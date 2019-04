Semne de întrebare în urma delictelor crescînde în Statele Unite cu origine în ura rasială sau religioasă

Un nou atentat ucigas la o sinagoga din America aduce in discutie responsabilitati, dincolo de cea evidenta, a criminalului. Ce se intimpla in societatea americana, de natura sa duca la astfel de acte de ura? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Dupa cum se stie de-acum, simbata, in ultima zi a Pastelui evreiesc, o persoana inarmata a intrat intr-o sinagoga de linga San Diego, in timpul serviciului religios, a deschis focul, ucigind o persoană, femeie, si ranind alte trei, inclusiv rabinul. Aparent, in timpul atentatului, arma atacatorului nu a functionat si acesta a fugit de la locul faptei si apoi s-a predat unei patrule de politie.

Autoritatile au dat la iveala identitatea lui – este vorba despre John Earnest, alb, in virsta de 19 ani, student la Universitatea statului California San Marcos.

Intr-un manifest facut public tot simbata, pe Internet, sub numele John Earnest, studentul descrie planuri de a ucide evrei, autorul se auto-caracterizeaza drept antisemit si promoveaza suprematia albilor. Earnest scrie ca surse sale de inspiratie sint autorii atentatelor de la Pittsburgh – tot impotriva unei sinagogi, cu sase luni in urma – din Noua Zeelanda – unde tintele au fost moschei – IIsus si Adolf Hitler. In acelasi document, Earnest a scris ca a fost si la originea incendiului de la o moschee din Escondido, California, cu o luna in urma si ca a dedicat acea actiune, atentatorului din Noua Zeelanda.

Intr-o postare pe o alta retea de socializare, o persoana care pare sa fie tot Earnest si-a anuntat planul de a transmite in direct atentatul pe Facebook – asa cum s-a intimplat in Noua Zeelanda – dar reteaua a interceptat mesajul si l-a blocat, inainte ca el sa devina public. In acel mesaj, persoana despre care se crede ca ar fi Earnest face aluzie si la o miscare creata pe Internet, care promoveaza drepturile barbatilor, anti-feminism si idei de extrema dreapta.

Ca si dreapta radicala, el ii acuza pe evrei ca s-ar afla la originea imigratiei din Statele Unite, de natura sa inlocuiasca populatia alba, o absurda teorie a conspiratiei care s-a mai facut auzita si la Charlottsville, in Carolina de Nord, unde dreapta radicala a organizat in 2017 un mars, soldat cu un mort si mai multi raniti.

Fireste ca cel mai recent atac impotriva sinagogii de linga San Diego ridica semne de intrebare complexe. Delicte comise, avind la origine ura rasiala sau religioasa au crescut ca numar in America, in ultima perioada. Si la fel se intimpla si pe plan global.

Multi acuza retelele de socializare, dar aceastea doar amplifica sentimente si porniri, care preced Internetul. Miscarile pentru suprematia albilor nu sint creatia Facebook sau Google. Retelele de socializarea trebuie sa faca tot ce pot, rapid, pentru a nu oferi celor care promoveaza ura si violenta, platforme de exprimare. Dar actiunea reala trebuie concentrata asupra substantei acestor mesaje, si educatiei civice, in incercarea de a promova intelegere inter-comunitara si o mai buna comunicare a mesajelor ca coexistenta si diversitatea sint benefice pentru societati si ca religia nu este compatibila cu crima si violenta. Or, aceleasi retele de socializare pot propaga si amplifica si aceste mesaje.