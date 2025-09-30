Talibanii întrerup complet internetul și telefonia mobilă în Afganistan, pentru combaterea „activităților imorale”

„Afganistanul se confruntă acum cu o întrerupere totală a internetului , pe măsură ce autoritățile talibane implementează măsuri de moralitate”, arată un comunicat NetBlocks.

În ultimele săptămâni, talibanii au început să taie cablurile de fibră optică în mai multe provincii, invocând preocupări legate de „moralitate” și dorința de a preveni „activitățile imorale”.

Pe 26 septembrie, Haji Zahid, purtător de cuvânt al talibanilor în provincia nordică Balkh, a declarat pe X că interdicția a fost ordonată de liderii talibani „ pentru a preveni activitățile imorale ”.

Pe 16 septembrie, Attaullah Zaid, un alt purtător de cuvânt al talibanilor, a confirmat că internetul prin fibră optică a fost complet interzis în provincie.

„Această măsură a fost luată pentru a preveni viciile, iar opțiuni alternative vor fi implementate la nivel național pentru a răspunde nevoilor de conectivitate”, a spus oficialul taliban.

Cu toate acestea, experți islamici afirmă că nu există temeiuri religioase în legea Sharia care să justifice decizia talibanilor de a întrerupe internetul.

Întreruperea face parte dintr-o represiune mai largă asupra libertăților individuale, care include restricții dure asupra drepturilor afganilor, în special ale femeilor, și o reprimare violentă a disidenței de când talibanii au preluat controlul în 2021.

Impactul asupra populației și economiei

Întreruperea comunicațiilor are un impact semnificativ asupra vieții de zi cu zi și a economiei din Afganistan, care depind esențial de posibilitatea de comunicare pe internet sau prin telefonia mobilă.

Relatări ale agențiilor internaționale de presă arată că afacerile și instituțiile sunt paralizate de lipsa comunicațiilor.

Un oficial guvernamental a spus pentru AFP chiar înainte de întrerupere că „opt până la nouă mii de stâlpi de telecomunicații” vor fi deconectați, afectând nu doar internetul, ci și serviciile de telefonie mobilă.

Acesta a adăugat că nu e există altă cale sau sistem de comunicare și că toate sectoarele economice și sociale vor fi afectate de întrerupere.

Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat al SUA, Elizabeth Stickney, a declarat pe 24 septembrie pentru Radio Mashaal al RFE/RL că „aceste relatări sunt foarte îngrijorătoare și nu considerăm că aceste restricții ajută poporul afgan. Dimpotrivă, aceste restricții vor avea un impact negativ asupra vieții oamenilor și a economiei”.

SUA și majoritatea națiunilor occidentale nu au recunoscut talibanii ca guvern legitim al Afganistanului de la revenirea lor la putere în 2021.

Întreruperea comunicațiilor vine după ce, în 2024, autoritățile talibane de la Kabul au vorbit despre importanța unei rețele de fibră optică de aproape 10.000 de kilometri, construită în mare parte de guvernele Afganistanului, susținute de SUA, înainte de revenirea talibanilor.

Talibanii spuneau atunci că rețeaua este „o prioritate” pentru a conecta Afganistanul de restul lumii și pentru a reduce sărăcia.

Articol preluat de la Europa Liberă România.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te