Cum au ajuns talibanii în Moldova? Premierul Vasile Tofan spune că instituțiile au tratat cazul ca pe „un dosar de rutină”

Punctul de plecare al scandalului a fost o solicitare pe care o companie din R. Moldova – pe care premierul Tofan nu o numește – a formulat-o către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA).

Acea companie exportă produse agricole în Uzbekistan și își dorește extinderea vânzărilor și către piața din Afganistan.

Reprezentanții firmei au cerut oficialilor de la Chișinău să permită accesul în țară pentru trei persoane, una dintre ele fiind ministrul adjunct pentru agricultură și zootehnie din guvernul controlat de talibani, Sadr Azam Osmani.

Printr-o cerere semnată de secretarul de stat Vasile Șarban, MAIA a transmis mai departe solicitarea către Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) și Poliția de Frontieră.

Pentru că persoanele de pe lista venită de la MAIA nu sunt vizate de sancțiuni internaționale, IGM a emis aviz pozitiv, iar MAE a eliberat vizele.

„Procedura a fost urmată formal, dar fără evaluarea politică și diplomatică necesară. Un caz evident sensibil a fost tratat ca un dosar administrativ de rutină”, spune premierul Vasile Tofan.

„Rezultatul a fost o decizie greșită”, iar întreaga situație cu delegația din Afganistan este „jenantă și inacceptabilă”, a concluzionat el.

Guvernul a mai transmis că în tot acest caz nu a fost nevoie de consultarea Serviciului de Informații și Securitate și că acesta nu a știut despre vizită.

După ce s-a aflat despre implicarea secretarului de stat Vasile Șarban în acest caz, mai multe voci au spus că acesta ar trebui să-și dea demisia. Premierul Vasile Tofan a dat de înțeles că nu îi va cere acest lucru:

„Calea simplă este să identificăm un «țap ispășitor» și să declarăm subiectul închis. Calea responsabilă este să stabilim clar răspunderea și să corectăm mecanismul care a permis această situație, prin reguli mai clare și o coordonare obligatorie la nivel politic și diplomatic”.

Vizita în Moldova, subiect important în Afganistan

Vestea sosirii la Chișinău a unei delegații talibane a venit de la presa din Afganistan, care a prezentat vizita ca pe una oficială, „la invitația” Ministerului Agriculturii din R. Moldova, și a tratat pe larg subiectul.

În R. Moldova, toate instituțiile implicate au negat caracterul oficial al vizitei și au precizat că cei trei membri ai delegației talibane nu se vor întâlni cu niciun membru al Executivului. Nu e clar în prezent care este programul delegației talibane la Chișinău.

„R. Moldova respectă cu strictețe regimurile internaționale de sancțiuni și nu recunoaște guvernarea talibană din Afganistan. În acest context, comunicăm că nu vor avea loc întrevederi bilaterale sau contacte oficiale cu reprezentanții delegației”, a precizat MAE, într-un comunicat de presă, pe 3 august.

Relațiile comerciale dintre R. Moldova și Afganistan sunt modeste. Potrivit Biroului Național de Statistică, R. Moldova a exportat în 2025 bunuri în valoare de 155 de mii de dolari în Afganistan. Nu sunt înregistrate importuri.

În 2024, mărfurile exportate în Afganistan au fost în valoare totală de 167 de mii de dolari, dintre care majoritatea (162 mii de dolari) sunt trecute la categoriile vehicule terestre și părți ale acestora, aparate de zbor și instalații plutitoare.

Nu au fost înregistrate, așadar, exporturi din domeniul agricol în ultimii doi ani.

Talibanii conduc Afganistanul din 2021, după retragerea SUA din țară. Niciun stat nu recunoaște oficial acest regim, din cauza restricțiilor majore impuse drepturilor omului și femeilor.

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