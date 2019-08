Radu Marian: „Este clar că e nevoie de un nou aer, de un nou suflu” (VIDEO)

Deputatul Blocului ACUM, Radu Marian, a lansat o idee nouă pentru activitatea legislativă. El publică pe Internet solicitările pe care le face către autoritățile statului și răspunsurile pe care le primește la interpelări. În studioul Europei Libere, parlamentarul a vorbit și despre reușitele și eșecurile actualei guvernări.

Europa Liberă: Sunteți, după vârstă, al treilea cel mai tânăr ales al poporului în actuala legislatură; sunteți școlit în Occident, ați făcut studii și peste Ocean, în Statele Unite ale Americii, dar și în Marea Britanie, dar cunoștințele le aplicați în politica moldovenească. E greu, e ușor? Dar vreau precizarea Dvs., pentru că studiile le-ați făcut totuși în domeniul economic. Astăzi este în comă sau nu economia națională a țării?

Radu Marian: „Da, într-adevăr, economia este într-o situație foarte complicată. De fapt, în toți acești ani economia țării nu a crescut niciodată în ritmuri optime. De exemplu, ca să vă dau cifre: economiștii sau experții spun că, pentru a ajunge din urmă țările din regiune, economia Republicii Moldova trebuie să crească cu 7 la sută anual. În economia noastră

investitorii străini nu vin aici din cauza sistemului de justiție, ei nu cred că legea poate fi aplicată corect din cauza monopolurilor care afectează businessurile mici...

în ultimul timp, în ultimii ani creșterea nu depășea 3-4 la sută și asta demonstrează probleme sistemice care țin de competitivitate, care țin de statul de drept, de faptul că investitorii străini nu vin aici.

Ei nu vin aici din cauza inclusiv a sistemului de justiție, ei nu cred că legea poate fi aplicată corect din cauza monopolurilor care cumva afectează businessurile mici; din cauza acestor monopoluri și mulți tineri, și mulți oameni care ar vrea să se apuce de afaceri nu o fac, pentru că știu că dintr-o parte există aceste mari companii care acaparează piața abuziv și pe de altă parte este statul care întotdeauna vrea ceva de la ei.”

Europa Liberă: Am auzit și părerile experților care spuneau că în subteran s-ar afla până la o jumătate din actualul PIB al statului. E adevărat?

Radu Marian: „Cel puțin, datele sociale sau ultimele studii arată că vorbim de o cifră de 25 la sută din PIB, ceea ce oricum este enorm de mult, este mult peste media UE.”

Europa Liberă: Cum se scot acești bani la lumină?

Radu Marian: „Acești bani se vor scoate la lumină atunci când statul va arăta progrese reale în lupta cu justiția și monopoliștii mari și cei care într-adevăr au abuzat de forța

Ca să iasă din economia tenebră, este nevoie ca statul să demonstreze că noi într-adevăr vrem să asigurăm reguli egale pentru toți ...

economică vor fi pedepsiți și-și vor declara veniturile. Atâta timp cât ei nu-și vor declara veniturile și statul nu va lupta cu aceste monopoluri, cei mici, businessurile mici, care multe din ele de nevoie s-au ascuns nu o vor face, de aceea este nevoie de un mesaj de sus. Ca să iasă din economia tenebră, este nevoie ca statul să demonstreze că, uite, noi într-adevăr vrem să asigurăm reguli egale pentru toți, inclusiv pentru cei mari.”

Europa Liberă: Se adeverește existența acestor monopoluri, așa cum s-a vorbit mulți ani la rând? Pentru că cei care au guvernat țara, actualii deputați din opoziție, democrații, spun că nu ar fi existat monopoluri, că activitatea economică în condițiile economiei de piață s-a organizat și s-a desfășurat.

Radu Marian: „Există foarte multe domenii în care se atestă abuzuri de piață ale marilor companii – putem să le numim monopoluri – în același domeniu al exportului de nuci, în care la zeci de companii li s-a retras licența din varii motive, pentru ca o anumită companie sau alta să fie avantajată. De asemenea, în același domeniu al cerealelor în care există o mare companie care percepe prețuri mult prea mici de la micii producători și atunci aceștia sunt nevoiți, de fapt, să-și vândă marfa foarte ieftin.

Deci există foarte multe dovezi și foarte multe lucruri care sunt știute, doar că nu se acționează, pentru că liderii acestor companii mari au fost conectați cu clasa politică. Și atunci, într-adevăr, ele există, doar că e nevoie ca instituțiile care trebuie să-și facă treaba să și-o facă. De exemplu, Consiliul Concurenței care astăzi este, pur și simplu, paralizat.”

Europa Liberă: Ați făcut interpelare către această autoritate. Ați vrut să aflați ce se întâmplă pe piața media, ați vrut să aflați ce e cu Trans-Oil-ul, ați vrut să mai aflați cum se prezintă situația în alte domenii. Ce vi s-a răspuns?

Radu Marian: „Da, deci, referitor la piața mass-media, aceștia spun că investigațiile încă continuă, că mai e nevoie de timp, deși, cumva, dovezile care li s-au prezentat de către celelalte canale TV erau destul de clare. Mai degrabă nu au făcut acest lucru, pentru că li s-au dat indicații. Ceea ce ține de piața laptelui, aceștia ne-au comunicat că vor începe investigația în baza solicitării mele. Nu știu la ce o să aducă asta, să vedem.

Și deja în ceea ce ține de piața grâului, ei spun că nu prea există acolo tendințe de abuz de piață, de abuz de putere

Datele pe care ni le-a prezentat Consiliul Concurenței nu prea coincid cu ceea ce scrie în rapoartele financiare ...

dominantă, deși, dacă ne uităm la cifrele de afaceri ale acestei companii mari despre care vorbim, ele sunt enorme și atunci datele pe care ni le-a prezentat Consiliul Concurenței nu prea coincid cu ceea ce scrie în rapoartele financiare ale acestei companii.

Deci, mai degrabă este vorba de o instituție – Consiliul Concurenței – care, pur și simplu, nu face nimic, este apatică. Să vă dau un exemplu chiar și cu piața produselor petroliere. Oamenii aceștia de 15 ani, din 2000, dacă nu mă înșel, când s-a introdus noua metodologie, era clar că este

Este clar că e nevoie de un nou aer, de un nou suflu în aceste instituții...

vorba de o înțelegere de cartel. Și eu am vorbit cu ei, am fost la un eveniment public cu acești oameni și ei mi-au spus că „noi investigăm încă”. Ei de 15 ani investighează! Vă dați seama? Și atunci este clar că e nevoie de un nou aer, de un nou suflu în aceste instituții și trebuie să încercăm să rezolvăm aceste probleme.”

Europa Liberă: Unii se întreabă dacă veți ajunge și la alte agenții care au rolul de reglementator - piața energetică, gazele? Ne referim la ANRE, la alte entități. Acolo rămâne garda veche?

Radu Marian: „E o întrebare complicată. Aceștia, cumva, au acest mandat deplin, dar cu siguranță nu știu dacă putem să așteptăm șase ani până când mandatul acestor oameni se va încheia. E clar că ei nu-și fac treaba, trebuie să vedem ce soluții avem la nivel de Legislativ ca să intervenim.”

Europa Liberă: De unde știți că nu-și fac treaba?

Radu Marian: „Vă spun. Din toate aceste interpelări, toate aceste lucruri care se știu, tot ce ține de abuzul sau poziția dominantă a tuturor acestor monopoliști care subminează economia de piață; foarte multe solicitări care au venit nu doar de la mine, dar și pe parcursul anilor de la foarte mulți oameni care pur și simplu au rămas nerezolvate.

Bunăoară, în 2018, Consiliul Concurenței a încasat amenzi de doar șase milioane de lei. Este o sumă infimă. În mod normal, într-o economie ca a Republicii Moldova, în care sunt cunoscute abuzurile pe care le comit, în cazul Consiliului Concurenței nu e nevoie de o decizie sau o evaluare a instanței în ceea ce privește situația într-un domeniu economic. Consiliul Concurenței are prerogative să investigheze un anumit abuz de poziție dominantă și să vină cu amenzi, cu sancțiuni. Ei nu trebuie să aștepte decizia instanței.”

Europa Liberă: Dvs. lăsați să se înțeleagă că ar trebui suflu nou să pătrundă în cam toate instituțiile statului? Ați încercat prin desfășurarea unor concursuri să identificați persoane care ar merita să dețină funcții-cheie în stat. O avalanșă de critici la adresa Dvs., a deputaților, pentru că în Parlament s-au organizat concursuri și experți, și reprezentanți ai societății civile și chiar din rândul dvs., al deputaților, se aud critici sau nemulțumiri, sau replici că nu tocmai așa cum ar cere buchea și spiritul legii s-au organizat aceste concursuri.

Radu Marian: „Problema acestor concursuri este că în comisia de evaluare a acestora erau deputați, deci oameni politici. Deci din start aceste concursuri nu puteau fi obiective.”

Europa Liberă: Dar când ați anunțat aceste concursuri, cunoșteați, de exemplu, care este componența Comisiei juridice numiri și imunități?

Radu Marian: „Desigur, știam. Știu că colegii mei de la PAS și Platforma DA insistau pe faptul ca în această comisie să nu intre deputați. Din păcate, această propunere nu a fost susținută, dar în cazul CNA-ului cam așa prevede legea. Asta trebuie să fie componența comisiei de concurs. Este o problemă sistemică. Deci cred că a fost o greșeală, pentru că noi am organizat acest concurs la nivel de deputați și am văzut cu toții grila de evaluare, am văzut cu toții că mulți deputați au evaluat nu pe criterii obiective, dar pur și simplu au făcut lobby. Este regretabil acest lucru.”

Europa Liberă: Faptul că ați publicat aceste evaluări încă mai multe critici a atras asupra acestor concursuri.

Radu Marian: „Cred că era important ca lumea să știe cum evaluează anumiți deputați candidaturile, că nu este corect să faci așa.”

Europa Liberă: Dvs. acum credeți că s-a început curățenia în sistemul justiției?

Radu Marian: „Nu cred, nu cred, știu că sunt oameni bine intenționați la nivel de Consiliu Superior al Magistraturii, sunt judecători bine intenționați, doar că mă tem că aceștia ori sunt în minoritate, ori cei care nu vor schimbarea justiției sunt mai mulți. Situația este mai gravă la Curtea de Apel, la Curtea Supremă de Justiție. De asta și noi cumva am oferit acest timp de 2-3 luni, să vedem dacă ei singuri încep să se reformeze. Din păcate, nu este cazul.”

Europa Liberă: Nu ați răspuns: dl Flocea va rămâne pentru întreg mandatul în această funcție?

Radu Marian: „Da, și dl Flocea, da. Faptul că eu zic că concursul nu a fost corect nu înseamnă că pun la îndoială profesionalismul dlui Flocea. Într-adevăr este un bun profesionist, eu mi-am asumat votul pentru el, costul politic și riscul pentru că știu că este o persoană competentă, doar că e regretabil modul în care s-a desfășurat concursul. În acest moment, da, căci dl Flocea are un mandat deplin, nu știu dacă pot să spun acum cât va fi, deocamdată așa rămân lucrurile – va fi pe un mandat deplin.”

Europa Liberă: Concursul pentru desemnarea judecătorilor la Curtea Constituțională și acesta a atras un val de critici. Probabil că încă nimic nu e clar din ceea ce s-a făcut până acum și s-ar putea să începeți de la zero?

Radu Marian: „Da, nu e clar. Spre deosebire de concursul pentru funcția de director CNA, care cumva este prevăzut de regulamente, de lege, concursul organizat de Parlament pentru judecătorii constituționali nu este prevăzut undeva în legislație, mai degrabă e o decizie a comisiei pe care a luat-o. Și atunci rezultatele acestui concurs nu sunt neapărat obligatorii. Încă nu este clar dacă acești judecători vor fi votați sau nu, părerile sunt împărțite.

E aceeași problemă – în comisie erau deputați, oameni politici și oameni din Partidul Democrat, care cu siguranță au

E greu să votezi un judecător constituțional care de 20 de ani rămâne în sistem și a fost foarte flexibil cu toate guvernările și pentru mulți deputați asta este o problemă...

avut intenția să saboteze acest concurs. Și atunci, rezultatele sunt cele care sunt. E clar că e greu să votezi un judecător constituțional care de 20 de ani rămâne în sistem și cumva a fost foarte flexibil cu toate guvernările și pentru mulți deputați asta este o problemă. Dar din nou, încă nu este clar; există și posibilitatea de a anula acest concurs sau de a revizui rezultatele, dar încă există și posibilitatea ca aceștia să fie votați. Deci, toate opțiunile sunt deschide.”

Europa Liberă: Dle deputat, această coaliție PSRM-ACUM are o majoritate covârșitoare în Parlament, dar asta nu înseamnă că nu apar fisuri atunci când trebuie să decideți o problemă sau alta cum să fie rezolvată. Un coleg de-al Dvs., dl Octavian Țîcu, recent a spus că e prea puțină transparență sau că se iau decizii când unii deputați din această coaliție nici nu știu ce s-a decis, cine a hotărât, de ce a hotărât.

Radu Marian: „Da, eu am văzut declarațiile dlui Țîcu. Ce pot să vă spun? Eu pot să spun multe despre comportamentul său pe care îl are cu colegii deputați din Blocul ACUM, dar n-o să vorbesc despre ele acum. Ceea ce vreau să spun este că, dacă toți deputații din Blocul ACUM ar fi decis ca dl Țîcu să rămână îngeri și nepătați, astăzi încă am fi fost sub regimul lui Plahotniuc.

Eu țin minte acea săptămână crucială în care noi trebuia să votăm noul Guvern și Parlament, dl Țîcu, pur și simplu, a dispărut, nu puteam să-l găsim la telefon, nu puteam să-l întrebăm unde se află, să ne spună și nouă părerea, pentru că era un moment crucial pentru țară și nu am putut să-l găsim. Și atunci, aceste nemulțumiri ale lui eu le înțeleg, respect opinia lui, dar cred că era mai bine ca el să ni le transmită în privat.

Eu văd o problemă în această abordare, în a veni în public și

Lucrurile nu sunt atât de albe și negre așa cum par ...

a face acuzații față de propriii colegi. Eu, de exemplu, nu a avut dânsul nimic împotrivă spre a fi votat vicepreședinte la o comisie de către colegii de la socialiști și atunci nu înțeleg... Lucrurile nu sunt atât de albe și negre așa cum par.”

Europa Liberă: Eu am văzut reacția președintelui Igor Dodon, care e considerat și liderul informal al socialiștilor, și el se întreba totuși câți deputați fac parte din majoritatea legislativă, pentru că atunci când e vorba să voteze socialiștii pentru anumite decizii se întrunesc toate voturile, iar când e vorba să se ia în calcul și voturile celor din Blocul ACUM nu întotdeauna există acest consens.

Radu Marian: „Da, pentru că anumiți deputați din Blocul ACUM au avut întotdeauna o poziție separată, întotdeauna.”

Europa Liberă: Admiteți că pot apărea fisuri și mai grave în cadrul acestei alianțe?

Radu Marian: „Eu nu știu dacă pot apărea fisuri mai grave. A fost o problemă de comunicare între deputații PAS și în general ai Blocul ACUM cu dl Țîcu, pentru că este această barieră de comunicare, dar ea vine din ambele părți.”

Europa Liberă: Igor Dodon insistă cu tot dinadinsul să fie semnat un nou acord, care ar prevedea cum să guvernați mai departe Republica Moldova. Ați ajuns să definitivați acest document?

Radu Marian: „Dacă va fi semnat acest acord, el trebuie să fie focusat în continuare strict pe reforma justiției, pe reforma statului de drept și pe îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor Republicii Moldova și dacă aceste principii vor sta la baza acordului, colaborarea noastră poate continua.

În continuare, noi insistăm și pledăm pe depolitizarea justiției și sper că acest posibil acord să facă acest lucru mai clar și mai tranșant ...

Da, s-au comis unele greșeli în organizarea anumitor concursuri, sper ca acestea să ne fie ca lecție de învățare pentru ca astfel de chestii să nu fi repetate. În continuare, noi insistăm și pledăm pe depolitizarea justiției și sper că acest posibil acord să facă acest lucru mai clar și mai tranșant.”

Europa Liberă: Dar această depolitizare se produce la modul cel mai serios, că există opinii care cred că mai degrabă puterea înclină spre instituția prezidențială și că mai degrabă s-ar concentra în mâinile dlui Dodon, iar dvs. ați fi cei care îl sprijiniți în acest efort al lui de a avea mai multă putere?

Radu Marian: „Eu înțeleg această opinie în ceea ce privește dl Flocea, care a activat la instituția prezidențială, deși din ce mi-a spus dânsul, noi am vorbit despre acest subiect, și el mi-a spus că „uite, eu am avut funcție administrativă, nu am fost consilierul lui Dodon”, dar orice altfel de justificări pe care le-aș da, oricum nu aș diminua din criticile oamenilor și ele sunt de înțeles, însă haideți să vedem ce va face dl Flocea în această funcție. Depinde în totalitate de acțiunile d-lui ca să demonstreze că într-adevăr este independent și imparțial, dar cu excepția la acest...”

Europa Liberă: Deci spulberați acest zvon că nu se concentrează sau că se concentrează puterea în mâinile dlui Dodon?

Radu Marian: „Cu siguranță nu se concentrează, pentru că nu știu la care alte subiecte lumea se referă. Bine, eu înțeleg la dl Flocea, dar la care altele? SIS-ul, da?”

Europa Liberă: La SIS că ar fi ajuns, la armată, în fruntea Armatei Naționale, la Moldova-Gaz și lista poate fi continuată.

Radu Marian: „Bine, dacă să luăm așa, atunci reiese că cumva majoritatea puterii e acaparată de Blocul ACUM, pentru că are 7 din 9 ministere. Deci, bine, e clar că cumva ministerele oricum sunt funcții politice, da? Dacă vorbim de SIS, deci directorul SIS a fost instalat în baza foarte multor recomandări de la instituțiile internaționale, inclusiv din Vest. Deci nu știu dacă poate merge vorba despre cedarea acestei instituții lui Igor Dodon, pentru că nu a fost așa.”

Europa Liberă: Dar Dvs., ca deputat, ați aflat de ce au fost expulzați profesorii turci din Republica Moldova?

Radu Marian: „Da, intrăm într-un alt subiect foarte sensibil. E clar că au fost acolo angajați ai SIS-ului și fosta conducere care a comis abuzuri. Foarte tare sper ca Procuratura să ia măsuri în acest caz și să-i sancționeze și să-i pedepsească penal pe cei vinovați. Dar eu, în calitate de deputat, încă nu știu de la cine au primit aceștia indicații. Din ceea ce mi s-a spus acum de la SIS reiese că indicația nu a venit de la administrația prezidențială. Și atunci, dl Botnari, așa cum a zis și dl Moțpan, a fost mai conectat cu dl Plahotniuc, dar eu încă nu știu care ar fi motivele, care ar fi beneficiile pe care urma să le primească dl Plahotniuc sau ceilalți care ar fi comandat această expulzare. Nu, nu știu încă.”

Europa Liberă: Credeți că dl Plahotniuc mai are pârghii din exterior să dirijeze situația din Republica Moldova?

Radu Marian: „Da, cu siguranță! Sunt încă foarte multe instituții de stat care încă au legături foarte, foarte strânse cu

Lupta însă nu s-a terminat ...

fostul regim oligarhic și cu siguranță că dl Plahotniuc încă are influență. Deci, lupta însă nu s-a terminat. Ca să fac o analogie, Republica Moldova este așa, ca un corp uman. Noi am scos, să zicem, virusul, căpușa aia, dar infecția încă este acolo. Din păcate, o să dureze mai mult decât două luni ca să scoatem durerea și infecția asta. Și oamenii trebuie să înțeleagă acest lucru, că durează ceva timp. Și atunci noi cumva am venit ca un fel de doctori ca să scoatem această infecție și vreau să-i îndemn să aibă poate un pic de încredere în noi, știu că pe alocuri...”

Europa Liberă: Dar chiar dvs. v-ați asumat rolul de sanitari?

Radu Marian: „Exact, da. Spun asta, da, cu toată responsabilitatea, că Guvernul și Parlamentul și-au asumat

Nu putem să ne așteptăm că în 50 de zile cu toții vor renunța și: haideți, vă rog, intrați, reformați...

rolul de acești doctori sanitari care vin să scoată această infecție din ceea ce înseamnă corpul Republicii Moldova. Și acest lucru va dura. Vorbim de un sistem care s-a construit în trei decenii. Nu putem să ne așteptăm că în 50 de zile cu toții vor renunța și: haideți, vă rog, intrați, reformați.”

Europa Liberă: Revenim asupra acestui acord pe care insistă Igor Dodon că trebuie să-l aibă PSRM-ACUM. Înțeleg că imboldul pornește de la simplul motiv că e aproape campania electorală pentru alegerile locale generale din 20 octombrie și ar trebui un pact de neagresiune între cele două entități – PSRM și Blocul ACUM. Ați convenit totuși cine rămâne candidatul potrivit pentru funcția de primar general al Chișinăului, dvs., Blocul ACUM?

Radu Marian: „Încă nu există o decizie finală, există mai multe candidaturi, inclusiv a dlui Năstase, care pare a fi cea mai plauzibilă candidatură, dar încă nu avem o decizie finală.”

Europa Liberă: Dar blocul va merge cu o singură candidatură?

Radu Marian: „Da, sigur! În toate localitățile din Republica Moldova, Blocul ACUM va merge cu o singură candidatură, acest proces are loc în toate raioanele țării, echipele PAS și Platformei DA discută, convin împreună ca să găsim un numitor comun.”

Europa Liberă: Aceste alegeri locale se vor deosebi de altele prin corectitudine. Ați schimbat oamenii în cadrul Comisiei Electorale Centrale. Sunteți siguri că acum se vor întruni toate condițiile pentru ca acest scrutin local să aibă loc în condiții libere, corecte?

Radu Marian: „Da, au toate șansele să fie libere și corecte aceste alegeri, pentru că inclusiv noi am schimbat legislația, am eliminat riscurile unor abuzuri. De exemplu, am scos posibilitatea de a face campanie în ultimele două zile, am redus drastic cuantumul maxim al donațiilor. Cred că de vreo 200 de ori l-am redus, dar asta ar aduce mult mai multă echitate și democrație financiară în tot ce înseamnă finanțarea partidelor politice. Și, iată, astfel de prevederi o să contribuie la un proces mai democratic.

În același timp, noua conducere a CEC, mă rog, a venit cu un mandat politic clar de reformă, vine în baza unei coaliții antioligarhice în care se vine pentru reforma justiției, pentru democrație și atunci, cu siguranță, ei ar trebui să urmeze aceste principii.”

Europa Liberă: Blocul ACUM va avea candidați pentru primari în toate localitățile țării?

Radu Marian: „Da, acesta e planul. Deocamdată mergem pe planul să avem în toate localitățile, deși cred că o să fie și excepții, posibil, nu știu, în unele raioane, unele regiuni din nord și Găgăuzia, dar lucrăm asupra la asta.”

Europa Liberă: Acolo ar putea socialiștii să aibă câștig din prima?

Radu Marian: „Da, da, sigur, mă rog, sunt raioane mai roșii, sunt raioane mai galbene sau mai vișinii…”

Europa Liberă: Șefa Executivului, lidera PAS, Maia Sandu, a declarat că nu acceptă transfugii sau pe cei care au avut o culoare politică, iar acum, repejor, să-și facă cărare către Blocul ACUM sau către alte partide. Nu acceptați pe nimeni, e categorică această decizie?

Radu Marian: „Deci, Blocul ACUM nu va accepta nicio persoană care a făcut propagandă deschisă și campanie activă pentru Partidul Democrat, care a terorizat lumea, a presat-o și care a comis acte de corupție. E clar că, dacă merge vorba de primari care au fost la un moment dat la Partidul Democrat, trebuie să avem o abordare individuală, pentru că eu știu concret cazuri în care primari foarte de treabă, care au făcut foarte multe lucruri bune pentru localitate și care au fost pentru partidele de dreapta întotdeauna, chiar și la alegerile precedente au câștigat mandatul din partea unui partid de dreapta. Deja la mijlocul mandatului au fost forțați să treacă la Partidul Democrat din cauza unui dosar penal sau din cauza amenințărilor că li se va opri finanțarea și atunci, în cazul unor astfel de primari, cred că cel puțin aceștia merită să fie ascultați. Să vedem dacă sunt curați și dacă da – de ce nu? Dar e vorba de o abordare individuală.”

Europa Liberă: Dar din evaluările Dvs. sunt mulți oportuniști care ar fi slujit tuturor formațiunilor politice și acum ar vrea să fie de partea celor care sunt la putere?

Radu Marian: „Da, sigur… Sunt astfel de cazuri foarte multe, chiar și eu merg prin raioanele din nord și văd oameni care vin la mine și spun, „uite, eu vreau să candidez din partea ACUM, eu sunt pro-democrație, pro-Europa și nu am făcut niciodată campanie pentru Partidul Democrat”, ca mai apoi să aflu că de fapt umbla cu scurtă albastră și făcea campanie activă, intensă pentru PD. Sunt multe cazuri din astea, trebuie să fim foarte atenți, dar, în același timp, există excepții în care primari care chiar dacă au trecut la PD, sunt oameni de treabă, dar sunt excepții mai degrabă, cel puțin în experiența mea.”

Europa Liberă: În ziua alegerilor locale vor avea loc alegeri parlamentare repetate în câteva circumscripții. Ați decis cine vor fi candidați?

Radu Marian: „Încă nu avem decizie cu privire la candidați, se discută acest subiect.”

Europa Liberă: Nici măcar pentru circumscripția din Europa?

Radu Marian: „Este o candidatură, dar nu știu dacă ar fi corect să o menționăm acum, încă se discută și încă așteptăm, în principiu, și acceptul persoanei respective.”

Europa Liberă: Care sunt prioritățile după ce iată au trecut două luni de când ați venit la guvernare? Ce ați vrea acum, să continuați reforma în justiție, asta rămâne prioritatea priorităților, dar altele?

Radu Marian: „Sigur că rămâne, pentru că nici nu… mai avem foarte-foarte mult de lucru. Urmează să lansăm concursul pentru procurorul general permanent și acolo sperăm să fie mai bine, sperăm. Acum știu că se lucrează la

La nivel de economie, cu siguranță vorbim de demonopolizare și restabilirea concurenței libere în economie, pentru că doar asta ar putea să ducă la o societate dezvoltată și la venituri mai mari pentru oameni...

un mecanism de evaluare a judecătorilor și asta sigur e prioritatea zero. La nivel de economie, cu siguranță vorbim de demonopolizare și restabilirea concurenței libere în economie, pentru că doar asta ar putea să ducă la o societate dezvoltată și la venituri mai mari pentru oameni. Deci, trebuie să începem de aici, pentru că locurile de muncă bine plătite sunt oferite de mediul privat și atunci trebuie să-i ajutăm pe ei, pentru ca aceștia să aibă parte de reguli corecte și egale, să nu fie terorizați dintr-o parte de monopoliști și pe de altă parte de regulile birocratice ale statului. Eu personal lucrez la o inițiativă…”

Europa Liberă: Tocmai am vrut să vă întreb ce inițiative aveți de propus.

Radu Marian: „Da, o inițiativă legislativă care vine în întâmpinarea micilor antreprenori și antreprenorilor care abia își încep activitatea și pentru tinerii profesioniști care prestează anumite servicii de design sau de programare, care cumva încă nu sunt în legalitate, sunt în economia tenebră, despre care vorbeam, să le oferim anumite modalități prin care să intre în economia legală, să plătească un mic impozit și, în același timp, să aibă acces peste ceva timp la sistemul social și desigur micilor antreprenori să le oferim șansa să scape de birocrație a tot ce înseamnă stat, pentru că e una să administrezi un SRL cu trei angajați și e alta să administrezi unul cu 40 de angajați. Acum, regulile sunt cam similare pentru toți, dar ar trebui să fie o diferență.”

Europa Liberă: Ați fost mult preocupat de soarta tinerilor specialiști care ar trebui să profeseze în mediul rural. Ați dus la bun sfârșit acest aspect al problemei?

Radu Marian: „Da, deci era vorba de obligativitatea studenților de a merge în instituțiile în care au fost trimiși de stat.”

Europa Liberă: De la Medicină...

Radu Marian: „E clar că era și este o prevedere abuzivă, mai ales în ceea ce privește plata pe care trebuie s-o facă studentul. Vorbim de 250.000 de lei, care trebuie plătiți imediat, într-o singură tranșă, ceea ce este foarte mult. Noi am înregistrat un proiect de lege, dar au parvenit sugestii de la Ministerul Sănătății și Protecției Sociale și posibil acea formulă de lege va fi modificată și urmează să venim cu clarificări un pic mai târziu, dar încă nu este aprobată, legea încă nu a intrat în Parlament spre discuție, pentru că ministerul are niște propuneri.”