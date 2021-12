Recomandările Europei Libere pentru aparițiile muzicale din 2021 (I)

Carnival Of Peculiarities, Shpongle, Carnival Of Peculiarities EP

La microfon Lucian Ștefănescu, bine v-am găsit la prima parte a recomandărilor muzicale de sfârșit de an ale postului de radio Europa Liberă, în domeniile jazz, psybient, rock experimental, funk și world. Fiind al doilea an al pandemiei COVID-19, unul complicat spre final din cauza apariției variantei Omicron a coronavirusului, 2021 a fost și el marcat, muzical vorbind, de feluritele restricții impuse de autoritățile din toată lumea pentru a preveni infectările. Muzicienii nu au încetat însă să cânte, în concerte sau în studiourile de înregistrări, iar materialul sonor lansat anul acesta e unul consistent, cu multe apariții discografice demne de semnalat. Începem cu un grup despre care am mai vorbit la rubrica „Dicționar de sunete rare” a Europei Libere, Shpongle, un proiect muzical înființat în Anglia de Simon Posford și Raja Ram, considerați inventatorii genului psybient, care combină muzica world cu trance-ul psihedelic și muzica ambientală. Ce cântă acești oameni combină muzică tradițională din toată lumea cu ceea ce în limba engleză se numește contemporary Western synthesizwer based psychedelic music. Rugat să descrie muzica Shpongle, Simon Posford a răspuns: „e ceva ce n-ați auzit niciodată până acum”. Piesa se numește „Carnival Of Peculiarities”.

Trecem acum în Noua Zeelandă, de unde vine Fat Freddy’s Drop, un septet de la Wellington, al cărui stil muzical e definit ca o combinație de dub, reggae, soul, jazz, rythm and blues și techno. Inițial o trupă de jam session, alcătuită din muzicieni de la diverse alte formații neo-zeelandeze, Fat Freddy’s Drop a devenit la finele lui 1999 o formație de sine stătătoare, și dobândit recunoașterea internațională în 2003 cu piesa „Midnight Marfauders”, redistribuită de case de discuri și discjockeys din Germania. Sînt vestiți pentru improvizațiile spectaculoase din concerte, și au lansat 10 albume. Noi ascultăm acum „Leave Your Window Open”, de pe albumul „Wairunga”, care e coloana sonoră a concertului filmat pe care trupa l-a dat în localitatea cu același nume din Noua Zeelandă, un concert fără public, după modelul Pink Floyd la Pompei.

„Ben LaMar Gay e un compozitor și cornetist care mișcă sunet, culoare și spațiu prin filtre folclorice pentru a produce colaje electro-acustice. Unificarea diverselor stiluri făcută de el e întoteauna în serviciul unei teme și niciodată numai o expunere de tehnică. Adevărata tehnică a lui Ben, care e născut la Chicago, e de a da viață unei idei în timp ce exploreaxă și extinde termenul „Americana”, am citat de pe site-ul 3Arts/Chicago Artists. Piesa se numește „Aunt Lola and the Quail”, de pe albumul „Open Arms to Open Us”.

Vanishing Twin e un cvintet de la Londra înființat în 2015, și condus de cîntăreața și ghitarista Cathy Lucas. Numele trupei se referă la absorbția fetală a geamănului lui Lucas în timpul sarcinii. Sunetul acestui grup a fost comparat cu acela al trupei Stereolab și e descris drept psych-jazz brazilian, dar și drept pop experimental psihedelic. Noi ascultăm „The Lift”, de pe albumul „Ooki Gekkou”.

Liars este un grup americano-australian înființat în 2000 la Brooklyn, New York, iar Wikipedia ne spune că muzica acestor domni este, țineți-vă bine, experimental rock, post-punk, dance-punk, noise rock, art punk, electronic, art rock. Liars, deci, cu „Sekwar” de pe albumul „The Apple Drop”.

Încheiem prima parte a recomandărilor muzicale de sfârșit de an ale Europei Libere cu o trupă din Mexic, Muva, a cărei muzică e descrisă pe pagina lor de internet drept, citez: „rock, jazz, progresiv, elemente de muzică clasică, electronică și tribală din diverse părți ale lumii, fără cs să fie vreodată uitate instrumentele și uneltele moștenirii pre-hispanice a Mexicului”, citat închis. Muva deci, cu „Yéetel u pixan Masada”, de pe albumul „YUM CHÁAK”.

Emisiunea noastră se încheie aici, vă remintesc că ați ascultat prima parte a recomandărilor muzicale de sfârșit de ani ale Europei Libere în domeniile jazz, psytbient, rock experimental, funk și world.

Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție, vă urează sărbători fericite și dacă se poate un an mai bun!

Aici e Radio Europa Liberă!