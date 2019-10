România: președintele Iohannis se pregătește să anunțe candidatul la funcția de premier

Președintele României, Klaus Iohannis reia marți consultările cu partidele parlamentare, înainte de a decide cine va fi însărcinat cu formarea noului guvern, după ce executivul social-democrat, condus de Viorica Dăncilă a fost demis printr-un vot de neîncredere în Parlament.

Se prefigurează un guvern liberal condus de liderul PNL, Ludovic Orban, care are însă nevoie de sprijinul celorlalte partide din opoziție sau fosta opoziție, partide care în acest moment pun condiții de multe ori contradictorii, pentru a susține viitorul guvern. Care va fi oricum unul de tranziție, până la alegerile generale de la sfârșitul lui 2020 sau începutul anului următor. În caz că nu vor fi totuși alegeri anticipate.



Opoziția s-a mobilizat pentru dărâmarea executivului, fiecare partid având propriile sale nemulțumiri, pare, însă mult mai complicată rearanjarea acelorași partide în spatele unui nou cabinet.

PSD este singurul partid parlamentar care a refuzat să participe la consultări.

Așadar, cele cinci partide din opoziție plus grupul minorităților, pun condiții diferite pentru susținerea unui guvern minoritar, așa cum va fi cel condus de liberali. Singura formațiune care și-a arătat disponibilitatea să intre la guvernare alături de PNL este Partidul Mișcarea Populară al fostului președinte Traian Băsescu. Celelalte nu sunt interesate să facă parte dintr-un cabinet de tranziție cu un an înainte de algerile generale și care nu are suficient timp să-și demonstreze calitățile, mai cu seamă că proiecția bugetară va dificilă, în condițiile în care pensiile și salariile au crescut, în vreme ce investițiile în ecomie au scăzut.

Dar nici PMP nu intră oricum într-un executive tranzitoriu, iar Traian Băsescu a vorbit despre aceste condițiile: în primul rând crearea unui minister pentru relațiile cu Republica Moldova, apoi modificarea legislației în așa fel încât numărul de parlamentari să scadă la 300: Senatul să aibă 100, iar Camera Deputaților 200.O a treia condiție este o ordonanță de urgență care să schimbe actuala lege, iar primarii să fie aleși în două tururi de scrutin

USR, Uniunea Salvați România a anunțat prin liderul său, Dan Barna, că acest partid nu va vota noul guvern până când nu sunt îndeplinite câteva condiții, în primul rând adoptarea legii privind alegerile pentru primari în două tururi, o modificare nedorită de PSD și de Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, singurele care pot profita de pe urma alegerii primarilor din primul tur, datorită majorităților relative pe care le au în localități mijlocii și mici.



Apoi, USR cere votarea inițiativei „Fără penali în funcții publice” pentru care au semnat un milion de români, consultarea parlamentului pentru deciderea viitorului comisar European la care are dreptul Romania și desființarea prin lege a recursului compensatoriu care a eliberat din închisori peste 20 000 de infractori, dintre care mulți au comis noi fapte de violență. USR mai condiționează votul pentru viitorul guvern de prezentarea unui calendar, care să ducă la alegeri anticipate.

Șeful ALDE, Călin Popescu Tăriceanu i-a explicat deja președintelui Iohannis că are mai multe condiții, între care cea mai importantă se referă la contrareformele din justiție care au avut loc în perioada în care ALDE era la guvernare alături de PSD. Tăriceanu a spus că o reîntoarcere la ceea cel el a numit „o republică a procurorilor”. Această condiție este și în asentimentul partidului Pro România, condus de Victor Ponta, care a anunțat deja, de pildă că nu va vota pentru desființarea Secției Speciale de Investigare a Magistraților, criticată la Bruxelles și care ar trebui să fie desființată potrivit recomandărilor Comisiei de la Veneția.



După cum a declarat Ponta, partidul său nu va vota noul guvern nici dacă acesta va avea și susținerea parțială sau totală a PSD.

Pe de altă parte, reprezentanții comunității maghiare nu și-au făcut încă publice condițiile, dar potrivit presei centrale de la București, este menținerea sistemului de alegere a primarilor într-un singur tur.