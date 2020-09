Radu Marian (PAS): „Guvernarea a pierdut controlul asupra virusului de mult timp”

Guvernul condus de Ion Chicu a tăiat din cheltuielile pentru sănătate, educație și sistemul de pensii pentru acțiunile electorale ale lui Igor Dodon, susține deputatul PAS; Radu Marian. Într-un interviu cu Europa Liberă el atrage atenția mai ales asupra faptului că cele mai mari reduceri s-ar fi făcut la sănătate, 500 de milioane de lei, și asta în plină pandemie de Covid-19.

Europa Liberă: Care sunt prioritățile legislativului, ținând cont că în scurt timp începe campania prezidențială, ținând cont că acest guvern trebuie să asigure buna desfășurare a alegerilor prezidențiale, să fie alegeri libere și corecte? Pe ce priorități astăzi își axează activitatea deputații?

Radu Marian: „Noi, desigur, insistăm în continuare pe amendamentele la Codul electoral, o să insistăm pe ele și sperăm să le putem adopta. Ne bazăm pe înțelegerea celor din Partidul Democrat să susțină aceste amendamente, în special în ceea ce ține de interzicerea transportării organizate a alegătorilor din Transnistria și cumpărarea voturilor.”

Europa Liberă: Dar mai este cu putință să vă încadrați în termenii prevăzuți de lege, ca să faceți amendamente la Codul electoral?

Radu Marian: „Sigur că da, inclusiv șeful Delegației UE, dl Michalko a vorbit despre asta și este important și pentru partenerii externi ca să demonstreze că toți participanții politici sunt interesați de alegeri libere și corecte. Și al doilea obiectiv politic desigur este vorba de dizolvarea acestui parlament, pentru că el nu este reprezentativ, iar obiectivul nostru este să preluăm guvernarea, dar s-o preluăm într-un parlament curățat, cu cel puțin 51 de deputați onești și de treabă cu care să putem face o majoritate stabilă, prin care putem să implementăm obiectivele noastre.”

Europa Liberă: Curtea Constituțională a dat verdictul și a spus în ce condiții și, mai ales, când pot fi organizate alegeri parlamentare anticipate. Și lucrul acesta se întâmplă dacă în 90 de zile deputații nu votează legi în parlament sau dacă cade guvernul și nu poate fi învestit un alt cabinet de miniștri, doar în aceste două condiții se poate ajunge la un scrutin parlamentar anticipat.

Radu Marian: „Da, exact! Deci, noi o să facem tot posibilul ca să declanșăm aceste alegeri anticipate; o să folosim toate metodele constituționale ca să facem asta. Este extrem de important, pentru că altfel nu putem să îndeplinim obiectivele. M-ați întrebat de prioritățile în parlament ale fracțiunii PAS. Deci, ele țin de o guvernare bună. În primul rând, vorbim de aspectul social, că dna Sandu a anunțat că un obiectiv național pe care îl va avea o guvernare proeuropeană ar fi niciun bătrân care a contribuit toată viața, a lucrat toată viața să nu aibă o pensie mai mică de 2.000 de lei. Acum avem aproape 300.000 de pensionari care au pensia mai mică de 2.000 de lei și asta este grav. Acesta este un obiectiv pe care putem să-l obținem și prin parlament. Al doilea obiectiv important ține de învierea satelor.

Noi avem abia o treime din sate care au acces la canalizare și apă, deci trebuie să reușim să aducem bani din afară și ne propunem ca, împreună cu o guvernare responsabilă, să putem să aducem 10 miliarde de lei în 4 ani, ca să putem să implementăm aceste proiecte. Și al treilea obiectiv ar fi susținerea mediului de afaceri și simplificarea regulilor. Noi am făcut asta și în sesiunea precedentă și o s-o facem în continuare, mai ales în contextul acestei crize pandemice în care economia a avut de suferit, mediul de afaceri nu a primit niciun fel de susținere reală de la stat și simplificarea regulilor, și ușurarea modului de a face afaceri este, cel puțin, ce ar putea face autoritățile și parlamentul, și guvernarea. Noi avem câteva proiecte de legi în acest sens și sperăm că ele vor fi adoptate în această sesiune sau desigur deja în noul parlament.”

Europa Liberă: Ce ne puteți spune despre ceea ce se întâmplă în actualul legislativ, că a rămas destul de firavă această majoritate parlamentară PSRM-PD? Poate fi reconfigurată până se ajunge la alegerile parlamentare anticipate?

Radu Marian: „Îmi este greu să spun, dar mai probabil e că nu. Impresia mea ca și deputat este că nimeni, nicio fracțiune politică nu își vede viitorul în acest parlament, adică unii speră să se țină de fotolii...”

Europa Liberă: Deocamdată se zice că doar PSRM și PAS ar avea dorința să se ajungă la anticipate.

Radu Marian: „În sensul că da, declarativ noi am spus asta și desigur există deputați care vor să se mențină în parlament, pentru că știu că în cazul unor alegeri anticipate nu vor intra, dar nu ai cum să asiguri o guvernare funcțională cu acest parlament. Este, practic, imposibil. Eu chiar nu cred că vreun deputat consideră că poate să formeze o guvernare stabilă cu acest parlament, mai ales că marea majoritate a deputaților din acest parlament sunt compromiși.”

Europa Liberă: Și totuși, această majoritate parlamentară a reușit să adopte rectificările la buget. Cel puțin, o parte din problemele cu care se confruntă cetățenii ar putea să fie cât de cât atenuate. Ne referim la ajutorul pe care guvernul s-a angajat să-l ofere agricultorilor, ne referim la oferirea mai multor bani pentru a se depăși această criză de pandemie de COVID-19, alte probleme care apar în educație, în alte sectoare. Ați criticat mult aceste rectificări la buget, rămâneți doar cu critica?

Radu Marian: „Se putea face mult mai mult, și nu acum, se putea face încă în aprilie. Moldova este, practic, singura țară din Europa în care guvernul nu a reușit să ofere niciun ajutor real economiei. Vă dau exemplu cele două programe anunțate care au eșuat lamentabil, acea subvenționare a dobânzilor alocate, 90 de milioane, absorbite doar 3 milioane, și subvenționarea șomajului tehnic, pe care ei au anunțat-o în valoare de 400 de milioane de lei, abia 44 au fost valorificate. Și eu îmi pun întrebarea: ei intenționat au creat programe eșuate din start, pentru ca mai apoi să nu valorifice banii?

Pentru că nu am văzut nicio țară din Europa în care banii alocați pentru susținerea mediului de afaceri să nu fie valorificați de oamenii de afaceri și este un lucru extrem de iresponsabil din partea guvernării. Noi am insistat încă de la început pe subvenționarea șomajului tehnic și să nu dai afară angajatul și apoi să-i dai indemnizația de șomaj, dar să-l ții la locul de muncă, iar statul să asigure temporar această indemnizație care ar fi o parte din salariu și să menții aceste locuri de muncă. De asemenea am insistat pe garantarea creditelor, ceea ce se întâmplă și în alte țări. În România, de exemplu, s-a anunțat un program de garantare a creditelor de 15 miliarde de lei și într-o lună și jumătate au fost absorbite 15 miliarde de RONI, 60 de miliarde de lei moldovenești. La noi, nici măcar 20 de milioane nu s-au alocat pentru asta, deci este pur și simplu incredibil cât de...”

Europa Liberă: Bugetul este auster, cunoașteți bine că bani nu prea sunt.

Cu siguranță sunt și acum, pentru că noi, când am spus că e nevoie de 2,7 miliarde de lei pentru subvenționarea șomajului tehnic, am indicat și sursele.

Radu Marian: „Sunt și erau! Cu siguranță sunt și acum, pentru că noi, când am spus că e nevoie de 2,7 miliarde de lei pentru subvenționarea șomajului tehnic, am indicat și sursele. Am zis că haideți să valorificăm finanțarea externă, au ratat 800 de milioane de lei de la Uniunea Europeană. Doar asta cât face! Puteau tăia programele de la ministere, le-am dat și o listă. După estimările noastre, atunci, în aprilie puteau găsi 3 miliarde de lei.”

Europa Liberă: Astăzi, ținând cont de realitățile zilei, ce posibilități ar mai fi avut guvernul?

Radu Marian: „Este fezabilă crearea fondului de garantare a creditelor, un fond de garantare care să valoreze două miliarde de lei, asta ar însemna că statul va garanta creditele și mediul de afaceri va putea să le acceseze. Costurile acestui fond de garantare nu neapărat trebuie să fie două miliarde de lei, pentru că doar o parte din credite eventual vor ajunge să fie compromise. Costul acestui fond este undeva de aproximativ 200 de milioane de lei, dacă nu mă înșel, după calculele pe care le-am făcut, pentru că noi am făcut proiectul de lege, l-am dat la guvern și am zis că, uite, dacă nu vreți să-l anunțăm noi, vi-l dăm vouă, înregistrați-l voi. Și nu au reușit nici asta.

Deci, lucrurile se pot face, nemaivorbind de domeniul medical, unde la fel chiar și acum se pot face multe lucruri – se pot face mai multe teste, se pot face stații mobile de testare, așa cum se face și în alte țări din Uniunea Europeană.”

Europa Liberă: Miza celor de la putere e că vor putea accesa prima tranșă din creditul rusesc, cele 200 milioane de euro și o parte din aceste necesități ar putea fi acoperită cu această asistență creditară.

Radu Marian: „Ratarea acestui credit este pe umerii lor, pentru că au eșuat să negocieze un acord benefic pentru Republica Moldova, nu au reușit să scoată prevederile periculoase de acolo și din această cauză el a fost declarat neconstituțional. Eu nu am văzut în acest buget acest credit din partea Federației Ruse, nu văd cum el ar fi accesat și cred că și acesta va fi ratat, așa cum au ratat și banii de la Uniunea Europeană. Bunăoară, chiar și în această rectificare din septembrie noi am văzut că ei au ratat peste 200 de milioane de lei, bani gratuiți, nerambursabili, care se dădeau cadou din partea partenerilor noștri și ei i-au ratat, pur și simplu au dat cu piciorul în ei.

Este criminal în timp de criză economică și pandemică să faci așa lucruri și în parlament am încercat să găsim explicații: cum e posibil așa ceva? Cum e posibil să tai din sănătate în timp de pandemie și să pierzi 500 de milioane de lei pentru sănătate? Este pur și simplu iresponsabil să faci asta în timp de pandemie. Ei au ratat acel fond de urgență COVID de la Banca Consiliului Europei. El așa se și numește – „fond de urgență” –, el trebuia accesat urgent. De asta îi criticăm, pentru că este total iresponsabil și iresponsabil e puțin spus, este criminal să faci așa ceva în timp de pandemie, când tu ai bani pe care poți să-i accesezi gratuit și să nu-i folosești, să ajuți pensionarii, să ajuți mediul de afaceri.”

Europa Liberă: Vă este clar cum depășește Republica Moldova această situație de criză sanitară, de pandemie de COVID-19?

Radu Marian: „Din păcate, guvernarea a pierdut controlul asupra virusului de mult timp, a pierdut controlul încă din martie, când a refuzat să facă teste. Ei făceau câte 100-200 de teste pe zi și se încăpățânau să folosească și laboratoarele private. Dacă se făceau ca în Georgia câte 5-6 mii de teste pe zi prin martie și prin aprilie, cu siguranță astăzi era altă situație. În Georgia acum sunt 30-40 de cazuri pe zi, la noi sunt 500.

Deci e clar că pandemia a lovit toată lumea, dar astea nu mai sunt greșeli, astea sunt acte de neglijență criminală, pentru că era clar de atunci că trebuie să faci ceva altfel și nu au făcut-o. Eu cred că ei nu mai controlează virusul.

Medicii sunt eroi, doar ei ne mai țin în viață, ei mai țin în viață sistemul de sănătate, pentru că am văzut datele statistice, ei reușesc să trateze câte 400-500 de pacienți pe zi. Este pur și simplu incredibil! Este un act de eroism care nu s-a mai văzut, să tratezi câte 400-500 de bolnavi în condițiile Republicii Moldova, așa că medicii din țara asta merită statui peste tot, pentru că e chiar eroic ceea ce fac și asta ne mai ține în viață.”

Europa Liberă: Când vă convocați în ședință dvs., deputații?

Radu Marian: „Înțeleg că săptămâna asta nu va fi, am primit o circulară, dar noi vom insista să o facem săptămâna viitoare, ca să adoptăm inclusiv aceste modificări la Codul electoral, pentru că sunt extrem de importante aceste alegeri prezidențiale, depinde mult de ele, inclusiv care va fi deznodământul pentru parlamentare. Și dacă vom avea un președinte credibil, care este respectat în afară, vom putea să accesăm și mai multe fonduri care să ne ajute să trecem peste această criză. De asemenea, partenerii se vor uita cum vor fi organizate aceste alegeri și, dacă nu vor fi libere și corecte, atunci nu vom primi nici atât cât am primit până acum. De aceea este important să insistăm pe asta.”