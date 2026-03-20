Secretarul general NATO, Mark Rutte: „România – pilon strategic al Alianței”. Nicușor Dan: „România este sigură”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat la conferința de presă de după întâlnirea de joi, 19 martie, cu președintele Nicușor Dan că România joacă un rol strategic pe Flancul Estic al NATO.

„Aceasta este o regiune vitală pentru securitatea noastră comună. Ați găzduit Forțele Terestre NATO conduse de Franța, lucrând împreună cu Aliații pentru a apăra flancul nostru estic”, a subliniat Rutte.

Secretarul general al Alianței a arătat că succesul NATO depinde de investițiile continue în apărare și de capacitatea industriei de a le transforma în capabilități concrete.

„Trebuie să avem capabilitățile pe care aceste investiții le pot aduce. Așadar, avem nevoie ca industria noastră să se mobilizeze, să crească producția. Și aici, România joacă rolul său”, a mai spus șeful NATO.

Mark Rutte a reafirmat sprijinul NATO pentru Ucraina și implicarea directă a României.

„România a fost un susținător constant al Ucrainei. Și vă felicit pentru semnarea, săptămâna trecută, a trei acorduri bilaterale cu Ucraina, axate pe coproducția de materiale de apărare”, a spus Rutte.

Rutte a spus că cooperarea cu Ucraina este importantă, în condițiile în care Kievul a acumulat multă experiență de luptă în războiul declanșat de Rusia.

„Prietenii noștri ucraineni, din cauza acestui război teribil pe care trebuie să-l ducă împotriva rușilor, câștigă foarte multă experiență în domeniul dronelor și tehnologiilor anti-dronă. Toate acestea vor fi implementate pe flancul estic, inclusiv în România”, a spus Mark Rute.

Nicușor Dan: „România este o țară sigură”

La rândul lui, președintele Nicușor Dan a declarat că România și-a respectat angajamentele asumate la summit-ul de la Haga și a anunțat o creștere semnificativă a bugetului de apărare pentru 2025.

„Am cheltuit 2,2% din PIB anul trecut (pe apărare - n.r). În bugetul de anul acesta vor fi 2,5% și, foarte important, dintre acești 2,5%, aproape 40% vor fi pentru echipamente – deci pentru investiții în Apărare”, a spus președintele României.

Nicușor Dan a reafirmat sprijinul României pentru Ucraina, și a pus accentul pe dimensiunea europeană a acestui angajament.

„Nu este despre Ucraina, este despre securitatea Europei”, a spus Nicușor Dan.

De asemenea, președintele Nicușor Dan a arătat că România este un partener de încredere pentru aliați, și a amintit că țara a permis recent ca SUA să trimită echipamente defensive.

„Suntem aliați atunci când partenerul nostru are nevoie. Asta înseamnă să fii aliat”, a spus Nicușor Dan.

Reacția față de avertismentele Iranului la adresa României

Întrebat despre declarațiile ministerului de externe iranian, prin care avertiza Bucureștiul că găzduirea de echipamente militare americane va avea consecințe, președintele Nicușor Dan a temperat îngrijorările.

El a spus că oficialii iranieni au vorbit despre consecințe politice și juridice, fără să amenințe direct România.

„România este apărată, este parte din NATO, are un parteneriat strategic cu Statele Unite și, prin prezența suplimentară de trupe americane, este mai sigură”, a adăugat președintele României.

La rândul lui, Mark Rutte a spus că „România este sigură, vom apăra fiecare centimetru din teritoriul aliat. Astăzi am discutat despre cum să putem îmbunătăți securitatea pe flancul estic. România joacă un rol sigur aici”.

Nicușor Dan și Mark Rutte s-au mai întâlnit în noiembrie 2025, la București, când au discutat despre întărirea posturii de apărare a NATO în regiune.

Declarațiile celor doi lideri despre Ucraina vin la câteva zile după ce președintele Volodimir Zelenski a vizitat Bucureștiul, semnând un parteneriat strategic și un acord de producție militară comună.

