Rubio la München: Statele Unite și Europa „aparțin una alteia”

„America deschide calea către un nou secol de prosperitate și vrem să o facem împreună cu voi, aliații noștri dragi și cei mai vechi prieteni”, a declarat Rubio, sâmbătă, în discursul său de la luxosul hotel Bayerischer Hof din München.

Acționând împreună cu Europa, a spus el, „vom contribui la restabilirea unei politici externe raționale”.

Discursul lui Rubio a fost foarte așteptat, în contextul unei alianțe transatlantice slăbite și după discursul de anul trecut al vicepreședintelui american JD Vance, care a criticat liderii europeni pentru rolul lor în ceea ce el a descris ca fiind erodarea democrației pe continent.

Referindu-se la discuțiile despre un posibil divorț transatlantic, Rubio a spus că „acesta nu este nici obiectivul nostru, nici dorința noastră”.

„Nu trebuie să demontăm instituțiile globale ale vechii ordini pe care le-am construit împreună, dar acestea trebuie reformate”, a declarat Rubio în cadrul conferinței. Sub conducerea lui Trump, a spus el, SUA doresc să conducă „restaurarea” lumii.

Rubio conduce delegația SUA – cea mai numeroasă din istorie, cuprinzând mai mult de un sfert din Senatul SUA – la evenimentul anual de trei zile, la care participă sute de lideri europeni proeminenți, parlamentari, oficiali militari, academicieni și alții.

„Copilul Europei”

Secretarul de stat american a lăudat bogata moștenire culturală a Europei, spunând că „noi, americanii... vom fi întotdeauna copii ai Europei”.

Un raport redactat de organizatori și publicat înaintea conferinței vorbea despre apariția unei „politici distructive” și afirma că „cel mai puternic dintre cei care distrug regulile și instituțiile existente este președintele american Donald Trump”.

Conferința are loc într-un context de tulburări la nivel mondial, inclusiv posibilitatea unor atacuri aeriene ale SUA asupra Iranului și războiul Rusiei în Ucraina, care se apropie de a patra aniversare.

„Cele mai dificile întrebări” despre Ucraina

În ceea ce privește conflictul din Ucraina, Rubio a declarat că „problemele care trebuie rezolvate pentru a pune capăt războiului au fost restrânse, dar vestea proastă este că acum s-a ajuns la cele mai dificile întrebări”.

Trump a acordat prioritate încetării războiului pe scară largă al Rusiei, însă Moscova s-a arătat puțin dispusă să facă compromisuri, ceea ce a dus la blocarea ultimelor două runde de negocieri între SUA, Rusia și Ucraina.

Rubio urmează să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski mai târziu, pe 14 februarie, în marja conferinței.

După discursul său, într-o scurtă sesiune de întrebări și răspunsuri cu Wolfgang Ischinger, președintele Conferinței de securitate de la München, Rubio a declarat: „Ceea ce nu putem răspunde și ceea ce vom continua să testăm este dacă există un rezultat cu care Ucraina să poată trăi și pe care Rusia să îl accepte, iar eu aș spune că acest lucru a fost dificil de obținut până în acest moment”.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te