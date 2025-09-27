Afganii se tem că vor pierde „ultima speranță” odată cu blocarea internetului de către talibani

Maryam lucrează ca traducătoare online de când talibanii au interzis femeilor să ocupe majoritatea locurilor de muncă în Afganistan.

Însă, sursa ei de venit este în pericol după ce gruparea islamistă radicală a blocat săptămâna trecută accesul la internetul prin fibră optică în mare parte a țării.

Astfel, birourile guvernamentale, locuințele și firmele private din aproape jumătate din Afganistan, inclusiv marile orașe, au rămas fără acces la WiFi.

„Am întâmpinat multe probleme din cauza întreruperii internetului”, a declarat Maryam, folosind un pseudonim, de teama represaliilor, pentru Radio Azadi, serviciul afgan al RFE/RL. „Eu sunt cea care întreține familia”, a adăugat femeia, care locuiește în orașul Mazar-e-Sharif din nordul țării.

Talibanii au declarat că oprirea internetului, care a început pe 15 septembrie, are scopul de a preveni „imoralitatea”, gruparea exprimându-și anterior îngrijorările cu privire la pornografie și relațiile intime online între bărbați și femei.

Criticii au afirmat însă că această decizie face parte dintr-o campanie mai amplă de reprimare a libertăților individuale și a liberei circulații a informațiilor. De la preluarea puterii în 2021, talibanii au restricționat sever drepturile afganilor, în special ale femeilor, și au reprimat violent disidența.

Măsura vine în contextul în care talibanii au început să aplice o interdicție din octombrie 2024 privind reprezentarea ființelor vii – oameni și animale. Interdicția include „producerea și vizionarea de videoclipuri și fotografii cu ființe vii pe computere și telefoane mobile”.

Există temeri că întreruperea conexiunii la internet ar putea izola și mai mult Afganistanul de restul lumii, țară care a devenit un paria internațional sub dominația talibanilor.

Întreruperea conexiunii la internet nu a afectat până acum Kabulul, capitala Afganistanului, și nu este clar dacă restricțiile vor fi aplicate la nivel național. Internetul mobil funcționează în continuare în majoritatea zonelor, deși este mai scump și mai puțin fiabil.

O legătură vitală pentru femei

Internetul a fost o salvare pentru femeile afgane, multe din ele pierzându-și dreptul de a munci și de a studia în urma interdicției impuse de talibani în 2022.

Printre ele se numără și Soraya, care a lucrat de la distanță din Kabul pentru o organizație străină.

„Ca femeie afgană, viața este deja foarte dificilă pentru noi”, a mărturisit ea pentru Radio Azadi, folosind un pseudonim. „Singura modalitate prin care putem obține un venit și ne putem întreține pe noi și familiile noastre în aceste condiții este prin munca online.”

Însă, potrivit Soraya, întreruperile de internet „ne-au făcut viața și mai dificilă și mi-e teamă că voi pierde această ultimă speranță și slujba mea”.

Femeile și adolescentele afgane au apelat la învățământul virtual, după ce talibanii au restricționat accesul acestora la educație.

Întreruperile sporadice ale energiei electrice și ale internetului afectau deja accesul la școlile și universitățile online. Dar imposibilitatea de a accesa internetul înseamnă pentru unele din ele pierderea șansei de a studia.

„După ce am fost izolată de școală, internetul WiFi a fost o modalitate de a mă regăsi”, a spus Nazifa, care era în clasa a IX-a când i s-a interzis să studieze.

„Dar când WiFi-ul a fost deconectat, mi-am pierdut toată speranța”, a adăugat tânăra, folosind și ea un pseudonim. „Am trecut examenele și am muncit foarte mult.”

Fără bază religioasă

Talibanii au folosit legea islamică Sharia pentru a-și justifica politicile extremiste. Dar savanții islamici spun că nu există motive religioase pentru decizia grupului de a închide internetul.

Fazl al-Hadi Wazin, membru al Uniunii Internaționale a Savanților Musulmani cu sediul în Qatar, a spus că talibanii pot restricționa accesul la site-urile web cu conținut pornografic și violent. Dar întreruperea completă a internetului nu este soluția, a spus el.

„Blocarea și interzicerea internetului nu are niciun temei religios”, a declarat Wazin, un cărturar afgan, pentru Radio Azadi. „Dacă ceva poate fi utilizat în mod abuziv, asta nu înseamnă că trebuie interzis.”

Blocarea internetului, a spus Wazin, înseamnă „privarea națiunii de un instrument foarte important, esențial pentru progres și dezvoltare”.

Întreruperile de internet riscă să agraveze conflictele economice din Afganistan, unde sărăcia sporește, foametea este larg răspândită, iar șomajul atinge cote înalte.

Mohammad, un locuitor al orașului Kandahar din sudul țării, deține o companie privată. De la întreruperea internetului, el nu a mai putut comunica cu clienții și furnizorii.

„În prezent, activitatea noastră s-a oprit complet”, a declarat el pentru Radio Azadi. „În secolul XXI, lumea este conectată prin internet, iar lipsa internetului ne agravează problemele [economice]”.

Între timp, organizațiile de monitorizare a mass-media au condamnat interzicerea internetului ca fiind o încercare de a opri libera circulație a informațiilor.

„Interzicerea internetului de bandă largă reprezintă o escaladare fără precedent a cenzurii, care va submina activitatea jurnaliștilor și dreptul publicului la informație”, a declarat Beh Lih Yi, coordonatorul programului pentru Asia al Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor, un organism global de monitorizare a libertății presei.

„Talibanii ar trebui să pună capăt acestui cerc vicios al represiunii și să restabilească necondiționat accesul la internet, care este un instrument esențial pentru accesul la știri.”

