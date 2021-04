– „Schimbarea vine tot de la oamenii care trăiesc aici, că până n-o să se schimbe mentalitatea, nicio schimbare n-o să fie.”

– „Eu am încredere în Maia Sandu. Iaca, eu n-am auzit de acte de corupție. De vorbit, ei toți vorbesc frumos, numai că atunci când te uiți la faptele lor nu coincid, dar despre dumneaei nu am auzit așa ceva.”

– „În 10 ani nu văd schimbări. Până când în mintea noastră n-o să se coacă ceva, n-o să ajungem. Ceea că este un procent oarecare, asta-i mizer încă, marea majoritate îi altminterea. Cea mai mare schimbare pe care și-o dorește lumea e să fie lege în țară. Nu-i aici că-i Vest, că-i..., lasă-l să fie și Est, dar numai să vedem că acolo-i lege, dacă legea ar lucra, s-ar plăti și impozitele...

Știți, Chișinăul are viața lui, dar în locurile mai îndepărtate aici îi jale.”

Europa Liberă: Nordul știți că era permanent proslăvit, să zic așa, prin viață mai avută, prin bunătate?

– „Asta-i nostalgia ceea, fiindcă la noi în Cupcini erau, iaca, vreo cinci uzine, din care lucrează una-două și aceea îi gata, s-a terminat.”

Europa Liberă: Vă las pesimist sau optimist?

– „Eu întotdeauna am fost optimist.”

Europa Liberă: Răbdare sau luptă?

– „Și luptă, și răbdare! Câte-un pai, câte-un pai, câte-un pai, că așa numai, dacă n-o să facem nimic, tot acolo o să stăm.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici, la Cupcini, Edineț, și întrebăm cetățenii cum se trăiește în țară.

– „Foarte greu! 37 de ani am lucrat în colhoz, am o pensie de 1.200 de lei. Poți să trăiești? La tutun am lucrat, la fermă am lucrat, la stroikă (în construcții) am lucrat și omul meu 47 de ani a lucrat tractorist și acum are pensie 1.700 de lei. Putem noi doi moșnegi să trăim cu pensia asta?”

Europa Liberă: Cum vă descurcați cu acești bani?