dar nu a fost dezbătut din cauza lipsei de sprijin din partea parlamentarilor.

Ministerul Finanțelor a declarat că propunerea nu va îngreuna pentru ucrainenii de rând trimiterea și primirea de colete din străinătate.

Colete necomerciale cu o valoare mai mică de 45 de euro nu vor fi impozitate, a adăugat acesta.

Altă problemă: patenta

Parlamentul ucrainean a ezitat recent să adopte mai multe legi esențiale pentru finanțarea internațională atât de necesară, inclusiv o propunere de introducere a TVA-ului pentru persoanele care desfășoară activități independente (freelanceri, cu alt cuvânt, sau sistemul de patentă, în Moldova) – unul dintre criteriile stabilite de FMI.

Mulți parlamentari de la Kiev au declarat că nu vor sprijini această măsură nepopulară, iar asta a obligat guvernul să reia negocierile cu FMI.

În urma discuțiilor cu oficialii FMI de la Washington, de la jumătatea lunii aprilie, prim-ministra Iulia Sviridenko a declarat că s-a ajuns la un acord potrivit căruia introducerea taxei „nu este constructivă”. Ucraina va căuta alternative, a adăugat ea.

„Chestiunea... este dificil de adoptat în 2026 și ar putea fi amânată pentru o dată ulterioară”, a mai spus sursa de Reuters, adăugând că discuțiile pe această temă sunt în curs.

Scris cu informații de la Reuters și Kyiv Post.

