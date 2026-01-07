Statele Unite sechestrează în Atlanticul de Nord un petrolier sub pavilion rusesc, care le-a scăpat în Caraibe

Într-o postare pe platforma X, Comandamentul European al armatei SUA a declarat că administrația Trump a sechestrat nava din cauza încălcării sancțiunilor americane.

Într-un mesaj de răspuns la postare, ministrul american al Apărăii, Pete Hegseth, a scris că „blocada petrolului venezuelean sancționat și ilegal rămâne ÎN VIGOARE, oriunde în lume”.

Operațiunea a avut loc la doar câteva zile după ce forțele americane au atacat Venezuela și l-au capturat într-un raid spectaculos pe liderul acesteia, Nicolas Maduro, aducându-l în SUA pentru a fi judecat pentru presupuse fapte de trafic de droguri.

Prima navă sub pavilion rusesc sechestrată de SUA

Forțele americane confiscaseră deja alte două nave în cadrul campaniei împotriva Venezuelei din ultimele săptămâni, Skipper, pe 10 decembrie, și Centuries, pe 20 decembrie.

Dar Reuters scrie că ar fi prima dată, în istoria recentă, când armata americană a sechestrat o navă sub pavilion rusesc.

Petrolierul cunoscut inițial sub numele Bella-1 plecase din Iran către Venezuela pentru a fi încărcat cu petrol, în decembrie. Ajuns în Caraibe, a fost oprit de Garda de Coastă a SUA, dar a respins cererile de a-i permite urcarea la bord.

Scăpând înapoi Atlantic, petrolierul a fost redenumit în Marinera și înscris într-un registru oficial de navigație rusesc, membrii echipajului vopsind pe navă un drapel rusesc.

Moscova a depus un protest diplomatic oficial, cerând SUA să înceteze urmărirea navei, care se află sub sancțiuni americane din iulie 2024.

Oficiali americani au spus că petrolierul ar fi fost implicat în transportul de marfă ilegală pentru o companie deținută de Hezbollah, grupare cu sediul în Liban desemnată drept organizație teroristă de Statele Unite. Dar ministerul rus de Externe a declarat că vasul opera „în deplină conformitate cu normele dreptului maritim internațional”.

La operațiunea de capturare a petrolierului în Atlanticul de Nord au participat Garda de Coastă și armata americană, iar în zonă se aflau în timpul operațiunii și nave militare rusești, inclusiv un submarin, au spus oficiali militari americani citați de agențiile de știri.

Presa rusă de stat a publicat în timpul operațiunii imagini cu un elicopter american planând în apropierea petrolierului. Ministerul rus al Transportului a confirmat că nava a fost sechestrată de SUA, spunând că a pierdut legătura cu ea și repetând că nicio țară „nu are dreptul să folosească forța” împotriva vaselor înregistrate în jurisdicția altei țări.

Al doilea petrolier sechestrat în aceeași zi

Nu este clar unde va ajunge petrolierul sub pavilion rusesc sechestrat, însă surse citate de Reuters spun că va fi adus probabil în apele teritoriale britanice.

Separat de acest caz, Garda de Coastă a SUA a „reținut fără incidente” în Apele Americii Latine, tot pe 7 ianuarie, un alt vas cu legături cu Venezuela, anume „un petrolier cu motor din «flota din umbră», fără pavilion, aflat sub sancțiuni”.

„Nava M/T Sophia opera în apele internaționale și desfășura activități ilegale în Marea Caraibelor”, a scris Comandamentul de Sud al SUA, responsabil pentru zonă, într-o postare pe platforma X.

De când Statele Unite au impus sancțiuni Venezuelei, în 2019, comercianții și rafinăriile care cumpără petrol venezuelean au recurs la o „flotă din umbră” de petroliere sau la nave deja sancționate pentru transportul de petrol iranian sau rusesc.

Venezuela are milioane de barili de petrol încărcați pe petroliere și depozitați în rezervoare, pe care nu a reușit să îi exporte din cauza blocadei americane efective asupra exporturilor, impusă de la mijlocul lunii decembrie 2025.

Pe 7 ianuarie, președintele Donald Trump a declarat că Venezuela condusă acum de vicepreședinta Delcy Rodríguez, care este președintă interimară, și Washingtonul au ajuns la un acord pentru exportul către Statele Unite de petrol venezuelean în valoare de până la 2 miliarde de dolari. Un asemenea acord ar devia livrările către China și ar ajuta Venezuela să evite reduceri mai mari ale producției de petrol.

După Reuters și AP

