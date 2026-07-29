Durov, născut în Rusia, locuiește de ani buni în afara țării natale și deține pașapoarte francez și din Emiratele Arabe Unite. El a intrat frecvent în conflict cu autoritățile ruse, pe măsură ce Moscova și-a întărit controlul asupra spațiului online.

Aplicația sa de mesagerie Telegram este una dintre principalele platforme de comunicare din țară, iar autoritățile au încercat în repetate rânduri să blocheze accesul la ea sau să-i împiedice succesul, în încercarea de a-l presa pe Durov să predea datele utilizatorilor sau de a-i determina pe ruși să folosească o alternativă necriptată, susținută de stat, numită MAX.

„A fost emis un mandat internațional de arestare... pe numele șefului administrației Telegram, P. Durov”, au declarat serviciile de securitate ruse (FSB) într-un comunicat, miercuri.

La puțin timp, pe contul de X al companiei Telegram a apărut o fotografie în care Durov arată degetul mijlociu.

Moscova îi vizează frecvent pe dușmanii săi politici sub acuzația de susținere a „terorismului” sau a „extremismului”.



Autoritățile ruse au susținut că Telegram a fost folosit ca platformă de recrutare de către serviciile de securitate ucrainene care încercau să-i constrângă pe ruși să comită acte de sabotaj și că Durov nu a eliminat „informațiile interzise”.

Durov, în vârstă de 41 de ani, locuiește în Franța, unde s-a confruntat, de asemenea, cu probleme juridice legate de acuzațiile privind difuzarea de conținut ilegal pe Telegram.

Născut în Sankt Petersburg — orașul natal al președintelui rus Vladimir Putin —, Durov a fondat VKontakte, o rețea socială cunoscută drept „Facebook-ul Rusiei”.

El a fost practic forțat să părăsească compania, odată ce aceasta a început să fie supusă presiunilor din partea autorităților la mijlocul anilor 2010, și a fondat Telegram.

Sursa: AFP

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