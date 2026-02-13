„Lumea se schimbă foarte repede chiar sub ochii noștri. Vechea lume a dispărut – sincer, lumea în care am crescut – și trăim într-o nouă eră geopolitică, care ne va obliga pe toți să reexaminăm cum arată aceasta și care va fi rolul nostru”, a declarat Rubio, pe 12 februarie, în momentul îmbarcării de la Baza Comună Andrews din Maryland.

Rubio a spus că probabil se va întâlni cu Volodimir Zelenski sâmbătă, pe 14 februarie, când președintele ucrainean va ajunge în Germania, deși nu era „100%” sigur că întâlnirea va avea loc.

În drum spre München, Rubio și-a exprimat încrederea că mesajul său către europenii îngrijorați va fi „bine primit”. El este însoțit de un grup numeros de senatori americani din ambele partide, care au anunțat întâlniri cu Zelenski, cu șeful NATO, Mark Rutte, și cu alți oficiali europeni.

Jean Shaheen, membru de rang înalt al Comisiei pentru relații externe a Senatului, a afirmat că va profita de această călătorie pentru a „consolida sprijinul acordat Ucrainei și pentru a îndemna colegii săi din Congres să adopte o legislație bipartidică privind sancțiunile, pentru a trage la răspundere Rusia și susținătorii acesteia”.

Întrebat despre atacurile rusești continue asupra infrastructurii energetice ucrainene, care au lăsat sute de mii de oameni în frig și întuneric în timpul iernii, Marco Rubio a spus că acesta este motivul pentru care Washingtonul își continuă eforturile de pace.

„Oamenii suferă. Este cea mai rece perioadă a anului. Este o suferință de neimaginat”, a adăugat el.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a declarat pentru RFE/RL că se așteaptă să discute și cu Rubio.

„Vom fi interesați [să continuăm] contactele noastre regulate la cel mai înalt nivel”, a declarat Sibiha, care a întâmpinat vizitatorii, printre care și ministrul german de Externe, Johann Wadephul, la o expoziție de drone organizată la Ukraine House din München.

„Numai [președintele american Donald] Trump ar putea pune capăt războiului, numai partea americană”, a declarat pentru RFE/RL ministrul ucrainean.

Republica Moldova va fi reprezentată de președinta Maia Sandu.

Organizatorii MSC au declarat că evenimentul din acest an este cel mai mare de până acum, cu peste 1.000 de delegați, printre care aproximativ 50 de șefi de guvern și diplomați de rang înalt.

MSC are loc într-o perioadă de turbulențe globale, cu posibilitatea unor atacuri aeriene ale SUA asupra Iranului, invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina – care se apropie de intrarea în al cincilea an, și tensiuni cu privire la viitorul alianței transatlantice NATO.

Aceste ultime preocupări au fost evidente la un mic eveniment paralel organizat în ajunul conferinței, unde fostul președinte al Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a declarat: „Ar trebui să rămânem atlantici, dar să europenizăm NATO”.

Barroso a invocat o mai mare independență a apărării europene, pe fondul temerilor că Washingtonul s-ar retrage, adăugând că extinderea Uniunii Europene pentru a include Ucraina ar consolida, de asemenea, securitatea acesteia.

„Să fim sinceri, nu vor deveni membri NATO”, a declarat Barroso pentru RFE/RL. „Dar membri ai Uniunii Europene cred că pot deveni. Așadar, să găsim o soluție.”

Întrebată ce așteaptă de la discursul lui Rubio la conferința din 14 februarie și de la implicarea SUA alături de europeni, ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a declarat pentru RFE/RL: „Sper că delegația SUA să reitereze [un] mesaj puternic de sprijin”.

„Și, dincolo de cuvinte, dincolo de conversații, cred că ceea ce avem nevoie acum este o acțiune comună, resurse comune pentru reziliență, dar și pentru procesul de pace [din Ucraina]”.

Țoiu a adăugat că „consolidarea sau refacerea încrederii în parteneriatul transatlantic este, de asemenea, foarte importantă pentru etapele viitoare ale procesului de pace din Ucraina”.

Cancelarul german, Friedrich Merz, va deschide oficial conferința imediat după prânz, stabilind tonul discuțiilor ulterioare.

În discursurile sale recente, el a insistat asupra mesajului că Europa trebuie să-și consolideze puterea militară în fața agresiunii ruse și a incertitudinii cu privire la angajamentul Washingtonului față de NATO.

Europa va fi ascultată doar „când vom învăța limbajul politicii puterii, când vom deveni noi înșine o putere europeană”, a declarat el în ianuarie.

Starea de spirit predominantă la München este caracterizată și de titlurile diverselor discuții planificate.

Ziua de vineri începe cu un mic dejun de rugăciune intitulat „Construirea de punți într-o lume tensionată”, urmat de o masă rotundă intitulată „Reguli fără putere? Dezvoltarea capacității geostrategice a Europei”.

Discuția de pe scena principală, de după-amiaza, se numește „Punctul de ruptură: ordinea internațională între reformă și distrugere”.

Cea de-a 62-a Conferință de Securitate de la Munchen (MSC) are loc în perioada 13-15 februarie 2026, la Hotelul Bayerischer Hof.

Traducere preluată de la Europa Liberă România.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te