Moldova a acordat de la începutul anului 130 de vize pentru cetățeni afgani, însă cei mai mulți dintre ei doar au tranzitat țara. Doar zece dintre ei au rămas.

Trei dintre ei fac parte dintr-o delegație a talibanilor – regim care controlează Afganistanul și care nu este recunoscut de majoritatea țărilor.

Cei trei, în frunte cu adjunctul Ministerului Agriculturii controlat de talibani, Sadr Azam Osmani, au ajuns la Chișinău luni, pe 3 august. Presa controlată de talibani de la Kabul a publicat o fotografie cu ei de pe un aeroport, precum și mesajul că delegația ar fi ajuns la Chișinău într-o vizită „oficială”.

Autoritățile moldovene au negat încă din prima zi a vizitei talibanilor la Chișinău că vor avea loc întrevederi oficiale.

Întrebările au rămas. Una dintre ele: ce fac în Moldova cei trei membrii ai delegației talibane?

„Nu pot să vă spun”, a declarat ministrul de Externe Mihai Popșoi, întrebat de Europa Liberă. Demnitarul a explicat că nu are informații deoarece talibanii nu fac parte dintr-o delegație oficială.

Premierul Vasile Tofan a declarat că delegația talibană a venit în R. Moldova la solicitarea unei companii moldovenești, fără a da numele ei, care ar vrea să-și extindă exporturile agricole în Afganistan.

Mai multe instituții publice din R. Moldova, printre care ministerele de Externe și al Agriculturii, Poliția sau Poliția de Frontieră au fost implicate în procesul prin care cei trei afgani au primit vize de intrare în țară.

Prim-ministrul susține că aceste instituții au tratat cererea delegației talibane ca pe un simplu dosar administrativ, fără a ține cont de aspectele politice – inclusiv faptul că R. Moldova nu recunoaște guvernarea talibană.

Oficialii au promis anchete. Una dintre ele este la Ministerul de Externe, unde ministrul Mihai Popșoi a precizat miercuri că în lanțul deciziilor au fost implicate mai multe persoane, fără a le nominaliza. Printre cei care au aprobat acordarea vizelor s-ar afla și un șef de direcție, a spus ministrul.

„Din informația preliminară, nu a fost absolut nicio încălcare”.

Mihai Popșoi recunoaște însă că acordarea vizelor delegației talibane „a fost o situație nefericită, care ar trebui să fie ameliorată pe viitor”, iar acei funcționari care au fost implicați în proces „trebuie să înțeleagă mai bine diferența între legalitate și oportunitatea politică”.

Vizita în Moldova, subiect important în Afganistan

Vestea sosirii la Chișinău a unei delegații talibane a venit de la presa din Afganistan, care a prezentat vizita ca pe una oficială, „la invitația” Ministerului Agriculturii din R. Moldova, și a tratat pe larg subiectul.

În R. Moldova, toate instituțiile implicate au negat caracterul oficial al vizitei și au precizat că cei trei membri ai delegației talibane nu se vor întâlni cu niciun membru al Executivului.

Relațiile comerciale dintre R. Moldova și Afganistan sunt modeste. Potrivit Biroului Național de Statistică, R. Moldova a exportat în 2025 bunuri în valoare de 155 de mii de dolari în Afganistan. Nu sunt înregistrate importuri.

În 2024, mărfurile exportate în Afganistan au fost în valoare totală de 167.000 de dolari, dintre care majoritatea (162.000 de dolari) sunt trecute la categoriile vehicule terestre și părți ale acestora, aparate de zbor și instalații plutitoare.

Talibanii – o grupare islamistă militantă – au preluat puterea în Afganistan în 2021, după retragerea trupelor internaționale.

Guvernul taliban este considerat unul dintre cele mai represive regimuri din lume. Comunitatea internațională a inclus liderii talibani pe lista neagră și a izolat gruparea de sistemul financiar global.

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