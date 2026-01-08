Sechestrarea unui petrolier rus de către SUA readuce în atenție „flota fantomă” care brăzdează mările lumii

Aproximativ 21 de nave fără pavilion au adoptat pavilionul Rusiei de când Statele Unite au confiscat un petrolier al flotei fantomă numit Skipper în Caraibe, pe 10 decembrie, potrivit datelor furnizate de Windward, o companie de informații maritime.

A urmat anunțul președintelui american Donald Trump privind blocarea petrolierelor sancționate care intrau și ieșeau din Venezuela, soldată cu confiscarea de către SUA a altor nave.

În mod normal, o navă care are pavilion poate fi abordată numai cu permisiunea țării care i l-a acordat, în timp ce o navă fără pavilion nu beneficiază de o astfel de protecție juridică. În ciuda avertismentelor Moscovei de a se retrage, elicopterele Gărzii de Coastă a SUA au ignorat acea regulă și au aterizat pe Marinera, recent redenumită Bella 1, preluând controlul.

Steagul Rusiei nu a fost de niciun ajutor

„Această acțiune unilaterală amenință să submineze securitatea și sanctuarul pe care înregistrarea sau reînregistrarea în Rusia a unei nave le-ar putea crea în alte condiții”, a declarat John Burgess, cercetător principal la Centrul pentru Drept Internațional și Guvernanță al Universității Tufts (SUA), pentru Europa Liberă (RFE/RL) pe 7 ianuarie.

Marinera adoptase pavilionul rus abia pe 30 decembrie, în urma unei tentative anterioare de abordare de către SUA, în timp ce se apropia de apele teritoriale ale Venezuelei. Burgess a afirmat că acest lucru a făcut ca statutul navei Marinera să fie „ambiguu”, ceea ce înseamnă că noul pavilion rus, pe care echipajul îl pictase chiar pe corpul navei, nu a fost de niciun ajutor.

„A fost o abordare legală, dar care a ridicat câteva întrebări. Navele nu au voie să-și schimbe pavilionul pentru că așa le vine lor. Trebuie să existe un motiv întemeiat”, a spus el.

Washingtonul a părut să aibă o opinie similară.

„Nava a fost considerată fără naționalitate după ce a arborat un pavilion fals”, a declarat reporterilor Karoline Leavitt, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, respingând protestele parlamentarilor ruși care susțineau că a fost „o încălcare a dreptului maritim” sau chiar „piraterie”.

Estimările indică faptul că volumul flotelor fantomă utilizate de Rusia, Iran și Venezuela pentru a eluda sancțiunile internaționale este de aproximativ 1.000 de nave. Numărul acestora a crescut în ultimii ani, când cele trei țări au încercat să-și mențină vânzările de petrol, vitale pentru bugetele lor de stat.

Navele sunt adesea vechi, în stare proastă și fără asigurare. Sute dintre ele au fost incluse pe lista neagră a Statelor Unite, a Uniunii Europene și a altor organizații, ceea ce le limitează sever capacitatea de funcționare, fără însă a o opri complet.

„Un model” pentru „mai multe confiscări”

Analiștii din industria transportului maritim au afirmat deja că măsurile luate de SUA împotriva navelor fără pavilion, precum și recentele atacuri cu drone ucrainene asupra navelor sancționate din Marea Neagră, marchează o nouă eră, de acțiuni mai dure împotriva flotei fantomă.

Capturarea Marinerei duce lucrurile la un nivel superior.

„Autoritățile de reglementare din SUA sunt cu ochii pe situație. Este probabil să se înregistreze mai multe confiscări”, a declarat Michelle Bockmann, analist senior în domeniul informațiilor maritime la compania australiană de navigație Windward, în cadrul unui webinar organizat pe 7 ianuarie.

Bockmann a adăugat că acțiunea întreprinsă împotriva navei Marinera a oferit „un model” pentru țările din Marea Baltică care s-au confruntat cu „amenințarea pe care flota „neagră” o reprezintă pentru siguranța maritimă, securitatea maritimă și mediu, în special cele care arborează pavilioane false. „SUA au demonstrat că este posibil să se interzică, să se confisceze și să se trateze tancurile petroliere.”, a spus ea.

De asemenea, este de remarcat faptul că, în cazul navei Marinera, Statele Unite nu au acționat singure. Ministerul Apărării britanic a declarat că forțele aeriene ale țării au asigurat supraveghere suplimentară și realimentare navală în sprijinul operațiunii americane.

Consecințe diplomatice

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că forțelor americane li s-a permis să utilizeze bazele lor din Marea Britanie pentru această misiune, adăugând că aceasta a fost în conformitate cu dreptul internațional, deoarece Marinera făcea parte dintr-o „axă ruso-iraniană de eludare a sancțiunilor, care alimentează terorismul, conflictele și suferința din Orientul Mijlociu până în Ucraina”.

Evenimentele din Atlantic reprezintă o nouă lovitură pentru prestigiul Moscovei, după raidul american care s-a soldat cu arestarea unui aliat cheie al Kremlinului, liderul venezuelean Nicolas Maduro, acum destituit.

Urmările ar putea să continue să apară.

Nu a fost clar imediat câți membri ai echipajului rus se aflau la bordul navei Marinera. Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a cerut Statelor Unite să asigure „un tratament uman și adecvat cetățenilor ruși aflați la bordul navei Marinera”, solicitând respectarea drepturilor și intereselor acestora. Acesta a adăugat că Statele Unite nu trebuie să împiedice întoarcerea lor cât mai rapidă în Rusia.

Washingtonul a ridicat însă perspectiva ca marinarii să fie judecați în Statele Unite, ceea ce va reprezenta o sursă suplimentară de tensiune în zilele următoare.

