La Washington, dezbaterea despre rachetele Patriot pentru Ucraina se intensifică

Deputatul Don Bacon din Nebraska a formulat una dintre cele mai dure critici din partea republicanilor la adresa acestei măsuri. Într-un interviu acordat RFE/RL pe 31 iulie, Bacon, un membru de seamă al Partidului Republican din cadrul Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților, a acuzat Casa Albă că transmite semnale contradictorii într-un moment în care Ucraina se confruntă cu o campanie rusească de rachete din ce în ce mai intensă și cu o penurie acută de rachete de interceptare Patriot.

„Deși 70 la sută dintre americani susțin Ucraina, politicile Casei Albe dau impresia că angajații ei fac parte din cei 30 la sută. Dacă li s-ar fi permis ucrainienilor să construiască sistemul Patriot, acest lucru ar fi contribuit la atenuarea deficitului de rachete interceptoare cu care ne confruntăm astăzi”, a declarat Bacon.

„Mi-aș dori ca președintele să fie mai mult ca Reagan sau Churchill în ceea ce privește Rusia”, a adăugat el.

Criticile lui Bacon au venit în contextul în care Rusia a continuat atacurile intense asupra Kievului, sporind presiunea asupra rețelei de apărare aeriană a Ucrainei, deja pusă la grea încercare. Aceste comentarii subliniază, de asemenea, o dezbatere mai amplă în cadrul propriei tabără politică a lui Trump cu privire la măsura în care Washingtonul ar trebui să meargă în sprijinirea Ucrainei împotriva Rusiei.

Disputa se concentrează pe aparenta schimbare de poziție a lui Trump în ceea ce privește producția de rachete Patriot.

În cadrul recentei sale întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump a dat de înțeles că Statele Unite vor permite Ucrainei să producă rachete de interceptare Patriot sub licență. Cu toate acestea, câteva zile mai târziu, în cadrul unei ședințe a Cabinetului de la Camp David, el a declarat că nu s-a ajuns la niciun acord.

„Nu am fost de acord cu asta”, a spus Trump, descriind o astfel de tehnologie drept „ceva greu de dat” și avertizând că beneficiarii tehnologiei militare avansate ar putea, într-o bună zi, „să se întoarcă împotriva ta”.

Această schimbare de poziție este deosebit de importantă, întrucât rachetele interceptoare Patriot au devenit una dintre cele mai urgente necesități militare ale Ucrainei, dat fiind că Rusia recurge din ce în ce mai mult la atacuri cu rachete balistice.

Deficitul a fost agravat de utilizarea pe scară largă a rachetelor interceptoare americane în alte conflicte, analizele indicând faptul că Pentagonul a folosit deja aproximativ două treimi din stocul său de rachete Patriot.

Oficialii apără poziția SUA pe fondul continuării eforturilor diplomatice

În ciuda criticilor din partea parlamentarilor, înalți oficiali americani, care au vorbit sub condiția anonimatului, au apărat ultima poziție a lui Trump în cadrul unor discuții cu RFE/RL, susținând că ea nu face decât să reflecte stadiul actual al negocierilor, fără a renunța definitiv la propunere.

Potrivit oficialilor, discuțiile cu Kievul sunt încă în desfășurare și nu s-a ajuns încă la un acord final privind producția sub licență a sistemelor Patriot.

Dialogul diplomatic continuă la mai multe niveluri.

Zelenski a purtat o conversație telefonică cu vicepreședintele JD Vance pe 31 iulie, conversație confirmată pentru RFE/RL de un oficial american, deși administrația a refuzat să discute conținutul acesteia.

Zelenski a declarat ulterior în mod public că rachetele interceptoare Patriot rămân „o prioritate absolută” pe fondul continuării atacurilor aeriene ale Rusiei, adăugând că ambele părți au convenit să mențină echipele lor angajate în urma a ceea ce el a descris ca fiind o întâlnire pozitivă la Casa Albă cu Trump.

Calendarul diplomatic ar putea deveni și mai încărcat în săptămânile următoare. Potrivit a două surse la curent cu planurile, Steve Witkoff și Jared Kushner ar urma să viziteze Kievul în a doua jumătate a lunii august, dacă pregătirile se vor desfășura conform planului.

Se pare că vizita a fost organizată în urma întâlnirii pe care Trump a avut-o cu Zelenski la Casa Albă, pe 28 iulie, și vine în continuarea unor contacte reînnoite menite să relanseze eforturile de pace.

Senatul dă semne că va urma o altă direcție

În timp ce poziția administrației cu privire la tehnologia Patriot rămâne incertă, Senatul ia măsuri pentru a consolida asistența militară prin alte canale.

Pe 31 iulie, un grup bipartid format din opt senatori a prezentat „Legea privind accelerarea investițiilor europene în apărarea Ucrainei”, un act legislativ menit să accelereze livrările de muniție în cantități mari prin simplificarea procedurilor de aprobare din partea SUA pentru transferurile de arme către aliați.

Inițiativa, condusă de senatorul democrat Tim Kaine din Virginia și de senatorul republican John Cornyn din Texas, ar autoriza în avans transferurile de muniție esențială — inclusiv obuze de artilerie de 155 mm, rachete HIMARS și muniție GMLRS — până în 2030, menținând în același timp supravegherea din partea Congresului și monitorizarea destinației finale.

Susținătorii susțin că această măsură ar reduce întârzierile birocratice, ar încuraja o mai bună repartizare a sarcinilor la nivel european și ar consolida baza industrială de apărare a SUA.

Inițiativa a beneficiat de sprijinul bipartizan al senatorilor Chris Coons din Delaware, Alan Armstrong din Oklahoma, Mark Kelly din Arizona, Thom Tillis din Carolina de Nord, Pete Ricketts din Nebraska și Jacky Rosen din Nevada, care au susținut cu toții că accelerarea livrărilor de arme este esențială, în contextul în care Rusia își continuă invazia pe scară largă.

În ansamblu, aceste evoluții ilustrează peisajul din ce în ce mai complex al politicii Statelor Unite față de Ucraina.

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