Scădere dramatică a profitului Honda pe fundalul epidemiei de coronavirus

honda, producător al mașinii compact Accord, minivanului Odyssey și robotului Asimo, a declarat că daunele cauzate de focarul viral din China centrală nu se reflectă în prognozele sale făcute până în martie 2020. Honda, la fel ca și alți producători auto japonezi, nu a reluat producția la fabricile sale din China de la sărbătorile Anului Nou Lunar, care au început 24 ianuarie. Honda care are sediul în Tokyo a declarat că cele trei fabrici de auto-asamblare din Wuhan, orașul din centrul focarului, vor rămâne închise până pe 13 februarie. Celelalte fabrici ale Honda din China vor rămâne închise cel puțin până duminică, a spus compania. Treizeci de angajați Honda s-au întors de la Wuhan în Japonia cu avioane închiriate de guvernul japonez și niciunul nu este bolnav de virus.

Constructorul japonez de mașini Honda a raportat vineri o scădere cu aproape 31% a profitului din octombrie-decembrie, deoarece cererea pentru motocicletele sale nu a reușit să facă față scăderii generale a vânzărilor de vehicule. Honda Motor Co. a raportat un profit trimestrial de 116,4 miliarde de yeni (1,1 miliarde de dolari), în scădere de la 168 miliarde de yeni în aceeași perioadă a anului precedent. Vânzările pentru cele trei luni au scăzut cu 6% până la 3,7 trilioane de yeni (34 miliarde de dolari). Honda și-a ridicat prognoza de profit pe întregul an la 595 miliarde de yeni (5,4 miliarde de dolari) de la 575 miliarde de yeni anterioară (5,2 miliarde de dolari), dar noua prognoză îmbunătățită este încă cu 15% sub ceea ce a câștigat anul fiscal precedent.