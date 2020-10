Sloganuri electorale DIY: mod de întrebuințare

În urmă cu exact un an, în octombrie 2019, în campania pentru alegerile prezidențiale din România, candidata Viorica Dăncilă a beneficiat de ceea ce se numește în teatru un „happening", o mică scenetă pusă în scenă astfel încât să pară spontană și improvizată: pe când ea ținea un miting electoral, unui bărbat a părut că i se face rău, iar Viorica Dăncilă s-a repezit să-i acorde primul ajutor, până să vină doctorii, cu lentoarea lor știută.

Desigur, nici un happening, care pune în scenă candidatul într-o lumină favorabilă, nu e de dat încolo, cum se vede că a încercat Dăncilă. Anunța Mediafax cu titlu mare că: “ Viorica Dăncilă a acordat primul ajutor unui bărbat căruia i s-a făcut rău la mitingul PSD !”

Se pot imagina nesfârșite puneri în scenă. De pildă, candidatul a fugit de lume, undeva într-o zonă protejată unde nu se face turism, dar iată că un paparazzo pitit îl fotografiază strângând gunoaie lăsate de alții. Când pozele devin publice, candidatul face scandal că i s-a încălcat dreptul la intimitate, la privacy, dar deși micul său scandal deranjează un pic, lumea e admirativă în fața gestului de a strânge mizeria lăsată de turiștii nepăsători care suntem. E limpede că acel candidat nu este o persoană convențională și că e gata să încalce micile regulamente și birocrația pentru binele comun. Până la urmă – un politician și un lider adevărat nu e un om ca toți ceilalți.

Văzând-o pe Dăncilă cum se prefăcea că acordă primul ajutor, mi-am zis atunci pe loc că e bun trucul ăsta, spre deosebire de nepăsătorul Klaus Iohannis, dar că n-ar trebui repetat prea des. Și, într-adevăr, Dăncilă n-a mai făcut-o (a pierdut, oricum), spre deosebire de ceea că făcea Lech Walesa în campaniile sale (câștigate), repetând peste tot același truc.

Walesa repară tot

Publicitarul francez Séguéla, care a inventat pentru Mitterrand în campanie „Forța liniștită”, povestește în memorii și cum sloganul poate fi făcut mai eficace prin teatru și mizanscene. Astfel, atunci când a fost angajat să coordoneze prima campanie electorală a lui Lech Walesa, în Polonia, Séguéla a mers cu electricianul sindicalist din oraș în oraș, iar la primul miting a fost plăcut surprins să vadă cum, în momentul în care s-a stricat microfonul și vocea lui Walesa nu se mai auzea, acesta a scos de undeva o șurubelniță și a reparat pe loc microfonul în uralele frenetice ale mulțimii seduse. Walesa repară tot.

Când, în aceeași zi, în următorul oraș, Walesa a refăcut sceneta cu microfonul stricat, Séguéla a avut mari probleme să-l convingă pe mustăciosul cu opt copii să nu folosească același truc de fiecare dată, precum plicticoșii care spun mereu aceeași glumă.

Arta sloganului perfect

Unele sloganuri sunt extrem de scurte și simple. „Yes, We Can” al lui Obama. Sau, la referendumul care l-a dat jos pe Pinochet, în Chile în 1988, campania publicitară s-a bazat pe un slogan total negativ: „NO!… ” Un NU simplu, repetat pe toate tonurile, o campanie negativă bazică ce până la urma l-a dat jos pe dictator. Asta pentru că cei care au conceput campania bazată pe un simplu NO făcuseră o analiză abilă a unui context politic in care bătrânii votează conservator, iar tinerii nu votează din defetism, lipsa de convingeri si plictis depolitizat.

Sloganul cel mai eficace, rămâne însă cel perfect adaptat la persoană sau partid. Așa a fost cu ecologiștii belgieni în 1999, când sloganul lor de campanie electorală era (și au avut mari câștiguri în procente): „Când e verde – demarezi”.

Forța liniștită

Unul din sloganurile cele mai bine găsite vreodată a fost cel al lui François Mitterrand în 1981: „Forța liniștită” („La force tranquille”, slogan furat fără jenă in 1992 de Iliescu în România în prima lui campanie electorală). In fața „Forței liniștite” a lui Mitterrand, cei doi contracandidați, Giscard d’Estaing și Jacques Chirac, aveau sloganuri ridicole, plate și aproape identice: „Franța are nevoie de un președinte” pentru primul și „Președintele care ne trebuie” pentru al doilea. „Forța liniștită” i-a strivit pe amândoi. Era un slogan inventat chiar de acel publicitarul francez Séguéla, pe care l-am pomenit în istoria cu Walesa, amic cu Sarkozy și care l-a apărat pe bling-bling Sarko zicând că „cine nu are un Rolex la 50 de ani e un ratat”.

Sigur, e mai greu pentru candidații independenți, care își pot permite să surprindă în marginea convențiilor, sperând să adune ceva procente. Exemple sunt nenumărate, de la acel lord britanic care avea ca simplu mesaj electoral „Vote for Me!”, fără o promisiune, fără un angajament serios sau credibil, până la Partidul Internet din Ucraina, ai cărui membri au candidat la alegerile parlamentare deghizați în personaje din Războiul Stelelor.

Să ne amintim și savuroasa glumă din 2016, cu inexistentul Partid Liberal Muncitoresc din România, care ar fi avut ca slogan: „Vino în PLM”! să-ți faci un viitor. La starea de inteligență din politica românească, unii ar putea chiar lua în serios un asemenea îndemn.

E o întreagă artă în găsirea sloganului electoral perfect. O artă și o știință, un amestec de sociologie, politologie și cunoaștere a psihologiei maselor.

Trebuie să fie scurt, să fie percutant, să fie de neuitat. Nu e de mirare că în perioadă pre-electorală sunt angajați scriitori și publicitari, trebuie un pic din ambele, un slogan electoral ține de publicitate, dar și de poezie, de literatură. E ca titlul unui roman. A găsi titlul just al unui roman e uneori la fel de greu ca a-l scrie.

