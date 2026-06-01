Școlile rusești au devenit „fabrici” de îndoctrinare și supunere a copiilor (Amnesty International)

„Autoritățile ruse le neagă copiilor dreptul la o educație de calitate, folosind manuale și cursuri pline de propagandă pentru a-i îndoctrina și a justifica războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, în timp ce restricționează libertatea de exprimare, gândirea independentă și accesul la informații”, a declarat Amnesty International cu într-un comunicat publicat cu ocazia Zilei Internaționale a Copiilor, la 1 iunie.

Un nou raport al organizației documentează modul în care copiii din toată Rusia și din Ucraina ocupată de forțele ruse sunt supuși unei ideologii de stat opresive prin intermediul unui program școlar controlat la nivel central. De asemenea, studiul detaliază modul în care profesorii sunt instruiți să-și monitorizeze elevii online, să țină dosare cu informații despre opiniile acestora și să raporteze autorităților opiniile divergente cu privire la chestiuni politice și sociale.

„Școlile rusești sunt transformate din temple ale cunoașterii în fabrici de conformism. Statul rus și numai el este cel care stabilește ce trebuie să învețe copiii despre Rusia, vecinii ei și restul lumii. Deși utilizarea școlilor în scopuri de propagandă politică nu este o practică specifică Rusiei, intensitatea și amploarea eforturilor Kremlinului de a plasa îndoctrinarea în centrul sistemului educațional sunt de natură sistemică”, a declarat Marie Struthers, directoarea Amnesty International pentru Europa de Est și Asia Centrală.

„Manualele școlare rusești prezintă o viziune unitară asupra istoriei, care justifică orice decizie luată la Moscova de a recurge la forță împotriva vecinilor săi. Acestea prezintă agresiunea continuă a Rusiei împotriva Ucrainei ca pe o necesitate istorică și o chestiune de supraviețuire națională, în timp ce orice opinie alternativă este denigrată ca fiind ostilă sau distructivă”, a mai spus Struthers.

Amnesty International a condamnat din nou, cu ocazia lansării noului raport, și cultura intoleranței față de LGBT și față de orice formă de disidență promovată în școlile rusești încă înaintea invaziei din Ucraina, începută în 2022.

„Dl. Nimeni contra lui Putin”

Raportul Amnesty International vine la scurt timp după succesul la publicul și criticii occidentali al filmului „Dl. Nimeni contra lui Putin”, care a fost distins cu premiul Oscar în primăvara anului curent și care este dedicat tocmai transformării școlilor rusești în instituții de supraveghere și îndoctrinare.

Documentarul regizorului David Borenstein, o coproducție daneză-cehă, îl urmărește pe dascălul rus Pavel Talankin în activitatea sa zilnică la o școală dintr-un oraș minier din Siberia. Însărcinat de conducere să documenteze pe video acțiunile patriotice organizate în școală, ca toată lumea să se mândrească cu ele, Talankin folosește imaginile, dimpotrivă, pentru o cronică sumbră a erodării demnității umane sub presiunea unui regim tot mai totalitar și războinic.

Talankin a părăsit Rusia în vara anului 2024, după ce a început să fie urmărit de poliția secretă rusă, primind azil politic în Europa. Filmul său documentar, făcut celebru mai ales de premiul Oscar din 2026, fusese premiat cu un an mai devreme la Festivalul Sundance, iar în 2026 a luat și premiul britanic pentru cel mai bun documentar.

