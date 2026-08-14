Solidaritate de la mare distanță: statul Hawaii face presiuni asupra lui Trump să ajute militar Ucraina

Senatul statului Hawaii i-a cerut președintelui Donald Trump și Congresului să furnizeze Ucrainei arme pentru a se apăra împotriva Rusiei și pentru a recupera teritoriile recunoscute drept ucrainene în conformitate cu dreptul internațional.

Rezoluția 179 a fost adoptată în aprilie, cu 22 de voturi pentru și trei împotrivă (ale unor republicani), din totalul de 25 de membri ai camerei superioare. Ulterior, documentul a fost transmis oficialilor federali, iar la începutul acestei săptămâni a fost inclus în Congressional Record, jurnalul oficial al Congresului SUA, ca rezoluție a legislativului din Hawaii. Documentul a fost trimis Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților.

Rezoluția este neobligatorie și nu poate dicta politica externă a SUA. Totuși, transmiterea ei către Congres are loc într-un moment în care sprijinul bipartizan pentru intensificarea presiunilor asupra Rusiei este din nou pus la încercare.

Documentul nu poate aloca fonduri, dispune livrarea de arme și nici obliga administrația Trump sau Congresul să adopte o anumită politică. Importanța sa constă mai degrabă în mesajul transmis și în faptul că acesta a ajuns oficial la autoritățile federale.

În iunie, Camera Reprezentanților SUA a aprobat Ukraine Support Act, care prevede peste un miliard de dolari pentru Ucraina, până la 8 miliarde de dolari sub formă de împrumuturi pentru finanțare militară, sprijin pentru reconstrucție și noi sancțiuni împotriva Rusiei. Proiectul a trecut cu 226 de voturi pentru și 195 împotrivă, 18 republicani alăturându-se democraților.

La sfârșitul lunii iulie, Senatul american a votat cu o majoritate covârșitoare pentru avansarea unei legislații care ar extinde sancțiunile împotriva Rusiei și Iranului și i-ar permite lui Donald Trump să impună tarife de până la 100% principalilor cumpărători de petrol și gaze rusești.

În acest context, rezoluția din Hawaii arată că sprijinul pentru Kiev este exprimat și dincolo de Washington, inclusiv de legislatori statali care nu au un rol direct în politica externă a SUA.

Rezoluția a fost inițiată de senatorii democrați Karl Rhoads, Lorraine Inouye și Angus McKelvey. Rhoads, președintele Comisiei juridice a Senatului, a fost principalul autor al documentului.

„Nu au suficiente rachete antibalistice”

Într-un interviu acordat RFE/RL pe 12 august, Rhoads a spus că, în opinia sa, Hawaii nu a vorbit suficient de ferm despre Ucraina în ultimii ani.

Una din principalele sale preocupări este deficitul de sisteme de apărare antiaeriană al Ucrainei, în special a celor capabile să intercepteze rachete balistice.

„Una dintre marile probleme cu care se confruntă ucrainenii în acest moment este că nu au suficiente rachete antibalistice pentru a împiedica bombardarea Kievului în fiecare noapte”, a spus Rhoads.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat aceeași problemă într-un interviu acordat CNN pe 12 august. El a declarat că Ucraina are nevoie de cel puțin 5% din actualul stoc american de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot pentru a putea face față intensificării atacurilor rusești cu rachete balistice. Potrivit lui Zelenski, 10% din stocul SUA ar fi suficiente pentru a opri toate atacurile rusești cu rachete balistice.

Rezoluția afirmă că asistența americană a ajutat Ucraina să se apere, să desfășoare contraofensive și să ofere ajutor umanitar. Documentul solicită continuarea livrărilor de arme pentru apărarea suveranității Ucrainei și recuperarea teritoriilor recunoscute drept ucrainene în baza dreptului internațional.

De asemenea, rezoluția îi cere lui Trump să negocieze retragerea forțelor ruse din Ucraina.

Apelul lui Rhoads pentru mai multe arme vine în condițiile în care dezbaterea de la Washington s-a mutat tot mai mult spre combinația dintre sprijinul militar și presiunea economică ce ar putea schimba cursul războiului.

El a spus că Ucraina are nevoie de sisteme suplimentare de apărare antiaeriană capabile să intercepteze rachete balistice, precum și de arme cu rază mai lungă de acțiune.

Rhoads a apărat și loviturile ucrainene asupra unor ținte aflate în adâncimea teritoriului rus, afirmând că acestea au adus războiul „acasă, în Rusia”.

„Cred că ar fi o idee bună să oferim mai multe arme cu rază lungă de acțiune”, a spus el.

Senatorul a recunoscut diferența de capacități dintre Ucraina și Rusia, care este o țară mai mare și care a primit sprijin militar din partea unor state precum Coreea de Nord și Iran. Relația Chinei cu Moscova, a adăugat el, complică și mai mult situația strategică.

Rhoads a spus că este încurajat de faptul că în Europa se conturează tot mai clar ideea că statele europene trebuie să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate. El a dat ca exemplu aderarea Finlandei și Suediei la NATO după invazia rusă pe scară largă în Ucraina.

„Cred că își dau seama că trebuie să joace un rol mai important decât au făcut-o până acum”, a spus el.

Rhoads a afirmat că speră ca Europa „să preia din povară”, dar a adăugat: „Ar trebui să facem mai mult”.

Copii certificate ale rezoluției Senatului hawaian au fost trimise lui Donald Trump, liderilor Congresului, membrilor delegației din Hawaii în Congres și guvernatorului statului. Ulterior, documentul a fost inclus în Congressional Record și transmis Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților.

Rhoads a spus că, în rândul locuitorilor din Hawaii care continuă să urmărească războiul, sentimentul favorabil Ucrainei rămâne unul general. El a recunoscut însă că atenția publicului ar putea scădea.

„Toată lumea merge mai departe”, a spus senatorul, observând că războiul durează de ani de zile, în timp ce americanii se confruntă și cu alte probleme.

Rhoads a spus că nu cunoaște sondaje care să-i permită să compare opinia publică din Hawaii cu cea din restul Statelor Unite.

„Presupun că este similară — în măsura în care cineva se mai gândește la acest subiect, este pro-ucrainean”, a spus el.

„Rușii au început acest război”

Rezoluția nu reprezintă neapărat dovada unei presiuni masive din partea opiniei publice. Ea arată însă că unii legislatori din state americane vor în continuare ca Washingtonul să audă un argument care a devenit tot mai contestat la nivel federal.

Mykola Murskyj, director pentru advocacy în cadrul organizației americane nonprofit Razom, axată pe sprijinirea Ucrainei, a declarat pentru RFE/RL că demersul legislativ din Hawaii reflectă sprijinul mai larg al americanilor pentru Kiev.

„În pofida a ceea ce s-ar putea vedea la știri, americanii susțin în continuare, în mod covârșitor, furnizarea de arme pentru apărarea Ucrainei și sancțiuni împotriva Rusiei”, a afirmat Murskyj.

El a susținut că Ucraina poate învinge Rusia dacă primește mijloacele militare necesare și a indicat sprijinul public pentru livrările de arme și sancțiuni.

Murskyj a făcut referire și la istoria statului Hawaii, unde a avut loc atacul japonez asupra bazei americane de la Pearl Harbor în 1941.

„Locuitorii din Hawaii știu câte ceva despre atacurile neprovocate”, a spus el, argumentând că Statele Unite ar trebui să învețe din istorie și să ofere Ucrainei mijloacele necesare pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia.

La fel ca Rhoads, el a pus accent pe necesitatea consolidării apărării antiaeriene.

Apelul din Hawaii vine în timp ce Washingtonul încearcă să găsească un echilibru între sprijinul militar pentru Ucraina și măsurile economice menite să afecteze capacitatea Rusiei de a finanța războiul. Legislația privind sancțiunile aflată în discuția Senatului urmărește, de exemplu, să crească presiunea asupra veniturilor Rusiei din energie și asupra altor surse de finanțare.

Mesajul transmis de Hawaii este însă mai direct: Ucraina are nevoie de arme.

„Ucraina este o țară independentă”, a spus Rhoads. „Rușii au început acest război, nu ucrainenii.”

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