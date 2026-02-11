Călătoria are loc în contextul în care Washingtonul și aliații săi europeni nutresc reciproc o neîncredere tot mai profundă în ceea ce privește securitatea, comerțul și viitorul fundamental al alianței transatlantice – tensiuni care se preconizează că vor domina discuțiile de la München.

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei, care va intra în curând în al cincilea an de la începutul invaziei pe scară largă din 2022, ar putea fi și el un subiect important de discuție la conferință, la fel ca și tensiunile din jurul Iranului.

Participarea lui Rubio la conferința din 13-15 februarie va fi urmată de o vizită diplomatică la Bratislava și Budapesta în perioada 15-16 februarie, subliniind atenția acordată de administrație euroscepticilor din Europa Centrală într-o perioadă de incertitudine strategică.

În Slovacia, se preconizează că se va întâlni cu înalți oficiali pentru a promova cooperarea regională în domeniul securității și proiectele din domeniul energiei nucleare, a declarat Departamentul de Stat; în Ungaria, accentul se va pune pe relațiile bilaterale și eforturile de pace menite să rezolve conflictele globale.

Punctul central al călătoriei lui Rubio ar putea fi discursul pe care îl va ține la München pe 14 februarie, care se așteaptă să fie supus unei analize intense, în special în contextul conferinței de anul trecut, unde discursul vicepreședintelui JD Vance a stârnit valuri.

La momentul respectiv, declarațiile lui Vance – care acuza liderii europeni de suprimarea libertății de exprimare și de incapacitatea de a gestiona migrația – au lăsat un sentiment persistent de îngrijorare la Bruxelles și nu numai.

Această neliniște se reflectă în raportul anual al Conferinței de securitate de la München, redactat de organizatorii forumului și publicat săptămâna aceasta, care avertizează că Europa se confruntă cu o „perioadă prelungită de confruntare” determinată de agresiunea Rusiei.

Tensiuni transatlantice

În mod crucial, raportul susține că provocarea cea mai mare pentru ordinea internațională liberală ar putea veni acum „din interior”, citând ceea ce descrie ca o schimbare tectonică în gândirea SUA cu privire la alianțe.

Numindu-l pe președintele SUA Donald Trump „cel mai puternic distrugător al regulilor și instituțiile existente”, autorii prevăd că „acordurile tranzacționale ar putea înlocui cooperarea bazată pe principii... iar regiunile ar putea ajunge să fie dominate de marile puteri, în loc să fie guvernate de reguli și norme internaționale”.

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a respins cu fermitate această evaluare a „amenințării interne”, afirmând că Washingtonul urmărește mai degrabă reechilibrarea ordinii postbelice decât desființarea acesteia.

În declarația făcută reporterilor pe 9 februarie, Whitaker a respins ideea că Statele Unite se îndepărtează de alianțele de lungă durată.

„Încercăm să consolidăm NATO”, a afirmat el, vorbind despre presiunea exercitată asupra aliaților europeni pentru a cheltui mai mult pentru apărare.

În ceea ce privește comerțul, el a prezentat poziția SUA ca fiind un răspuns la ceea ce a numit „dezechilibre nedrepte”.

În ceea ce privește Groenlanda, pe care Trump a declarat că dorește ca SUA să o „preia”, Whitaker a prezentat interesul SUA ca o problemă de securitate legată de Rusia și China, distanțându-se în același timp de retorica mai incendiară a președintelui pe această temă.

Această distincție – între reechilibrare și retragere – a devenit esențială pentru modul în care mulți diplomați experimentați interpretează momentul actual. Cu toate acestea, unii avertizează că provocarea pentru Rubio constă în a acoperi decalajul dintre retorica oficială liniștitoare și informațiile politice îngrijorătoare cu care se confruntă aliații SUA din întreaga Europă.

„Nu renunțați”

Daniel Fried, fost secretar de stat adjunct pentru Europa și Eurasia, care a lucrat în cadrul a șapte administrații americane, s-a întors recent dintr-o călătorie la București, Varșovia și Praga.

Într-un interviu acordat RFE/RL pe 9 februarie, Fried a susținut că, deși îngrijorarea aliaților transatlantici este de înțeles, „frământările” europene riscă să devină o fundătură strategică.

„Înțeleg îngrijorarea, dar nu poți să ridici mâinile și să te retragi îngrozit”, a spus Fried. În schimb, el a susținut că drumul de urmat pentru Europa nu este să se plângă, ci să „lucreze la problemă”.

Fried a indicat summitul NATO de la Haga din iunie, unde europenii au propus o formulă pentru creșterea cheltuielilor militare, ca fiind o poveste de succes - oferind efectiv Washingtonului „victoria” pe care o căuta.

El a susținut că la baza tensiunilor actuale se află definiția implicării SUA. În timp ce criticii văd semne ale unei retrageri fundamentale din arhitectura de securitate existentă, Fried a susținut că există o „diferență completă” între reechilibrare și dezangajare.

„Președinții americani, de la Eisenhower încoace, au presat Europa să facă mai mult pentru propria apărare”, a spus Fried, citându-l pe fostul secretar al Apărării Bob Gates ca un susținător proeminent al acestei abordări.

Obiectivul, a spus el, a fost de mult timp o relație transatlantică mai puternică, bazată pe o capacitate europeană mai mare și, prin extensie, o voce europeană mai puternică.

