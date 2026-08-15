Sala de fitness din beci și coaforul clandestin. Cum supraviețuiesc tinerii afgani regimului taliban, la cinci ani după căderea Kabulului

Înainte ca talibanii să preia puterea în Afganistan în 2021, Ahmad Dawood visa să-și extindă mica afacere de croitorie, să se căsătorească și să-și cumpere o mașină.

Însă, la cinci ani de la preluarea puterii de către gruparea islamistă militantă, Dawood lucrează la ferma familiei sale din afara capitalei, Kabul, cultivând fructe și legume. El coase rochii în secret pentru puținele cliente care îi fac comenzi.

„Speram să studiez designul de modă la universitate. Aveam un plan să import material din Turcia, să creez propriile mele modele și să angajez croitori. Îmi imaginam că voi participa la prezentări de modă și că îmi voi vinde creațiile în țările vecine”, a declarat tânărul de 29 de ani pentru RFE/RL.

„Nimic din toate acestea nu s-a întâmplat”, a adăugat el. „Totul s-a dat peste cap.”

Dawood se numără printre milioanele de afgani ale căror visuri au fost spulberate când talibanii au preluat puterea după încheierea prezenței militare internaționale de aproape 20 de ani în Afganistan.

Sub guvernul afgan susținut de Occident, corupția și violența erau, ce-i drept, la ordinea zilei.

Însă tinerii afgani cu studii superioare, în special cei din marile orașe, se bucurau de libertăți și oportunități de neimaginat înainte ca invazia condusă de SUA să răstoarne primul regim taliban în 2001.

De la revenirea la putere în 2021, talibanii au instaurat unul dintre cele mai represive regimuri din lume, privând mulți afgani de drepturile lor fundamentale, în special femeile.

Nerecunoscută și condamnată de comunitatea internațională, guvernarea extremistă a contribuit la creșterea sărăciei și a șomajului.

Sute de mii de afgani au fugit în țările vecine sau în Occident pentru a scăpa de sărăcia lucie și de regimul represiv al talibanilor. Însă mulți afgani nu au cum să-și părăsească patria și au învățat, cu greu, să trăiască sub dominația grupării militante.

Dawood, care locuiește împreună cu părinții și cele două surori mai mici, a spus că el și ai lui nu au bani să părăsească Afganistanul, o țară cu o populație de aproximativ 40 de milioane de locuitori bântuită de crize succesive și războaie.

„Încă nu m-am căsătorit pentru că nu câștig suficient ca să întrețin o soție și copii”, a spus el. „Tot ce câștig se duce pe întreținerea părinților și a surorilor mele.”

Viața secretă sub regimul talibanilor

Pentru femei și fete, revenirea talibanilor la putere a fost un coșmar.

Gruparea militantă a reglementat sever normele de aspect exterior al femeilor și fetelor, libertatea lor de mișcare, precum și dreptul la muncă și la studii, eliminând practic femeile din viața publică.

Zainab Ramz, care a absolvit facultatea de jurnalism, nu a reușit să-și găsească un loc de muncă, întrucât zeci de instituții media independente din toată țara s-au închis din cauza presiunilor talibanilor sau a constrângerilor financiare.

După doi ani fără loc de muncă, Ramz lucrează acum pentru un post de radio cu sediul în Kabul. Mass-media se numără printre puținele locuri în care femeile pot lucra, deși cu restricții severe.

„Aici sunt în siguranță”, a declarat tânăra de 27 de ani pentru RFE/RL. „Nimeni nu mă oprește pe stradă să mă întrebe de ce mă duc la serviciu sau de ce ies singură.”

Însă regimul taliban a schimbat radical viața de zi cu zi a femeilor. Ele se confruntă cu restricții în ceea ce privește deplasările și accesul la spațiile publice. Accesul femeilor la sălile de sport și la piscine este interzis, iar saloanele de înfrumusețare au fost interzise.

Ramz obișnuia să alerge și să facă drumeții în apropierea casei sale. Acum, a spus ea, alergatul este practic imposibil. Femeile trebuie să poarte haine largi, lungi, care să le acopere corpul, și să fie însoțite de o rudă de sex masculin.

Restricțiile au obligat unele femei să ducă o viață secretă. Foste cosmeticiene își desfășoară activitatea în saloane clandestine amenajate în propriile locuințe, iar clientele le găsesc prin recomandări verbale.

Ramz a fost recent la unul dintre acestea, înainte de o nuntă de familie. Esteticiana le-a spus femeilor să intre și să iasă separat, pentru ca vecinii să nu bănuiască nimic.

„Imaginați-vă că trebuie să mă duc în secret la un salon de înfrumusețare ca să-mi aranjez părul pentru o nuntă de familie, de parcă ar fi vorba de o operațiune de securitate de amploare”, a spus Ramz.

Ea cunoaște o altă femeie, o fostă antrenoare sportivă, care a deschis în secret o sală de fitness pentru femei în subsolul casei sale.

Vecinii au observat femei care veneau și plecau și au denunțat-o la talibani. Ea a închis sala de fitness înainte ca autoritățile să ia măsuri.

„Nu mai putem visa la lucruri mărețe”

Tinerilor afgani cu studii superioare regimul taliban nu numai că le-a limitat libertățile, ci le-a și anulat oportunitățile de care beneficiau odinioară.

Naseem Karimi își imagina odată o carieră în administrația publică. După absolvirea universității, credea că ar putea concura pentru un post în administrația publică sau chiar să candideze pentru parlament.

Însă sub talibani nu există parlament, iar puterea aparține aproape exclusiv membrilor grupării radicale.

„Tinerii nu mai visează ca înainte”, a declarat Karimi pentru RFE/RL. „Nu mai putem avea vise mărețe.”

Bărbatul în vârstă de 30 de ani a petrecut doi ani în Iranul vecin, unde locurile de muncă pentru migranții afgani se limitează la munca manuală.

În cele din urmă, s-a întors în Afganistan, unde predă acum la școli private pe baza unor contracte temporare. El și câțiva prieteni au încercat să înființeze o facultate privată, dar proiectul nu a reușit să atragă suficienți studenți. Mulți afgani, a spus el, nu-și mai permit să plătească studiile superioare.

Ambițiile lui Karimi au devenit mai modeste. „Vreau doar să am un loc de muncă stabil”, a spus el.

Karimi s-a căsătorit recent și câștigă 7.000 de afgani (1.800 de lei) pe lună. Aproximativ 1.000 de afgani se duc pe transportul zilnic, rămânând foarte puțin pentru mâncare, utilități, medicamente și alte necesități.

După zeci de ani de război, a spus Karimi, mulți afgani își doresc pur și simplu să poată ieși pe stradă fără teama de a fi uciși într-un atentat cu bombă sau într-un atac.

„Oamenii vor doar să trăiască în pace”, a spus Karimi.

Prețul acestei păci relative a fost unul foarte mare. Afganii și-au pierdut multe dintre drepturile, oportunitățile și speranțele lor. Însă mulți au încetat să mai aștepte revenirea la Afganistanul de dinainte de 2021.

„Am învățat să trăim cu țara noastră așa cum este ea”, a spus Karimi.

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