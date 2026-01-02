Shirin Ebadi, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, despre protestele de la Teheran: Iranienii nu mai au nimic de pierdut

Mii de iranieni au ieșit în stradă săptămâna aceasta pentru a protesta împotriva creșterii costului vieții și a stării generale de rău care cuprinde economia țării.

Protestele împotriva inflației în creștere și a scăderii drastice a valorii monedei locale, rialul, au început odată cu închiderea ușilor de către comercianții din Teheran pe 28 decembrie. Revolta a continuat în fiecare zi, extinzându-se la mai multe universități din capitală, precum și în alte zone din țară.

Forțele de securitate iraniene au răspuns uneori cu gaze lacrimogene și bastoane, deși președintele Masud Pezeshkian a promis că guvernul va lua „noi decizii” despre care a spus că vor îmbunătăți situația economică a iranienilor.

Shirin Ebadi, distinsă cu Premiul Nobel pentru Pace în 2003 pentru eforturile sale de a instaura democrația și de a proteja drepturile omului în Iran, a vorbit telefonic pe 1 ianuarie cu Radio Farda de la RFE/RL despre motivele care îi determină pe compatrioții ei să se confrunte cu autoritățile și ce diferențiază aceste proteste de cele anterioare.

Radio Farda: Cât de semnificative sunt, în opinia dumneavoastră, protestele din Iran și ce mesaj transmit acestea?

Shirin Ebadi: Recentele proteste dezvăluie o realitate clară: mulți iranieni au decis că sistemul actual trebuie să se încheie – cu orice preț și cât mai curând posibil – înainte ca țara pe care o iubesc să fie distrusă în continuare. Iranul se confruntă cu o lipsă gravă de aer curat, apă și energie, în timp ce oamenii se luptă să supraviețuiască.

După cum a recunoscut chiar și președintele, țara se bazează pe o bogăție imensă, însă poporul său este înfometat. Responsabilitatea pentru această situație aparține în mod direct sistemului - de la centrele puterii până la oficialii săi neputincioși, inclusiv președintele însuși. Toți sunt de vină pentru sărăcia și mizeria impuse unei națiuni cândva prospere.

Radio Farda: Cât de diferite sunt aceste proteste față de cele anterioare?

Ebadi: Ceea ce distinge acest val de proteste de cele anterioare este conștientizarea tot mai mare în cadrul sistemului că represiunea și uciderea nu mai funcționează. Folosirea forței împotriva unor oameni care nu mai au nimic de pierdut nu ar face decât să intensifice furia publică - ca și cum ai turna benzină pe foc.

Oamenii nu au nimic de pierdut, nu mai suportă. Mesele oamenilor sunt goale, iar foamea i-a presat atât de mult pe oameni încât au renunțat la viață. Sistemul înțelege asta și nu vrea să mai toarne benzină pe foc.

Radio Farda: Oficialii iranieni au declarat că cererile economice din partea oamenilor sunt legitime, avertizând în același timp împotriva protestelor antisistem. Credeți că oamenii văd o diferență între cele două?

Ebadi: Politicile greșite ale republicii islamice și corupția au creat sărăcie și mizerie pentru oameni. Prin urmare, atunci când oamenii spun că mesele lor sunt goale, acest lucru aduce rușine pentru acest regim. Când spunem că oamenilor le este foame, înseamnă că ar trebui să se schimbe.

Timp de 47 de ani, asta au făcut pentru a transforma Iranul, care era prosper, în situația actuală. Nu uitați că în ziua în care a fost creată republica islamică, dolarul era de 7 tomani. Acum, cursul dolarului este de peste 135.000 de tomani. Ce a cauzat asta? Incompetența sistemului, corupția politicienilor, privilegiile pe care le-au creat pentru ei și familiile lor.

Radio Farda: Proteste anti-sistem au loc în Iran de ani, de decenii, pe fondul unei prăpastii tot mai mari dintre popor și autorități? Unde credeți că va duce actuala rundă de proteste Iranul?

Ebadi: Sper ca de data aceasta oamenii să câștige, ca sistemul să cadă și ca oamenii să își îndeplinească dorința pe care o au de multă vreme de a decide asupra viitorului lor într-un referendum sub supravegherea ONU. Sistemul a pierdut puterea și voința de a reprima, deoarece știe că uciderea oamenilor, ca în timpul protestelor anterioare, va fi ca și cum ar turna benzină pe focul furiei lor.

Traducere preluată de la Europa Liberă România.

