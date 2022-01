Sidney Poitier, primul actor afro-american care a primit premiul Oscar, a murit la vârsta de 94 de ani

Sidney Poitier, primul actor afro-american care a primit premiul Oscar pentru cel mai bun actor, a murit la vârsta de 94 de ani. Născut în 1927, la Miami, în Florida, unde părinții bahamieni veniseră să vândă roșii, Poitier a crescut într-un sat din Insulele Bahamas, mutându-se în capitala arhipelagului, Nassau, la vârsta de 11 ani.

Profitând de cetățenia americană primită în virtutea nașterii pe teritoriul Statelor Unite, la 16 ani s-a mutat la New York, lucrând mai întâi în culise la American Negro Theater, și a debutat pe scenă înlocuindu-l la o reprezentație pe Harry Belafonte.

Ca actor de cinema, Poitier a devenit cunoscut cu o serie de filme din anii 1950 care atingeau subiectul inegalității rasiale, de la Cry, the Beloved Country, la The Defiant Ones.

Premiul Oscar l-a primit în 1963, pentru rolul din Lilies of the Field. Au urmat filme devenite între timp clasice, ca The Heat of the Night și Guess Who’s Coming To Dinner.

Moartea lui Poitier a fost anunțată vineri de ministrul de externe din Bahamas, Fred Mitchell.