Societatea debusolată faţă cu virusul

Societatea moldovenească şi pînă la apariţia Covidului era dezagregată, divizată de o sumedenie de factori. Unii vor spre Europa, alţii vor spre Rusia. Unii sunt săraci, alţii bogaţi. Unii merg la alegeri, alţii nici nu vor să audă de ele. Unii sunt cinstiţi, alţii fură şi iau mită. Unii se gîndesc la Transnistria, alţii au uitat de ea. Unii separă gunoaiele şi folosesc detergenţi eco, pe alţii îi doare-n cot de ecologie şi aruncă bateriile şi resturile de mîncare în acelaşi tomberon.

Covid 19 a mai produs o falie în societatea moldovenească dezagregată. Există oameni care au înţeles pericolul şi poartă mască şi există oameni care contestă existenţa virusului şi nu vor să poarte mască. Cei din urmă mi se par mai agresivi şi au de partea lor argumentul că trebuie să mănînce, că vor să fie liberi, că economia trebuie să funcţioneze. Problema cea mare e însă că ei, prin sfidarea normelor sanitare, pun în pericol vieţile altora. Iar statul moldovenesc şi instituţiile care tare mai vor să muncească respectă şi ele de mîntuială aceste norme. În consecinţă, magazinele, oficiile poştale, băncile şi troleibuzele sunt pline de indivizi cu masca pe-o ureche, sub nas sau sub bărbie. Unii sunt foarte agresivi şi ar ieşi pe baricade, ca-n Serbia, dacă ar fi introdusă din nou carantina.

Acum, cînd aceşti indivizi îşi bagă picioarele în normele sanitare, se vede cît face solidaritatea moldovenească, acum se vede mai bine ca oiricînd ce societate am construit. Nu sunt radicalist, dar mă întreb: dacă îi va înţepa Covidul, ei vor recunoaşte în public că nu au avut dreptate, îşi vor regreta faptele? Dar poate ei, fiind convinşi că nu există virusul, nici nu vor să fie trataţi în cazul în care se îmbolnăvesc?

La cîte falii are această societate, numai cea produsă de Covid ne mai lipsea! Avem în fiecare zi cîte 200-300 de infectaţi, ceea ce e foarte mult, iar retorica agresivă a celor fără măşti devine tot mai viguroasă. Unde vreţi să ajungeţi, flăcăi? Vreţi să ne trimiteţi la terapie intensivă pe toţi?