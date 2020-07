Rusia, acuzată că ar încerca să fure cercetări privind un vaccin anti-Covid

Nu este pentru prima data ca tari considerate adversare incearca sa fure cercetari legate de un vaccin impotriva noului coronavirus. In mai, oficialitati americane au anuntat ca pirati cibernetici, afiliati cu statul chinez, targheteaza institutii medicale si de cercetare pentru a obtine informatii cu privire la un vaccin.

Aparent, in conformitate cu relatari New York Times, peste 12 tari au repozitionat astfel de pirati cibernetici, anterior specializati in informatii militare, catre cercetarile vizind eradicarea virusului ucigas. Acest fenomen se accelereaza in ultima vreme apreciaza FBI.

Oficialitati din Statele Unite, Canada si Mare Britanie acuza o grupare cunoscuta sub denumirea de APT29 ca targheteaza centre de cercetare. Ei mai arata ca este aproape cert ca aceasta grupare are legaturi cu servicii rusesti de informatii.

Cele trei tari sustin ca obiectivul gruparii nu este de a perturba cercetarile, ci de a fura proprietate intelectuala. Intre obiectivele vizate se numara guverne, agentii diplomaatice, centre de cercetare si companii din domeniul energetic.

Documentul care sustine ca gruparea foloseste diverse tehnici de sutragere a informatiilor este publicat de Agentia de Securitate Cibernetica a Marii Britanii, cu sprijinul ministerului american pentru Securitate Interna, Agentiei pentru Securitate Nationala si Centrului pentru Securizarea Comunicatiilor din Canada.

Ministrul de externe britanic Dominic Raab a spus: „In timp ce unii isi urmaresc interesele egoiste cu un compartament nesabuit, Marea Britanie si aliatii continua efortul dificil de a gasi un vaccin si a proteja sanatatea globala”. Ministrul a mai spus ca tara sa va continua sa colaboreze cu tari aliate pentru a opri atacurile ciberntice si a deferi justitiei pe cei care se fac vinovati.