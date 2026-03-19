Liderii UE - toți 27 - au aprobat împrumutul în decembrie, dar Orbán – care a menținut relații cordiale cu Rusia și s-a ciocnit în repetate rânduri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski – a blocat mai nou punerea sa în aplicare, luna trecută, invocând o dispută privind o conductă avariată de război.

Conducta Drujba transporta petrol rusesc prin Ucraina către Ungaria și Slovacia, dar a fost avariată de un atac rusesc în ianuarie, spun oficialii. Ucraina afirmă că repararea va dura ceva timp, dar Ungaria insistă că acesta este deja gata de funcționare, doar că ucrainenii o țin anume închisă - relatează Reuters.

Poziția lui Orbán a stârnit furia celorlalți lideri ai UE, întrucât se preconizează că Kievul va rămâne fără bani în câteva săptămâni dacă nu primește finanțare nouă, iar schimbarea de poziție a Budapestei a pus sub semnul întrebării credibilitatea Consiliului European, cel mai înalt organism decizional al UE.

Orbán, un naționalist aflat în mijlocul unei campanii electorale dure pentru realegere, a fost adesea o piatră de încercare pentru politicienii moderați din UE, dar nu a denunțat până acum vreun acord convenit între liderii UE, spun diplomații.

„În decembrie, am luat o decizie politică – o decizie politică la nivelul Consiliului European. Acum este momentul să o punem în aplicare”, a declarat miercuri președintele cipriot Nikos Christodoulides.

Orbán, însă, nu a dat până acum niciun semn că ar fi dispus să cedeze. „Nu se livrează petrol? Nu se dau bani. E simplu”, a scris el marți pe X.

Războiul cu Iranul, în prim-plan, mai ales prin prisma energiei

Summitul are în prim-plan consecințele războiului din Iran, slăbirea sprijinului acordat de blocul comunitar Ucrainei și competitivitatea blocului comunitar în declin, potrivit relatării dpa preluată de Agerpres.

Prețurile la combustibili în UE sunt în creștere vertiginoasă de când SUA și Israelul și-au început atacurile aeriene împotriva Iranului acum aproape trei săptămâni. Statele membre au opinii divergente cu privire la modul în care se poate reduce povara facturilor la energie în continuă creștere pentru consumatori și întreprinderi.

Înainte de summit, un grup de cinci țări din UE a pledat pentru dublarea eforturilor depuse în domeniul energiei regenerabile ca răspuns la creșterea bruscă a prețului la hidrocarburi. Altele, în schimb, au cerut reformarea mecanismului de taxare a emisiilor de carbon în cadrul Uniunii Europene.

Prețurile ridicate la energie și impactul acestora asupra competitivității UE au reprezentat o problemă pentru blocul comunitar cu mult înainte de începerea războiului din Iran, ceea ce a dus la apeluri pentru reducerea birocrației și investiții mai importante în domeniu.

Liderii UE vor discuta de asemenea despre războiul din Ucraina și repercusiunile acțiunilor militare din Orientul Mijlociu, președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmând să participe la această parte a reuniunii prin videoconferință de la Kiev.

