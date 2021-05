Rețelele de socializare nu se decid să deblocheze conturile lui Donald Trump

Surse apropiate de fostul președinte Donald Trump susțin că acesta pare înclinat să candideze pentru Casă Albă în 2024. Firește că asta poate fi realitatea, dar și o manevră de a se menține în calitate de lider de facto al Partidului Republican sau de a crea impresia că – dacă ar fi pus sub acuzare de vreun tribunal - ar fi persecutat politic.

Indiferent care va fi situația, cei care-l susțin sunt revoltați de decizia Facebook de a menține suspendat contul lui Trump, asta pentru că ei văd mediile de socializare a fiind esențiale pentru revenirea politică a fostului președinte. Colegiul de conducere al firmei a decis ca liderii executivi Facebook să decidă ei, în interval de șase luni, dacă să mențină suspendarea sau nu. Republicani au ripostat de îndată, amenințând cu represalii legislative, fostul șef al consilierilor lui Trump, Mark Meadows spunînd că este „o zi tristă pentru America”, adăugînd că este o zi tristă și pentru Facebook pentru că sunt membrii în Congres, care analizează cu atenție dacă compania este un monopol, care trebuie dezmembrat. El a spus că ar există un standard dublu, în condițiile în care pe rețea sunt persoane care ar spune lucruri mult mai grave decît fostul președinte. Consilierii lui Trump au prezentat consiliului Facebook argumentele lor și sperau că suspendarea să fie ridicată, dar nu așa s-a întîmplat, cel puțin deocamdată.

Un consultant republican a declarat că această decizie ar reafirmă faptul că marile companii de tehnologie sunt anti-conservatoare. Cei care susțin suspendarea recunosc că dreptul la liberă exprimare trebuie respectat, dar argumentează că fostul președinte s-a folosit de mediile de socializare pentru a incită violență și a semănat disensiuni, materializate în gravele incidente de la 6 ianuarie, când mulțimi de susținători ai lui Trump au atacat clădirea Congresului, aflat în sesiune. În plus, vocea unui președinte sau fost președinte nu se poate compară cu o persoană sau altă, care se exprimă pe Internet.

Firește însă că o astfel de decizie scoate in evidență influență masivă a unor firme private că Facebook sau Twitter și problema care se pune este de autoritate, in condițiile in care e vorba de companii, nu de organisme alese. O decizie Facebook poate să joace un rol major in ceea ce se întâmplă în țară sau în lume, de aici și atenția acordată hotărârii de a extinde suspendarea pentru contul lui Trump.