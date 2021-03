„Se gândesc numai la dânșii, la buzunarul și la fotoliile lor”

„Republica Moldova se află la o răscruce de drumuri”, a scris ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Dereck Hogan, într-un comentariu pentru portalul Anticorupție, în care cere deputaților să respecte voința poporului și să rezolve impasul politic actual dintre președinție și parlament. Cum e văzută incertitudinea politică de la Chișinău de simplii cetățeni? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

Pe 23 martie se vor împlini trei luni de la demisia guvernului Chicu, când președinta Maia Sandu, care insistă pe organizarea de alegeri generale anticipate, va încerca, cel mai probabil, din nou să obțină dizolvarea actualului parlament, adresându-se la Curtea Constituțională. Alegătorii cred că niciodată treburile statului nu au mers mai prost decât azi, pentru că în Moldova profundă multă lume încearcă doar să supraviețuiască. Oamenii cu care am discutat la Dondușeni îi critică pe aleșii poporului, spunând că anume calitatea proastă a clasei politice s-ar afla la rădăcina răului din țară.

– „Merge lupta care și mai de care să ia puterea în mâini, dar unde se unesc bandiții cu bandiții, mafia e mare și nu poate să facă nimeni nimic.”

Europa Liberă: Confruntarea cea mai mare se duce între instituția prezidențială și parlament, pe de o aparte – Maia Sandu, pe de altă parte – deputații și Igor Dodon. Ce înțelegeți Dvs. din lupta aceasta a lor?

– „...Matincă mafia o să câștige, dacă așa să mă uit eu, că Maia Sandu nu prea are susținere de la judecătorie, de toate acestea, cam toți fug, că toți îs bogați și toți vor să mai fure.”

Europa Liberă: Poporul de partea cui e acum?

– „Nici pe popor nu-l înțelegi, oamenii îs bludnici (rătăciți), să vă spun drept, așa, pe de-a dreptul.”

Europa Liberă: Și acum aceste scenarii sunt puse în aplicare - ori alegeri parlamentare anticipate, ori referendum pentru destituirea președintelui, ori învestirea unui cabinet de miniștri. Care ar fi dezlegarea cea mai judicioasă?

– „Să dizolve parlamentul, în primul rând, dar parlamentul nu o să dea voie, o să pună tot bețe în roate ca să nu se facă nimic și tot vorbesc de epidemie, de una-alta și într-adins oamenii cred ce spune mai ales Dodon. El cu minciuna, în primul rând, iese, ba a vrut anticipate, ba nu vrea, de-amu începe iar cu limba ca să facă un război între norod, să lupte unul cu altul.”

Europa Liberă: Dacă totuși se ajunge la o înțelegere să fie constituită o majoritate parlamentară și să voteze un guvern cu un premier, care partide ar trebui să facă această coaliție? Ce forțe credeți că ar putea să se unească ca să facă o alianță în parlament?

– „Imposibil, că nu-s majoritatea care vor binele, că nu vor să piardă ceea ce au mai capturat și încă mai au de furat.”

Europa Liberă: Cine poate fi salvator, iată, în situația asta atât de complicată?

– „Dumnezeu de sus, mai mult nimeni.”

Europa Liberă: Și poporul.

– „Și poporul, dar poporul îi împrăștiat.”

Europa Liberă: Ar putea lumea să se unească în jurul unei idei?

– „Greu, poate încolo în centru e mai ușor, dar la noi, partea de nord, e grozav, dacă s-ar mai uni poporul, diaspora – putem să ajungem la ceva.”

Europa Liberă: Nădejdea mai mare e la diasporă?

– „Da!”

Europa Liberă: Dar de ce?

– „Pentru că toți îs plecați.”

Europa Liberă: Nădejdea mai mare e la diasporă?

– „În Moldova trăiesc fiecare cum poate, care știu a se învârti bine – trăiesc bine, care știu a se învârti rău – trăiesc rău. O să vedem unde o să ajungă Moldova cu tineretul și cu internetul lor. Nu o să scape Moldova de tot bardacul (haosul) acesta care s-a făcut.”

Europa Liberă: Dar în parlament vă este clar ce se întâmplă azi?

În Moldova trăiesc fiecare cum poate, care știu a se învârti bine – trăiesc bine, care știu a se învârti rău – trăiesc rău...

– „Taman tineretul de la cine să ia exemplu, dacă parlamentarii se bat și se sfădesc, ce exemplu ia tineretul?”

Europa Liberă: Se discută foarte mult - să se ajungă la anticipate sau să fie învestit un guvern?

– „Nici alegerile nimic nu o să ajute, lasă să aleagă guvern și să dea ei o pildă, nu s-au hulit și ocărât, dar să se numească ceartă.”

– „Da, ei se ceartă...”

Europa Liberă: Cine să facă majoritate în parlament, ca să poată învesti un guvern?

– „Să-i aleagă pe cei care-s mai buni, care-s hoți, care-s tâlhari să-i dea afară. Nu trebuie 101 deputați la miile de oameni care suntem în Moldova.”

Europa Liberă: Trei milioane...

– „Nu suntem trei milioane, doamnă, dacă sunt două, dar nici două nu au rămas.”

Europa Liberă: Dar vă întrebam: cine cu cine să facă o alianță ca să poată învesti un guvern?

– „Nu știu, în toate partidele sunt oameni buni, dar numai trebuiesc aleși, așa, o sită să fie oleacă mai rară și de cernut. Anticipate în niciun caz, că o să intrăm într-o sărăcie că nici caloșii de rezină nu o să-i mai avem. Eu, sincer, eu am, feciorul are...”

– „Moldova noastră ce produce? Nimic! Tot se aduce de peste hotare.”

– „Eu am un fecior, are patru copii, îi tânăr, are 28 de ani, să vă spun, el se zbate ca râma, azi e într-o parte la lucru, mâine în altă parte, nu șede o secundă, dar nu are ieșire, nu poate.”

– „Și n-au locuri de lucru.”

– „Dar cum să se ducă din țară cu patru copii să-i lase, cum să se ducă? N-are chip.”

– „Aici, pe loc, n-avem locuri de lucru. Și al meu băiat tot are copil și mândruța i l-a lepădat de la cinci ani și-l cresc eu, că el n-are unde să lucreze.”

Europa Liberă: Cine poate ajuta Republica Moldova ca să scape de probleme?

– „Socialiștii au o șansă mai bună, fiindcă, da, au furat și ei și au făcut, dar și au făcut câte oleacă bine. Ei tac și fac, cum au făcut la o bucată de noapte, nu zicem, poate și același Dodon e milionar, poate și toți acei, dar ei măcar tac și fac, dar aceilalți, același Slusari strigă în gura mare, cu vreo două săptămâni în urmă ia și o face pe Maia Sandu de râs. D-apoi tu ai fost cu dânsa mâna dreaptă! De ce acum să o ocărască? De-atâta că ei pentru lume nu se gândesc și noi am vrea să fie o stabilitate, de peste hotare să se mai întoarcă lumea acasă, că o să rămânem câte patru-cinci în sat. Noi chiar azi număram, îs peste două case, una îi trăitoare, două-trei îs pustii și nu știm, dar să se pună toți să facă o coaliție, să se așeze la masă, să vorbească, ei se închid, leapădă, se sfădesc – eu nu știu, nici prin mahala nu e așa, că ei se socot unul mai sus ca altul.”

Europa Liberă: Dar poporul astăzi de partea cui este?

– „Dar eu nu-s nici de partea la unul, eu nici n-am fost la alegeri, vă spun drept.”

Și să se înțeleagă ei între ei și să facă o coaliție și nu trebuie alegerile acestea, că e o grămadă de cheltuială...

– „Am fost la alegeri, dar, vă spun, unicul lucru care mă doare, iată se apropie Paștele Blajinilor și aș dori să ne dea voie să ne ducem, că avem părinți, să aprindem o lumânărică și un colăcel și să nu facem Paștele pe la crucea drumului cu pasca ceea pe unde umblă câinii peste dânsa, dar să ne dea voie așa, la o distanță, să ne ducem și noi omenește la sfânta biserică. Și să se înțeleagă ei între ei și să facă o coaliție și nu trebuie alegerile acestea, că e o grămadă de cheltuială.”

Europa Liberă: Dacă ar fi aici deputații, ce le-ați spune?

– „Le-aș spune să dea o pildă mai bună la lume, nu cu pilda care o dau ei, tare nu frumos lucrează, nu frumos se poartă deloc.”

Europa Liberă: Dar dacă ar fi aici deputații, ce le-ați spune?

– „Unde ai intrat, ai făcut un pas în stânga, un pas în dreapta – trebuie să plătești. Justiție, procurori de aceștia, chiar și de poliția aceasta, îmi pare că în forma ceea, el doarme în forma de polițist și acasă, el doarme, că el în civil nu iese în oraș, ei cam se tem oleacă, că de-amu la lumea asta iaca aici s-a ridicat. Și el te face așa, te provoacă, ca lor să le iasă.”

Europa Liberă: Lumea e revoltată aici jos, dar acolo sus nu pot găsi limbaj comun politicienii. Acum nu se înțelege instituția prezidențială și cu parlamentul, Maia Sandu și cu deputații.

– „D-apoi cum, ce aceea vor să dea posturile acestea așa, dacă tot e a lor? Taie pădurile, suni la poliție – nimic! Și acei de sus, că-i țară parlamentară, hai, măi, faceți ceva. Ce? Nimic! Toți așteaptă de la Maia Sandu. Ce o să facă nevasta asta?”

Europa Liberă: Dar ce așteptați să facă ea?

– „Anticipate și să-i dea jos pe aceștia, și să-i schimbe acolo, ori ei să-i dea să fie țară prezidențială, nu cum lui Dodon i-au dat, eu știu, dacă... De unde sunteți, de la Prime?”

Europa Liberă: Nu, Valentina Ursu, de la Radio Europa Liberă.

– „Dvs. sunteți?... Dar și PAS-ul, și Maia Sandu să mai aibă pe cineva, să vină la oameni să le lămurească, că-s atâtea televiziuni și toate-s ale lor: Dodon, Șor. Eu știu că ea nu a zis așa, dar ei învârtesc și spun tot ce le iese lor.”

Europa Liberă: Dar acum știți că în parlament totuși se gândesc să creeze o coaliție și să investească un guvern?

– „Dar cu cine să faci coaliție, cu cine? Și da...”

Europa Liberă: Vă întreb pe Dvs., cine ați vrea să constituie această coaliție?

– „PAS cu PPDA să mai facă, dar acum văd că...”

Europa Liberă: Dar ei n-au, au 28 de mandate.

– „Nu, n-ai cu cine face coaliție, n-ai cu cine face, iaca, tot ei rămân. Dacă ei mandatele le-au cumpărat, apoi cum, așa idei să fie că el umblă, știi, ca sita la cumătra? Ce, lumea l-a ales acolo ca să se ducă el să umble ca sita la cumătra încoace-încolo și să umple buzunarele cu bani? Toți trebuie judecați și închiși, dar cine o să-i închidă? Măi, vrei să fii deputat, șezi aici în Dondușeni, șezi aici, iaca pe piață, umblă prin oraș și vezi cum trăiește lumea asta. Să vină să trăiască oleacă între lume, să fie în toată ziua între lume să vadă și ar ști durerile și problemele îndată s-ar rezolva, că el dacă ar ști starea lucrurilor adevărată. Nu știu ce se gândesc ei acolo.”

Europa Liberă: La Dondușeni ultima dată când ați discutat cu un deputat?

– „A venit odată Greceanîi, acolo, la Casa de cultură, că ei când vin, așa, numai de-ai lor, tot parcul cela era plin de poliție.

Un furt se face, ceva – nu găsești niciun polițai, cum a venit Greceanîi...

D-apoi de ce fugi tu de oameni, doar oamenii te-au ales, noi te-am ales, de ce te temi tu de mine? 20 de ohranici (paznici) de-ai ei.”

Europa Liberă: Cum vedeți confruntarea asta dintre instituția prezidențială și cea legislativă, dintre Maia Sandu, deputați și Igor Dodon, cum o înțeleg cetățenii? Cine trebuie să câștige?

– „Sandu, Sandu! Ultima nădejde e într-însa, că în altcineva nu avem nădejde, dar trebuie cumva pe Dodon să-l pună la punct. Ce caută el la Moscova? El nu-i nimic. Ce-i președinte de partid acolo? Și cu Șor acela, eu vă spun cinstit, eu n-am cuvinte, dar trebuie de lămurit la lume. Dar unica să lămurească la lume, să vină prin lume, iaca, așa să vină și să le lămurească ce e bine și ce e rău, ce vrea să facă Maia Sandu și ce vrea să facă Dodon.”

Europa Liberă: Iată aici, la piața din Dondușeni, devine foarte clar cât e de dezbinată societatea. Cine-i unește? Ce-i mai poate uni?

– „O schimbare și Stoianoglo să-l pună pe vreunul, să-l închidă, pe al doilea... Pentru ce? Că a furat! Este fapt – închis! Închis și închis, până o să vadă lumea că, da, iaca, îi deputat și ei acolo l-au închis pe acela.”

Europa Liberă: Deci, legea să fie lege și pentru cel mic, și pentru cel mare?

– „Da!”

Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici, la nordul Moldovei, la Dondușeni, și întrebăm cetățenii pe ce drum se îndreaptă țara lor.

– „Nu se duce în partea care trebuie. Noi, aceștia mai în vârstă, care am mai trăit, ne ajunge așa de-amu cum este, aceștia tineri rămân și se duc în groapă.”

– „Într-adevăr, nu-i ordine, nu-i stabil, nu-i lucru, nu-i... Ce pot să spun?”

– „Se gândesc numai la dânșii, la buzunarul lor și la fotoliile lor.”

– „Nu-i regulă, că ei nu se înțeleg între ei acolo.”

Europa Liberă: La anticipate ați vrea să se ajungă?

– „Nu, pentru că asta-i cheltuială care nu trebuie, acum în Moldova nu trebuie să se cheltuiască bani în plus, pentru că asta nu-i prima necesitate, sunt alte necesități mai urgente.”

Europa Liberă: Dar cine să facă coaliție ca să învestească un nou guvern, care partide?

– „Aici nu vă pot răspunde la întrebarea aceasta, chiar n-avem încredere îndeobște în niciun partid în ziua de azi.”

– „Încrederea s-a pierdut, toată lumea a pierdut încrederea în politicienii aceștia, ei se bat acolo între dânșii.”

Europa Liberă: Și cine ajută Moldova să iasă din criză?

– „La moment nu vă pot răspunde la întrebarea asta, chiar nu-i nicio soluție.”

Europa Liberă: Se zice că după ploaie nu e înec, trebuie să apară soarele.

– „Păi se gândesc toți la soarele acesta și încă nu se vede. Nu știu, nu știu...”

Europa Liberă: Dar dacă se ajunge la anticipate, mergeți să votați?

O să mergem, pentru că asta-i datoria noastră, dar n-am vrea să ajungem acolo...

– „O să mergem, pentru că asta-i datoria noastră, dar n-am vrea să ajungem acolo.”

Europa Liberă: Mergeți, dacă se ajunge la anticipate?

– „Da, dacă voi ajunge până atunci.”

Europa Liberă: Dar cât de valoros e votul cetățeanului? Ce preț are?

– „În ultimul timp nu prea au valoare voturile acestea ale noastre.”

– „Voturile mai mult din Europa au, diaspora are valoare, dar aceștia de aici de pe loc n-au valoare nimic.”

Europa Liberă: Dar promisiunea pe care o fac politicienii în timpul campaniei electorale cât e de prețioasă?

– „Niciun preț, sunt doar cuvinte, niciun fapt, strigă la orice colț: cu fapte, nu cu cuvântul, dar până la urmă tot rămân cu cuvântul.”

– „Când trebuie aleși, apoi tare promit multe, cum au trecut alegerile, cum gata, s-a uitat tot aceea.”

Europa Liberă: Și cum vedeți viitorul Moldovei?

– „Păi asta trebuie să se gândească în parlament, sunt oameni care primesc bani pentru asta.”

– „Poporul vrea ajutat, dar n-are cine să-l ajute.”

– „Fiecare îi pentru dânsul, nimeni nu se gândește la nimic. Așa zile am ajuns și îmi pare rău, dar n-avem ce face.”

Europa Liberă: V-ați gândit vreodată să vă faceți bagajele să plecați în străinătate, sunteți tânără?

– „Am fost, am fost, și nu o dată am fost. Dacă vom pleca toți, cine o să rămână aici? Iaca, pe mama cum să o las? Cât mă ține aici, nu mă duc nicăieri.”

– «Дай Бог, чтобы политикане иначе относились ко всех нас.» („Să dea Domnul ca politicienii să aibă o altă atitudine față de noi.”)

Europa Liberă: А что Вы ждёте от них сейчас? (Dar de așteptați acum de la ei?)

– «Народ хочет, чтоб лучше было, порядок какой-то был, меньше чтоб воровали, потому что Сбербанк новый, трёхэтажный, пропадает, в Доме быта я работала почти 20 лет, разваливается, пропадает. И что? Ни железной дороги нормальной, ничего! Из Дондюшан сделали ничего, дондюшанцев мне жалко. Городок был, что осталось? Ничего.» („Poporul vrea să fie mai bine, să fie o oarecare regulă și să se fure mai puțin, fiindcă a fost Banca de Economii, clădire nouă, cu trei etaje, se pierde. Am lucrat aproape 20 de ani la Casa deservirii sociale, iată se distruge și asta. Și cui îi pasă? Nici calea ferată nu mai e ceea ce a fost odată. Nimic! Au distrus Dondușenii, mi-i jale de dondușeneni, a fost un orășel, dar nu s-a ales nimic din el.”)

Europa Liberă: И как Вы видите будущее? (Dvs. cum vedeți viitorul?)

– «А никак. Если были бы, действительно кто любит Родину, кто любит человечество, кто любит не себя, если были бы такие, может, поднялось что-то, а так… Ели так будет идти, будет ещё хуже. Даст Бог, может что-то изменится, потому что, вот, всё разрушается.» („Nu văd nimic bun. Dacă ar fi la conducere niște oameni care-și iubesc patria și concetățenii, poate s-ar schimba ceva spre bine, dacă vom continua astfel, va fi încă mai rău. Poate va da Domnul să se schimbe ceva că, iată, totul se distruge.”)

Europa Liberă: Dar cine să facă acum coaliție în parlament ca să învestească un guvern?

– «Социалисты, это 100%.» („Socialiștii, 100%”.)

Europa Liberă: С кем? (Cu cine?)

– «Пускай будет даже с Шором, потому что Шор не такой…» („Măcar și cu Șor, căci Șor nu-i chiar atât de...)”

– „Cu toți bandiții...”

– «Нет, как раз он не бандит…» („Nu, dimpotrivă, el nu este bandit...”)

– «А чего, он не здесь находится, а убежал за границу там с деньгами?» („Dar de ce a fugit peste hotare cu banii, dar nu a rămas aici?”)

– «Хорошо, а почему Вы не спросите… Подожди, так он делает…» („Ei bine, de ce nu-i întrebați... Așteptați, iată, el face...”)

– «Что он делает?» („Ce face?”)

– «Он для людей делает.» („El face pentru oameni.”)

– «Какое? Что он делает, с деньгами которых украл, с миллиардом или что?» („Ce anume face? Poate cu banii pe care i-a furat, cu miliardul?”)

– «Он согласен выйти на переговоры сюда, назад. Вы понимаете? Сейчас не надо эти парламентские выборы, на надо, потому что Плахотнюк, сколько правил был ещё более коррумпированный парламент. Нужно с этим решить вопрос, пускай работают люди там нормальные, социалисты выдвигают премьер-министром Дурлештяну.

Она молодец, она экономист, вот Додон насколько Додон, он экономист, чего он нехороший?

У него и возраст в политике более мягкий, Санду, она, я против неё ничего не имею, но просто, то что у неё свои амбиции. Что ты ставишь своё я, и всё? Если ты одна, ты здесь никто, тебя выбрали, так будь добра делать для людей хорошее, а не для кого-то.» („El este de acord să negocieze, să vină înapoi aici. Înțelegi? Acum nu avem nevoie de aceste alegeri parlamentare, nu ne trebuie, pentru că pe timpul când guverna Plahotniuc, exista un parlament și mai corupt. Este necesar să rezolvăm problema cu acest lucru, să lăsăm oameni normali să lucreze acolo, socialiștii o desenează pe Durleșteanu la funcția de prim-ministru. Ea este bravo, este economistă și Dodon, așa cum este, Dodon e și el economist. De ce nu este bun? El are o vârstă mai mare în politică și e mai blând, pe când Sandu... Eu nu am nimic împotriva ei, doar că are ambițiile sale. De ce-și pune eul său și atât? Dacă este singură, este un nimeni aici. A fost aleasă de popor, deci să fie bună să facă bine pentru oameni, și nu pentru altcineva.”)

Europa Liberă: Dar în timpul campaniei electorale politicienii când vin fac promisiuni, că vor îmbunătăți viața oamenilor, că vor aduce prosperitate, bunăstare, că vor ridica pensiile, salariile. Ce preț are promisiunea făcută de politician?

– „Până ce o fi mergem prin hopuri, dar dacă o să continue așa mai departe, cred că o să ne ducem pe drumul cel care-i mai rău. Conducerea n-are grijă de populație.”

Europa Liberă: Ce așteptați, iată, de la vârful puterii, de la cei care conduc astăzi?

– „Să așeze tot pe roate ca să meargă înainte, să dea salariile, pensiile la pensionari, salariile la lucrători, ca omul să trăiască cât de cât.”

Europa Liberă: Câți bani i-ar trebui unui cetățean să zică că are o viață decentă?

– „Depinde de la ce vârstă e cetățeanul, dacă e la o vârstă de 40-50 de ani îi trebuie oleacă mai mult. Măcar zece mii de persoană, dacă soț și soție la 20 de mii – da, cred că cât de cât se poate.”

Europa Liberă: Dar în timpul campaniei electorale politicienii când vin fac promisiuni, că vor îmbunătăți viața oamenilor, că vor aduce prosperitate, bunăstare, că vor ridica pensiile, salariile. Ce preț are promisiunea făcută de politician?

– „Ei fac promisiuni, dar după ce ajung la conducere, de-amu ei nu mai fac ceea ce promit, fiecare politician care a ajuns la putere nu a făcut, nu și-a îndeplinit promisiunile.”

Europa Liberă: Acum se duce o luptă politică acolo, la Chișinău, între instituția prezidențială și parlament. Cine trebuie să câștige?

– „Trebuie să câștige acel care o să aibă grijă de populație.”

Europa Liberă: O coaliție în parlament astăzi poate fi creată, o așteptați să se formeze, ca să poată învesti un guvern?

– „Nu! Eu cred că astăzi nu, cred că mai mult la anticipate.”

Europa Liberă: Ce ar schimba anticipatele?

Da, totuși ei cu promisiunile lor îi ademenesc pe cetățeni...

– „Pot și să nu schimbe nimic, pot să fie tot aceiași deputați în parlament sau plus-minus acolo, dar pot și să nu schimbe nimic anticipatele acestea. E părerea mea.”

Europa Liberă: Adică, cetățenii ar putea să-i aleagă tot pe aceștia?

– „Da, totuși ei cu promisiunile lor îi ademenesc pe cetățeni.”

Europa Liberă: Dar ce ați vrea să schimbe anticipatele, dacă se ajunge la declanșarea lor?

– „Să fie o coaliție în parlament și să facă din Moldova un stat normal, să fie o coaliție care să conducă țara mai departe.”

Europa Liberă: Ce forțe politice ați vrea Dvs. să se unească?

– „Nu știu, dacă cinstit, nu știu.”

Europa Liberă: Ca tânăr, totuși vă deranjează viitorul țării?

– „Da, totuși cred acum dacă s-a pornit mai mult aceștia de dreapta. Poate dăm o șansă și la acești de dreapta, dacă au fost acești de stânga și nu au făcut nimic, măcar acești de dreapta.”

Europa Liberă: Pentru Republica Moldova geopolitica contează - mai aproape de Est, mai aproape de Vest? Cetățenii, atunci când aruncă buletinul de vot, se gândesc și la acest aspect?

– „Da, da, se gândesc. Aceștia care țin cu rușii, cum se zice, îs la ruși, aceștia cu Europa îs la Europa cu gândul.”

Europa Liberă: Și această dezbinare a societății?...

– „Aceasta ține Moldova pe loc, dezbinarea aceasta.”

Europa Liberă: Ce idei ar putea să consolideze o societate dezbinată?

– „Nu văd așa ceva pe moment.”

Europa Liberă: Și în zece ani cum vedeți statul, cum ați vrea să arate Moldova peste zece ani?

– „Noi am vrea să arate bine.”

Europa Liberă: Care-s cele mai mari probleme ale societății?

– „Corupția și sărăcia.”

Voci adunate la nordul Moldovei, la Dondușeni. Oamenii cu care am stat de vorbă critică politicienii, pentru că nu au în vizor problemele cu care se confruntă ei și provoacă crize pentru a-și apăra interesele proprii sau de grup. Analistul Veaceslav Berbeca, cercetător la IDIS „Viitorul”, consideră că în actualele condiții spațiul de manevră atât al parlamentului, cât și al președinției sunt limitate și, cel mai probabil, se va ajunge din nou la Curtea Constituțională după 23 martie.

Veaceslav Berbeca: „Toți așteptăm ziua de 23 martie să vedem ce o să se întâmple, în sensul că după 23 martie înțelegem că dna președintă Maia Sandu se va adresa Curții Constituționale pentru a constata circumstanțele dizolvării parlamentului și urmează să așteptăm care va fi decizia Curții Constituționale în aceste circumstanțe.”

Europa Liberă: Pe ultima sută de metri și deputații nu stau cu mâinile în sân.

Veaceslav Berbeca: „Da, deputații nu stau cu mâinile în sân, într-adevăr. Am văzut, și din partea Partidului Democrat a fost lansată o inițiativă, un fel de program prin care ei consideră că ar trebui să fie depășite problemele cu care se confruntă Republica Moldova. De asemenea vedem că sunt foarte activi și socialiștii, ei au fost activi toată această perioadă, au încercat să vină cu soluții, adică să arate că își doresc depășirea situației de criză care există în Republica Moldova.

Da, deputații nu stau cu mâinile în sân, într-adevăr...

Practic, toate partidele au vorbit despre faptul că acest parlament ar trebui să fie dizolvat, dar, ținând cont de problemele cu care se confruntă Republica Moldova, în special problema pandemiei, ar trebui să avem o perioadă de tranziție, pentru ca guvernul să adopte deciziile necesare ca să semneze contractele necesare, să adopte politici necesare, ca să putem trece mai ușor pandemia.”

Europa Liberă: Dar și această perioadă tranzitorie este înțeleasă în mod diferit, pentru că unii zic că ar putea adversarii Maiei Sandu să o compromită și să-i scadă din rating, alții întrevăd alte scenarii?

Veaceslav Berbeca: „Dilema anticipate sau referendum este o dilemă falsă, fiindcă nu are sorți de izbândă. Și dacă mergem la referendum, asta nu înseamnă că dacă referendumul este organizat și dacă eșuează parlamentul este obligat să-și dea demisia, adică eu nu văd nicio soluție în cazul de față. Eu am și presupus că deputații nu vor merge la referendum, nu-l vor organiza și, din câte înțeles, calea aceasta nu va fi urmată, fiindcă nu este o cale care este pusă în discuție. Și evident că vor trebui să creeze un guvern, putem să-l numim oricum: anticriză, de salvare națională sau de tranziție ș.a.m.d., și nu vor dori aceste alegeri anticipate, și nu-și doresc alegeri anticipate.

Ar putea fi motive foarte multe, posibil și faptul că unele partide stau prost în sondaje, iar alte partide înțeleg că nu vor trece pragul electoral, dar motivația lor este clară și au dreptul la astfel de acțiuni, să nu-și dorească alegeri anticipate. Atunci când vorbim despre fiecare partid cum se plasează sau ce fel de acțiuni întreprinde, este foarte important în acest caz, fiindcă cei care vor fi activi și văd că mai multe partide au încercat să fie mult mai active vor prelua inițiativa și depinde foarte mult cum va fi această problemă care există în Republica Moldova gestionată.”

Europa Liberă: Nu contează cum se va numi un eventual guvern, dacă se ajunge la un compromis să fie votat în parlament, problema e ale cui voturi se adună pentru a i se acorda vot de încredere unui asemenea cabinet de miniștri.

Veaceslav Berbeca: „Este adevărat, dar este și important în cazul dat dacă Maia Sandu va accepta. Deci, ea a spus că nu acceptă niciun fel de candidat din partea partidelor din parlament, în special din partea majorității create și asta este...”

Europa Liberă: O majoritate creată, deocamdată, nu există.

Veaceslav Berbeca: „Nu, conform Curții Constituționale, decizia din februarie a spus că există o majoritate parlamentară, care a venit cu un candidat.”

Europa Liberă: Dvs. ați auzit o decizie fermă că a fost constituită o majoritate parlamentară?

Veaceslav Berbeca: „D-apoi cum? Doar Curtea Constituțională a spus că există această majoritate. Depinde foarte mult acum de mișcările pe care le va face Maia Sandu în viitor. Eu înțeleg că soluționarea acestei decizii este acum în curtea Curții Constituționale, adică să vedem cu ce decizii va veni ea. Dacă va constata că nu au fost întrunite condițiile pentru declanșarea alegerilor anticipate conform art. 85, atunci bănuiesc că iarăși se vor adresa deputații Curții Constituționale să vină cu o soluție. Soluția care a fost propusă de Curtea anterioară, țineți minte, de a-l „deconecta” pe fostul președinte Dodon pe câteva minute, a fost revăzută anul trecut.”

Europa Liberă: Da, și Curtea nu mai permite acest lucru, să fie suspendat președintele pe o perioadă scurtă.

Veaceslav Berbeca: „Da, nu mai permite. Este foarte probabil să se adreseze iarăși Curții și depinde iarăși de decizia Curții: va insista asupra ideii că trebuie rezolvată problema respectivă între instituții sau va veni chiar cu o soluție, deja soluțiile pot fi diferite.”

Europa Liberă: Eventual, dacă se găsesc voturi și se învestește un cabinet de miniștri, câtă credibilitate va avea un asemenea guvern sprijinit de deputații din „Pentru Moldova”?

Veaceslav Berbeca: „Toți înțelegem că cea mai mare problemă care acum se discută în societate este Partidul „Șor” și cei care sunt apropiați de Partidul „Șor”, adică sub nicio formă un guvern format inclusiv cu reprezentanții acestor partide nu va avea niciun sprijin din partea partenerilor noștri de dezvoltare. Și asta au spus-o de mai multe ori, cu diferite ocazii, reprezentanții acestor organizații internaționale.”

Europa Liberă: Dar foarte direct lucrul acesta l-a spus și dl Michalko, și ambasadorul american Hogan?

Veaceslav Berbeca: „Da, l-au spus...”

Europa Liberă: Ambii demnitari occidentali au spus că nu putem vorbi despre un viitor al Republicii Moldova care ar fi decis de către cei care sunt corupți, care sunt implicați în furtul miliardului.

Veaceslav Berbeca: „Înțelegem că acest partid, cei care sunt pe lângă acest partid sunt un fel de parteneri neagreați sau, haideți să spunem așa, un fel de grupare care pur și simplu nu este agreată de Occident, ținând cont de trecutul deloc glorios al acestor partide și din acest punct de vedere, chiar dacă se va crea o majoritate parlamentară sau va fi votat un guvern, presupun că, dacă se va merge pe această idee, va trebui, într-un fel, resetată majoritatea parlamentară care a sprijinit-o pe Mariana Durleșteanu.”

Europa Liberă: Chiar Mariana Durleșteanu a spus că anticipatele bat la ușă. Cum ați tălmăci Dvs., că ea face un pas înapoi?

Veaceslav Berbeca: „Greu de spus, fiindcă socialiștii au spus că continuă să o sprijine și insistă pe candidatura ei, adică am putea presupune că dna Durleșteanu înțelege problemele pe care le pun partidele și probabil înțelege că, chiar dacă va fi constituită o alianță, această alianță va fi pe o anumită perioadă, probabil planul care a fost anunțat de către Partidul Democrat. Dacă ne referim la planul democraților, principala acțiune pe care trebuie s-o întreprindă ei, s-o îndeplinească și să o gestioneze este vorba de pandemie. Dar noi nu știm unde este acest punct că pandemia într-adevăr va fi controlată, va fi gestionată bine și deja am putea, într-un fel, porni procesul de declanșare a alegerilor anticipate, fiindcă, după cum Republica Moldova trece prin această pandemie, mă tem eu că problema nu va fi rezolvată atât de ușor.”

Europa Liberă: Cât de afectată vedeți viața de zi cu zi a cetățeanului Republicii Moldova, ținând cont și de criza sanitară, dar și de criza politică? Pare-se că cele două crize se suprapun.

Veaceslav Berbeca: „Republica Moldova este cel mai sărac stat din Europa și deja deținem acest titlu, să-i spunem așa, de vreo 20 de ani, dacă nu mai mult.

Din păcate, iarăși revin la declarațiile partidelor politice, într-un fel, să stabilizăm economia...

Astea și sunt unele așteptări din partea cetățenilor – să fie stabilizată economia. O țară care are atât de multe probleme în diferite domenii, dacă ne uităm, este foarte greu într-adevăr de a obține rezultate foarte bune într-o perioadă foarte scurtă. Și de asta eu sunt puțin circumspect atunci când partidele spun că vor crea un guvern de tranziție pe o perioadă scurtă, după care nu vor veni în parlament și vor declanșa alegeri anticipate. Este foarte posibil ca această guvernare, dacă se creează, să-și ducă mandatul până în 2023, când vom avea alegeri parlamentare ordinare.”

Europa Liberă: Și totuși, cetățeanul continuă să deteste clasa politică, deznădejdea s-a clădit mai mulți ani la rând, iar acum această apatie e tot mai pronunțată.

Veaceslav Berbeca: „Evident, cetățeanul a tot sperat că vor veni, în sfârșit, lideri politici care vor rezolva problemele din Republica Moldova. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat în 2009, eu îmi aduc aminte cât entuziasm era la o bună parte a societății.”

Europa Liberă: Chiar și s-au investit speranțe mari ca după asta să se vorbească despre marea dezamăgire.

Veaceslav Berbeca: „Da, de asta, într-adevăr, așteptările sunt foarte mari și reacția oamenilor o vedem când uneori par impasibili la ceea ce se întâmplă este explicată, într-un fel, de această situație gravă din Republica Moldova din punct de vedere economic și politic, fiindcă foarte mulți, chiar dacă vin la alegeri, chiar dacă investesc speranțe în anumiți politicieni, la un moment dat, de multe ori în discuții spun că și aceștia nu vor face nimic. Adică deja s-au deprins cu această situație proastă din Republica Moldova care nu este depășită și economic, și politic, și în domeniul justiției.”

Europa Liberă: Din această confruntare dintre instituția prezidențială și cea legislativă cine are de câștigat?

Veaceslav Berbeca: „În primul rând, va avea de câștigat acea instituție care își va realiza scopul pus. Dacă Maia Sandu va reuși să declanșeze alegeri anticipate, înseamnă că Maia Sandu va câștiga, dacă, dimpotrivă, partidele din parlament vor reuși să formeze un guvern care va fi votat – vor câștiga aceste partide din parlament, care sunt împotriva alegerilor anticipate, dar ar putea să afecteze ambele părți.

În condițiile în care problemele nu se rezolvă și în primul rând mă refer acum la situația pandemică, evident asta ar putea să afecteze toate părțile, inclusiv președinția...

Din câte știm, deocamdată, dna Maia Sandu încă se bucură de un sprijin mare din partea societății, dar problema aici e alta, așteptările sunt foarte mari, deci, noi ne-am deprins și până ce ne alimentează aceste speranțe că va veni cineva care ne va rezolva problemele, dacă problemele tot trenează, nu sunt rezolvate, evident erodează imaginea și a celui față în care au fost speranțe foarte multe investite. Și în cazul dat este foarte probabil ca și imaginea Maiei Sandu să se erodeze în timp, fiindcă problemele nu pot fi atât de ușor depășite, iar criza, dacă continuă, ar putea afecta toate părțile din acest joc.”

Europa Liberă: Și, în primul rând, îl fac perdant pe cetățean, pentru că el ce așteaptă - să fie mărite pensiile, să fie mărite salariile, să se aducă bunăstare, să se facă ordine în justiție și lista poate fi continuată, pentru că gradul de sărăcie încă e destul de prezent?

Veaceslav Berbeca: „Da, cel mai bun indicator al sărăciei este numărul foarte mare de oameni care pleacă peste hotare din Republica Moldova...”

Europa Liberă: Iată, eu am fost în ultima deplasare la Dondușeni și foarte multă lume pe care am întâlnit-o la piața locală spunea că așteaptă să fie ridicate restricțiile de pe timpul pandemiei, pentru că stă cu bagajele făcute.

Veaceslav Berbeca: „Noi rămânem fără cetățeni, rămânem în primul rând fără cei activi, tineri care ar putea să rezolve problemele...”

Europa Liberă: Forța motrice a unei societăți.

Veaceslav Berbeca: „Da, forța motrice... Adică, tinerii sunt cei care-s în special cu inițiativă, care sunt mai activi, care, într-un fel, vor duce greutatea socială pe viitor și aceștia pleacă și atunci evident este și o povară socială pe sistemul de pensii. Deci, probleme sunt atât de multe și din acest punct de vedere, evident o criză politică îndelungată afectează foarte mult statul, iar un guvern interimar știm foarte bine că nu poate să adopte decizii importante așa cum prevede Legea guvernului. Acum auzim în societate că nu sunt foarte activi cei din guvern, dar asta este o situație foarte justificată, fiindcă ei știu că sunt interimari, ei sunt pe o perioadă, nu vor dori să-și asume niște responsabilități, în momentul în care mandatul lor practic este pe zile, este numărat. Și de asta am impresia că Republica Moldova se mișcă mai mult din inerție, plutește, dar nu știu când vom ajunge la mal și sunt tot felul de pietre subterane care afectează permanent mișcarea Republicii Moldova în dezvoltarea ei.”

Europa Liberă: Dacă un cetățean rămâne turmentat, dezorientat, zăpăcit, cine îi arată luminița de la capătul tunelului?

Veaceslav Berbeca: „Nu trebuie, și Dvs. înțelegeți foarte bine, să plasăm pe umerii cetățenilor faptul că nu au ales pe cineva. Noi în Republica Moldova, spre deosebire de alte republici din fostul spațiu sovietic socialist, totdeauna am avut alternanța la putere, asta înseamnă că totdeauna cetățenii acestui stat, când au văzut că guvernarea nu rezolvă problemele, au fost scoși de la putere și asta a fost totdeauna de la independență încoace.”

Europa Liberă: Încrederea s-a pierdut și în partidele de dreapta, și în cele de stânga?

Veaceslav Berbeca: „Da, și asta înseamnă că povara ar trebui să fie pe umerii partidelor politice care vin la guvernare. Deci, cea mai mare problemă care este? Că partidele politice care vin la guvernare, foarte multe văd în Republica Moldova un proiect economic, adică nu există o strategie de dezvoltare, dar pur și simplu vin la putere pentru a-și rezolva interesele lor înguste și cel puțin ultimii câțiva ani asta este un lucru care iese în evidență, dar din momentul când vom avea o astfel de abordare, adică nu va fi o gândire strategică care într-adevăr va pune în capul mesei interesele cetățenilor, dar ne vom gândi doar la interesele noastre înguste, vom avea problemele pe care le avem acum.”

Europa Liberă: În acești aproape 30 de ani de independență, Republica Moldova ar fi avut vreo 27 de guverne și chiar de la guvernanți am auzit constatarea că, deocamdată, nu există un proiect de țară.

Veaceslav Berbeca: „E vorba de faptul că își promovează, în primul rând, interesele lor înguste și, în al doilea rând, n-avem o imagine foarte largă a felului cum ar trebui Republica Moldova să se dezvolte...”

Europa Liberă: Nu este o viziune clară.

Veaceslav Berbeca: „Nu este o viziune, da, adică noi mergem așa, de la moment la moment.

Eu aș zice că vina o poartă în primul rând politicienii...

E vorba și de faptul că vin în alegeri cu foarte multe promisiuni, foarte mult populism este, evident că atunci când vii la alegeri promiți foarte multe, dar știi că nu ai astfel de posibilități, există o problemă între tine și între cei care te votează.”

Europa Liberă: Ușor-ușor atunci și responsabilitatea de la clasa politică trece și la alegător?

Veaceslav Berbeca: „Da, dar pe alegători trebuie să-i înțelegem, de 30 de ani tot nu văd luminița de la capătul tunelului și noi avem așa o cultură de asta politică patriarhală, în Republica Moldova așteptăm să vină cineva să ne rezolve problemele. Și de asta avem așteptări foarte mari de la unii politicieni și când vedem că lucrurile nu se rezolvă, deodată ne dezamăgim și chiar și partidele politice din Republica Moldova, dacă ne uităm, sunt partidele unor lideri, nu este liderul – s-a terminat și cu partidul. Iaca tot răspunzând la întrebarea Dvs.: de ce noi nu avem un proiect de țară sau viziune? Fiindcă practic nu știu dacă găsim vreun partid politic în Republica Moldova care a fost ales în toate parlamentele după independență până acum, nu există. Sunt partide-proiecte economice, anumite interese stau, poate mai acaparăm niște pământuri prin Chișinău, vin la guvernare și se începe o redistribuire a bunurilor în Republica Moldova și asta-i permanent, adică nu există o abordare strategică, asta este într-un fel și explicația Maiei Sandu, că nu mai trebuie să tolerăm corupția și anume unele partide care sunt în parlament și sperăm că odată cu mandatul acestui parlament se va pune capăt dezmățului care îl avem în Republica Moldova de prin 2009, fiindcă o bună parte din partidele care sunt în parlamentul actual sunt manifestările grupurilor de interese care au fost promovate de prin 2009 încoace, poate și mai demult, dar în mod special de prin 2009 încoace, care pur și simplu au avut alte scopuri decât rezolvarea problemelor Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Dacă se vorbește că un mandat poate fi vândut de la câteva sute de mii de euro până la un milion, dacă a dispărut miliardul și încă justiția nu și-a făcut treaba, ce să înțeleagă simplul cetățean, omul care are o pensie de puțin peste 1.000 de lei? El nici nu poate să raporteze pensia lui la aceste cifre cu nu știu câte zerouri, ca să vadă cât de mare este contrastul între cel care trăiește sărac și cel care a ajuns să fie bogat.

Veaceslav Berbeca: „Da, asta este o constatare într-adevăr care iese în evidență și, din păcate, aceștia care primesc pensii foarte mici sunt cei care rămân aici, iar dacă vom sta și ne vom uita la foarte mulți politicieni, ei ar fi aici, parcă ar fi, știți, la lucru detașați pe perioada mandatului după care văd că lucrurile se schimbă și o să plece peste hotare, iar oamenii de rând care au pensii mizere, salarii mizere, evident că rămân aici sau au altă soluție – își iau familia și pleacă peste hotare. Deci, asta este drama Republicii Moldova cu care noi ne confruntăm, prin care trecem și pe care nu putem să o depășim, și asta este o problemă care trenează deja de 30 de ani, de la independența Republicii Moldova.”