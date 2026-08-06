BRUXELLES/WASHINGTON -- Faptul că Ucraina nu a reușit să intercepteze nici măcar o singură rachetă în timpul amplului atac aerian al Rusiei din 5 august a alimentat noi îngrijorări legate de stocurile de muniție ale Kievului, în condițiile în care forțele rusești își intensifică loviturile cu rachete balistice asupra Kievului și altor regiuni, rămase aproape fără protecție.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat că livrările de rachete interceptoare antibalistice din partea statelor partenere au scăzut considerabil, lăsând Ucraina tot mai vulnerabilă în fața atacurilor letale lansate de Rusia cu o frecvență tot mai mare.

După o reuniune din 5 august cu conducerea armatei ucrainene privind protejarea infrastructurii critice, Zelenski a declarat că Ucraina a primit în acest an doar o treime din numărul de rachete interceptoare pentru apărarea antiaeriană livrate în perioada similară a anului 2025.

„Partenerii noștri au aceste rachete. Sunt necesare însă deciziile politice pentru livrarea lor și pentru accelerarea producției, inclusiv prin localizarea acesteia în Ucraina”, a spus Zelenski.

Ministra letonă de Externe, Baiba Braže, aflată la Kiev în timpul celui mai recent atac, din 5 august, a condamnat loviturile rusești, care au luminat cerul nopții cu explozii uriașe.

„A fost un atac mârșav împotriva ucrainenilor. M-am adăpostit într-un buncăr alături de mai mulți dintre ei și le-am admirat rezistența. Rusia este un stat terorist și trebuie oprită”, a scris ea pe platforma X.

Și ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, le-a cerut aliaților să nu încetinească sprijinul militar.

„Atacurile Rusiei nu iau vacanță de vară; nici sprijinul pentru Ucraina și nici presiunea asupra agresorului nu trebuie să se oprească. Fiecare interceptor contează. Sunt mijloace care salvează vieți”, a declarat el pe 5 august.

Întrebări privind stocurile Statelor Unite

Rachetele interceptoare Patriot rămân cel mai eficient mijloc de apărare al Ucrainei împotriva rachetelor balistice rusești. Totuși, cresc semnele de întrebare privind numărul de interceptoare suplimentare pe care Washingtonul le-ar mai putea furniza.

Săptămâna trecută, Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) a estimat că Statele Unite au consumat peste jumătate din stocurile de interceptoare Patriot PAC-3 MSE și THAAD în timpul operațiunilor militare desfășurate împotriva Iranului în acest an.

Potrivit raportului, stocul de interceptoare Patriot PAC-3 MSE a scăzut de la peste 2.300 de unități înaintea conflictului început în februarie la aproximativ 800, iar rezervele de interceptoare THAAD s-au redus aproape la jumătate.

Mark Cancian, consilier principal la CSIS și coautor al raportului, a declarat pentru RFE/RL că aceste deficite lasă Washingtonului foarte puțin spațiu de manevră pentru a continua aprovizionarea Ucrainei.

„Ucraina nu se poate aștepta să primească prea multe interceptoare — sau chiar niciunul — din partea Statelor Unite pentru o perioadă destul de lungă. SUA și-au consumat în mare măsură propriile stocuri. Am rămas cu aproximativ 800-900 de interceptoare Patriot. Planificatorii militari nu vor să coboare sub acest prag, așa că va fi foarte dificil să fie trimise Ucrainei fie interceptoare din stoc, fie din producția nouă”, a spus Cancian.

În opinia sa, Ucraina ar putea fi nevoită să caute rachete pentru sistemele sovietice S-300 în statele care le mai operează și să își intensifice eforturile de distrugere a lansatoarelor rusești înainte ca acestea să poată lansa rachetele.

Evaluarea sa contrastează cu mesajele publice ale administrației Trump.

CNN a relatat pe 4 august, citând oficiali sub protecția anonimatului, că stocurile de rachete Patriot au ajuns la un nivel „periculos de scăzut”.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a respins informația, catalogând-o drept „fake news”.

Cu doar câteva zile înainte, Pentagonul anunțase încheierea unor acorduri cu Lockheed Martin și Northrop Grumman pentru extinderea producției de interceptoare Patriot PAC-3 și THAAD.

În dimineața zilei de 6 august, președintele american Donald Trump a insistat că Statele Unite dispun de cantități „uriașe” de muniție.

Cei care au divulgat aceste informații trădătoare sunt identificați. Vom cere pedepse lungi cu închisoarea...

Trump promisese anterior că va permite Ucrainei să producă interceptoare Patriot, însă câteva zile mai târziu a părut să dea înapoi în privința acestei promisiuni.

„În plus, cantități mari sunt produse și livrate Statelor Unite ori de câte ori este nevoie. Companiile din industria de apărare construiesc cel mai mare număr de uzine și fabrici din istoria țării noastre”, a scris el pe platforma Truth Social.

„Cei care au divulgat aceste informații trădătoare sunt identificați. Vom cere pedepse lungi cu închisoarea”, a adăugat Trump.

Cu toate acestea, oficiali ai administrației americane care au discutat cu RFE/RL sub protecția anonimatului au afirmat că estimările CSIS reflectă, în linii mari, situația actuală a stocurilor americane de interceptoare.

Cancian a avertizat că refacerea acestor rezerve va dura ani de zile, chiar și în condițiile accelerării producției.

„Statele Unite își extind capacitatea de producție. Înainte de războiul din Ucraina produceau aproximativ 300 de interceptoare Patriot pe an. Acum sunt în jur de 600. Încercăm să ajungem la 2.000 pe an, însă acest obiectiv nu va putea fi atins înainte de 2030”, a spus el.

Chiar și atunci, Ucraina va trebui să concureze cu alți parteneri ai SUA pentru noile loturi de producție.

„Statele din Golf au consumat și ele multe interceptoare Patriot în actualul conflict din regiune și vor să își refacă stocurile. Va exista o competiție puternică pentru noile rachete produse. Este posibil să mai treacă patru sau cinci ani până când oferta va acoperi cererea.”

Riscurile pentru Ucraina

Perspectiva reducerii livrărilor americane ridică probleme imediate pentru Ucraina, în condițiile în care Rusia își intensifică atacurile cu rachete înaintea unei noi ierni.

Mai multe publicații, inclusiv Reuters, citând surse din serviciile militare de informații ucrainene, au relatat că o unitate nord-coreeană de rachete a început să fie desfășurată în vestul Rusiei și ar putea dispune de până la 120 de rachete balistice și șase lansatoare destinate atacurilor asupra Ucrainei.

Kervin Aucoin, veteran al armatei americane și fost analist de informații militare, consideră că reducerea stocurilor SUA va afecta inevitabil Kievul.

„Nu înseamnă că nu va mai primi deloc interceptoare, dar va primi mult mai puține decât se aștepta”, a declarat el pentru RFE/RL.

Totuși, Aucoin subliniază că Ucraina s-a adaptat în repetate rânduri schimbărilor de pe câmpul de luptă.

„Ucraina se descurcă foarte bine. Dacă nu se va mai putea baza pe Statele Unite, se va baza, din păcate, pe propria reziliență și va continua să obțină rezultate pe câmpul de luptă.”

Pe termen mai lung, spune el, Ucraina s-ar putea orienta tot mai mult către tehnologii mai ieftine, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană bazate pe drone și arme cu laser, în loc să se bazeze în principal pe costisitoarele interceptoare Patriot.

Senatorul republican Rick Scott, președintele Subcomisiei pentru Forțele Armate din Senatul SUA, a declarat pentru RFE/RL că este convins că administrația de la Casa Albă rămâne angajată în sprijinirea Ucrainei.

„Din discuțiile pe care le am cu oameni din administrație rezultă clar că sunt hotărâți să sprijine Ucraina. Sunt convins că îi vor furniza armele de care are nevoie atunci când va avea nevoie de ele.”

Cancian avertizează însă că diminuarea stocurilor americane ar putea influența și modul în care adversarii Statelor Unite evaluează nivelul de pregătire militară al Washingtonului.

„China este principalul motiv de îngrijorare pentru Statele Unite. Consumul unui număr atât de mare de interceptoare a creat o fereastră de vulnerabilitate, iar Beijingul ar putea încerca să profite de aceasta”, a spus el.

În opinia sa, și Iranul ar putea ajunge la o concluzie similară: „Iranul privește cu siguranță această situație și s-ar putea gândi că Statele Unite ar evita reluarea ostilităților din cauza acestor deficite tot mai mari.”

Ucraina se uită tot mai mult spre Europa

În contextul presiunii asupra stocurilor americane, Ucraina își îndreaptă tot mai mult atenția către aliații europeni.

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat recent că Washingtonul analizează posibilitatea unei producții comune de interceptoare Patriot împreună cu Ucraina și partenerii europeni.

El a subliniat însă că prioritatea imediată este ca Ucraina să primească mijloacele de apărare antiaeriană necesare pentru a trece și peste iarna următoare, fie din stocurile excedentare ale aliaților, fie prin creșterea producției în uzinele americane.

Kievul a început deja aceste demersuri.

La începutul lunii iulie, ministrul ucrainean al Apărării de la acea vreme, Mihailo Fedorov, a trimis solicitări către aproape 40 de state pentru transferul temporar de interceptoare Patriot din stocurile existente, propunând ca acestea să fie înlocuite ulterior cu rachete provenite din producția viitoare.

Ucraina nu a precizat ce state au primit aceste solicitări.

În Uniunea Europeană, șapte state operează sisteme Patriot: Germania, Polonia, Țările de Jos, Suedia, Grecia, Spania și România.

Pe 5 august, RFE/RL a întrebat guvernele acestor țări dacă iau în calcul furnizarea unor interceptoare suplimentare, după ce Ucraina nu a reușit să intercepteze nicio rachetă rusească în timpul atacului nocturn.

Germania a refuzat să comenteze aspecte operaționale, iar România a transmis că este vorba despre „o chestiune de securitate națională”.

Suedia a amintit că a alocat încă 108 milioane de dolari inițiativei PURL, ridicând contribuția totală la 535 de milioane de dolari.

Țările de Jos au declarat anterior că au donat deja tot ceea ce puteau disponibiliza din propriile stocuri Patriot.

RFE/RL i-a solicitat și ambasadoarei Ucrainei la NATO, Aliona Hetmanciuk, informații despre stadiul negocierilor cu statele partenere, însă până la publicarea acestui articolul nu a primit un răspuns.

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