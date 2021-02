Sergiu Tofilat: Consiliul Concurenței are toate pârghiile de a sancționa înțelegerile de cartel

Când prețurile la hidrocarburi au crescut din nou, săptămâna trecută – a patra scumpire în ultimele două luni – Segiu Tofilat, un consilier de la președinția moldoveană, a spus într-un comentariu pe pagina sa de pe o rețea de socializare că “moldovenii sunt jecmăniți de cartelul petroliștilor, cu binecuvântarea pasivă a două agenții controlate de oamenii socialiștilor.” Într-un interviu pe care I l-am solicitat, consilierul responsabil cu probleme energetice ne-a explicat de ce a lansat aceste aprecieri dure. Interviul precede o discuție a temei în viitoarea ședința (de vineri, 26 februarie) a Consiliului Suprem de Securitate de pe lângă președinție.

Sergiu Tofilat: „Republica Moldova importă toate produsele petroliere și evident că noi depindem de fluctuația prețurilor la petrol, benzină, motorină pe piața europeană.”

Europa Liberă: Și de ce motivul că acum aceste prețuri cresc nu e suficient pentru Dvs., pentru alții, ca să zică: da, sunt justificate aceste prețuri?

Sergiu Tofilat: „Deci, problema constă nu în faptul că la noi prețurile se majorează, fiindcă noi depindem de situația regională; problema constă în faptul că atunci când prețurile pe piața internațională scad, la noi agenții economici, companiile petroliere nu micșorează în aceeași măsură prețurile cu amănuntul.”

Europa Liberă: Așa s-a întâmplat în 2020, de exemplu?

Sergiu Tofilat: „Exact! În februarie-martie anul trecut, când toată lumea a intrat în lokdown și cererea la produsele petroliere a scăzut brusc, întrucât s-au oprit și avioanele, și transportul, și trenurile și, practic, totul, cererea a scăzut brusc și prețurile s-au dus în jos semnificativ, iar prețurile cu amănuntul la noi petroliștii nu s-au grăbit să le dea în jos în aceeași măsură.”

Europa Liberă: Aveți o estimare, cam cât puteau să scadă atunci prețurile, și nu au scăzut?

Sergiu Tofilat: „Îmi este greu să spun, pentru că nu am suficiente date disponibile în spațiul public ca să fac o analiză exactă și de aceea ne-am adresat la Consiliul Concurenței. Deci, problema constă în faptul că petroliștii nu micșorează prețurile atunci când scade prețul pe piața internațională și asta s-a întâmplat în februarie-martie, până prin luna iunie anul trecut. Eu am adresat o solicitare la Consiliul Concurenței pe 27 ianuarie, ca să-i întreb ce s-a întâmplat și ce măsuri au întreprins ei. Și ei abia săptămâna trecută mi-au răspuns că ei timp de 1 an și 11 luni au urmărit ce se întâmplă cu dinamica prețurilor și abia pe 19 ianuarie anul curent s-au trezit că, iată, vedeți, sunt semne de înțelegeri de acțiuni concertate. Păi, problema a fost în primăvara anului trecut, nu acum și, iată, vrem să aflăm din ce motive Consiliul Concurenței n-a intervenit atunci.”

Europa Liberă: Ce veți face pentru asta?

Sergiu Tofilat: „În primul rând, deschidem Legea privind concurența și vedem care sunt atribuțiile Consiliului Concurenței. Prima: investighează practicile concurențiale; doi: constată încălcări și trei: aplică sancțiuni. Deci, nu ANRE-ul trebuie să intervină, fiindcă ANRE-ul nu are asemenea atribuții, iată, Consiliul Concurenței are toate instrumentele necesare și vrem să-i invităm la președinție și să discutăm ce se întâmplă și de ce ei nu au intervenit – nu le ajung instrumente sau e rea-voință? Să clarificăm care e situația și să înaintăm demersuri către parlament, către, posibil, organele de anchetă, să vedem dacă sunt temeiuri și să-i punem să-și facă lucrul, dacă nu trebuie să plece.”

Europa Liberă: Un deputat din Comisia parlamentară economie, buget și finanțe, Dumitru Alaiba, ne spunea zilele trecute într-un interviu același lucru, că acești conducători de instituții – ai ANRE și Consiliului Concurenței – ar trebui să plece, dar efectiv nu prea există pârghii ca să-i determinați să plece, nu?

Sergiu Tofilat: „Bine, la ANRE eu pot să am o singură întrebare: dacă ei, primind informațiile, rapoartele de la companiile petroliere, au informat Consiliul Concurenței? Asta-i singura întrebare pe care eu pot s-o am către ANRE referitoare la chestiu?nea cu prețurile la petrol.”

Europa Liberă: De ce?

Sergiu Tofilat: „Pentru că toate instrumentele de a interveni, de a constata înțelegerile de cartel și de a aplica sancțiuni le are Consiliul Concurenței. Deci, la dânșii trebuie să avem întrebări când e vorba de prețurile la produsele petroliere.”

Europa Liberă: Deci, faptul că agenția aceasta se numește de reglementări în energetică nu înseamnă că poate interveni pe această piață?

Sergiu Tofilat: „Exact. ANRE-ul intervine pe piețele reglementate – energie electrică, gaze naturale, servicii comunale. Piața petrolieră este o piață competitivă, în toată Uniunea Europeană nu o să găsiți nicăieri unde prețurile sunt reglementate. E concurență și, dacă sunt înțelegeri de cartel, este Consiliul Concurenței, ei trebuie să intervină, la dânșii trebuie să adresăm întrebări, nu la ANRE, la ANRE ne adresăm când e vorba de energie, gaze ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Revin la ceea ce spunea deputatul Dumitru Alaiba în interviul cu Europa Liberă. Și d-lui spunea că s-au făcut nenumărate audieri, este foarte clar că în acest consiliu s-au făcut numirile pe principii politice, oamenii au ajuns acolo ca să nu facă nimic, deci trebuie să plece.

Sergiu Tofilat: „Conducerea Consiliului Concurenței a fost numită cam înainte de alegerile parlamentare din 2019, la sfârșitul lui 2018. Deci, este clar că ei au fost numiți acolo pe criterii politice pentru ca să apere, să protejeze aceste scheme de fraudare a consumatorilor. Înseamnă că, dacă ei nu intervin, noi trebuie să constatăm acest lucru și să punem presiune ca ei să plece sau să-și îndeplinească atribuțiile, dacă nu, înseamnă că să-și asume răspunderea politică majoritatea parlamentară. Noi trebuie să clarificăm și să spunem clar oamenilor ce se întâmplă, cine-i de vină că nu-și face treaba și să punem presiune ca ei să plece. Eu vreau să-i văd cum sub presiune publică ei au să continue să protejeze schemele.”

Europa Liberă: E cam dur ceea ce spuneți Dvs., că protejează schemele, nu?

Sergiu Tofilat: „În situația în care justiția în Republica Moldova este la nivelul la care este, alt instrument, alt mecanism decât presiunea publică, deocamdată, nu văd, până vom face ordine în justiție o să dureze.”

Europa Liberă: Să revenim un pic. De ce nu v-a mulțumit răspunsul pe care l-ați primit de la Consiliul Concurenței?

Sergiu Tofilat: „Problema pe care am constatat-o, deci, acțiunea concertată a companiilor petroliere a fost să mențină prețurile majoritate pe când prețul de import scădea. Și aceasta s-a întâmplat în primăvara anului trecut. Consiliul Concurenței spune că ei au urmărit și de-abia luna trecută s-au apucat, când au început să se scumpească carburanții, ei s-au trezit că ar trebui să intervină și să facă ceva. Deci, practic, un an de zile ei nu au făcut nimic. Asta mă și deranjează.”

Europa Liberă: Dar pentru că acest consiliu este cumva, are garanții de independență, probabil va fi dificil să fie determinați acești oameni să lucreze altfel?

Sergiu Tofilat: „Independența trebuie să vină în comun cu responsabilitatea. Da, independența i se oferă unei instituții pentru ca ea să nu fie cumva influențată politic, dar dacă ei nu-și fac treaba trebuie să fie și responsabilitate. Nu poți să le oferi independență, dar să nu ceri nimic de la dânșii, așa tot nu merge.”

Europa Liberă: Cum se întâmplă că acest consiliu, adică toată lumea a vorbit despre faptul că concurența sănătoasă nu este apărată în Republica Moldova, dar nu știu de ce acest consiliu niciodată nu și-a schimbat practicile? Dvs. aveți o explicație?

Sergiu Tofilat: „Este clar că sunt persoane și agenți economici care beneficiază de această situație, de faptul că plenul Consiliului Concurenței nu face nimic. Plenul Consiliul Concurenței, conducerea este numită de către parlament. Înseamnă că noi trebuie să vedem, de fapt, nu noi, ci organele de anchetă trebuie să vadă dacă nu cumva există o legătură între agenții economici care obțin profituri nejustificate și persoanele politice, deci, majoritatea parlamentară care numește membrii Consiliului Concurenței.

Deci, lucrurile nu se petrec întâmplător...

Dacă instituția statului care este numită de parlament are instrumente și nu intervine, înseamnă că există un interes și noi trebuie să vedem care-i el.”

Europa Liberă: Pe final, dle Tofilat, să ne spuneți clar: ce acțiuni se vor întreprinde sau ce așteptări aveți de la această discuție în Consiliul Suprem de Securitate a acestei chestiuni?

Sergiu Tofilat: „În primul rând, oamenii au așteptări ca măcar o instituție de stat să încerce să facă ceva în țara asta. Este clar că atribuțiile de numire a membrilor în Consiliul Concurenței le are parlamentul, dar noi, cel puțin, putem să adresăm întrebări și să vedem cu ce s-a ocupat conducerea acestei instituții, ce au făcut ei ca să rezolve problema. Și dacă nu au făcut nimic, noi să constatăm, să demonstrăm și să informăm oamenii că, uitați-vă, oamenii aceștia au fost numiți de majoritatea parlamentară, ei nu fac nimic, să-și asume răspunderea politică și mai departe să vedem, să punem presiune, ca ei să plece sau să-i punem la lucru.”

Europa Liberă: Dar poate aceste prețuri sunt așa cum ar trebui să fie pe o piață concurențială?

Sergiu Tofilat: „Uitați-vă, problema asta nu-i de ieri și nu-i de anul acesta sau de anul trecut, chiar Comisia economie, buget și finanțe în decembrie 2015, când au modificat, nu știu a câta oară, Legea produselor petroliere, chiar ei în Nota informativă, pe o pagină și jumătate de trei ori au spus că sunt deficiențe la concurență, concurența nu este asigurată, sunt probleme. Deci, chiar parlamentul constată că sunt probleme de concurență, asta nu-i ceva ce am inventat eu. Și asta a fost, poftim, 5 ani și ceva în urmă. Noi vedem că nu se întâmplă nimic și trebuie să ne lămurim cine trebuie să răspundă pentru lucrul acesta.”