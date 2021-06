Regizori, actori, scenariști: copiii din Brînzenii Vechi cuceresc internetul

„Cică, trăia o dată, în pădurea îndepărtată de la Rădii o familie de purceluși. Erau două surori și un frate. Locuiau toți trei cu mama lor. Cel mijlociu și sora mai mare se jucau la calculator. Discutau pe chat-uri online și practic nu au văzut lumina zilei pentru și-au petrecut timpul în fața gadgeturilor...”

Fragmentul de poveste pe care tocmai l-ați ascultat este un fel de remix după celebra istorioară cu tâlc despre trei purceluși. Elevii gimnaziului din Brînzenii Vechi l-au înlocuit pe lupul șmecher cu un corb. Povestea a fost creată la lecția de „educație pentru media” și le vorbește „celor mici” despre troli, manipulare și hărțuire online:

„- De câteva luni comunic pe internet cu corbul cel răzbunător. I-am trimis fotografii cu locuința noastră, ce fel de televizor avem. Acum mă amenință că o să aibă de suferit toată familia dacă nu continui să îi trimit fotografii cu obiectele din casă.

- Aceasta este hărțuire. Surioaro, trebuie să-i spunem mamei imediat! Ea va găsi o soluție”

Rolul surioarei mai mici este interpretat de Emilia, elevă în clasa a 9-a. Ea face parte din echipa teatrului de păpuși a gimnaziului Brînzenii Vechi. La început, poveștile readaptate se jucau doar pentru elevii gimnaziului. La una din lecțiile Educația pentru media le-a venit ideea să filmeze spectacolele și să le posteze pe Facebook, unde o bună parte dintre elevi își petrec timpul liber. Mare le-a fost mirarea când au constatat că video-urile lor au fost văzute de zeci de mii de ori, spune Emilia:

„Sincer, nici nu m-am așteptat la așa vizualizări. Am crezut că maxim vor fi o sută sau cincizeci. Când am văzut așa un număr mare am fost foarte mândră de mine și de echipa noastră. Copiii din ziua de azi deja s-au plictisit de lecții. Cu mult mai ușor e să le vorbești pe limba lor. De exemplu, aceste povești pot fi găsite pe Facebook. Copiii văd niște jucărele. Uitându-se, înțeleg că nu e o simplă poveste despre cei trei purceluși, e o poveste nouă, ceva despre ce nu au auzit până acum. Cu ajutorul acestui spectacol noi realizăm că internetul este o platformă bună, dar și foarte periculoasă.”

Anul trecut de studii a fost primul în care elevii gimnaziului din Brînzenii Vechi au putut să studieze opțional cursul de „Educație pentru media”. Profesoara de limba și literatura rusă Galina Sîrbu este cea care a adus cursul în școală. Anul acesta, inclusiv datorită felului inventiv de a le vorbi elevilor despre importanța gândirii critice, numărul doritorilor de a veni la curs s-a dublat:

„Vai de mine, d-apoi cum, ei vor să studieze! Am avut o clasă la început. Acum am trei. Îmi place foarte mult teatrul. Îmi place cum se deschide sufletul copilului în procesul acesta când joacă cu păpușa. Știți, fără să-și dea seama ei înțeleg ce înseamnă bulling, ce înseamnă hărțuire online, ce înseamnă trol sau știrile false. Prin urmărirea unui teatru cu păpuși ei înțeleg mult mai bine, în special copiii de la treapta primară. Disciplina Educația pentru media a venit la timp potrivit. Ea trebuie să fie neapărat în fiecare instituție și nu doar opțional.”

Am înțeles că jurnalismul de la Comrat poată să rămână pe mâini bune

Din 2017, în școlile din R. Moldova elevii pot studia opțional cursul de Educația pentru media. Inițiativa aparține Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI) ai căror experți de mai mulți ani merg prin țară și le explică elevilor cum să distingă informațiile veridice de falsurile mediatice. Zilele trecute, centrul a organizat un concurs printre instituțiile școlare din țară în care s-a predat cursul. Trei instituții de învățământ s-au ales cu câte o tablă interactivă. Printre ele și gimnaziul din Brînzenii Vechi. Managera programului „Asistență și instruire pentru mass-media” din cadrul CJI, Mariana Tabuncic, spune că a rămas uimită de ingeniozitatea profesorilor și elevilor din țară:

„Elevii de la treapta primară din liceul Nicolae Tretiakov din Comrat au realizat o emisiune cap coadă în rezultatul căreia noi am înțeles că jurnalismul de la Comrat poată să rămână pe mâini bune. De asemenea, elevii, părinții, profesorii de la liceul Dimitrie Cantemir din Chișinău, pe lângă multiplele activități pe care le-au desfășurat pe parcursul acestui an cu tematici ce vizează Educația pentru media, au desfășurat și un dans sub forma unui flashmob prin care au învățat reguli de comportament și siguranță în spațiul online. Noi ne-am convins încă o dată că ceea ce facem este foarte important pentru a crește o generație care gândește critic și care poate să facă față avalanșei informaționale cu care ne confruntăm zi de zi.”

Mariana Tabuncic crede că entuziasmul elevilor gimnaziului din Brînzenii Vechi arată cât de importantă este preluarea acestei discipline de cât mai multe școli. Mai ales că nu trebuie să reinventeze roata. Pot pur și simplu adopta inițiativele la care deja s-a lucrat, cum sunt spectacolele gimnaziului din Brînzenii Vechi.