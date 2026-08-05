Zelenski: Livrările de rachete pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei s-au redus de trei ori față de 2025

„În acest an, din păcate, livrările de rachete pentru apărarea antiaeriană din partea partenerilor s-au redus semnificativ. Numărul rachetelor incluse în aceste livrări a scăzut de trei ori față de 2025. Și nu este vorba doar despre această vară, ci despre întreaga primă jumătate a anului 2026”, a declarat Zelenski pe Facebook, după o întâlnire cu șefii armatei și serviciilor de informații.

Potrivit președintelui ucrainean, însă, partenerii Kievului „au rachete în stoc”. El a cerut adoptarea „deciziilor politice necesare” pentru accelerarea livrărilor și a proceselor de producție, inclusiv prin localizarea producției în Ucraina.

La sfârșitul lunii iulie, în timpul întâlnirii cu președintele american Donald Trump în Biroul Oval de la Washington, Zelenski i-a cerut acestuia un „pachet de iarnă” de urgență, care să includă cel puțin 300 de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot. Președintele ucrainean a vorbit despre această solicitare într-un interviu acordat jurnalistului Barak Ravid de la Axios.

Financial Times a relatat miercuri, 5 august, citând surse bine informate, că Trump a respins solicitarea.

Potrivit publicației, Trump a invocat deficitul acestor rachete în depozitele SUA, pe fondul războiului de cinci luni cu Iranul, și a afirmat că acestea sunt necesare în prezent pentru apărarea obiectivelor americane din Orientul Mijlociu și a aliaților din regiune.

Nicio rachetă interceptată în atacul asupra Kievului

Declarațiile lui Zelenski vin după un nou atac rusesc de amploare asupra Kievului și regiunii din jurul capitalei.

În noaptea de 5 august, forțele ruse au atacat Ucraina cu rachete balistice și drone. Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a lansat patru rachete antinavă de tip Zircon/Oniks, 24 de rachete balistice Iskander-M/S-400 și 115 drone de atac de diferite tipuri. Principala direcție a atacului a fost regiunea Kiev.

Forțele ucrainene de apărare antiaeriană nu au reușit să intercepteze niciuna dintre rachetele lansate de Rusia.

Potrivit celor mai recente date, 17 persoane au fost ucise la Kiev și în regiunea capitalei ucrainene, iar alte 44 au fost rănite.

În regiunea Kiev au izbucnit mai multe incendii, inclusiv la depozite din districtele Brovarî, Bucea și Fastiv. În capitală, efectele atacului au fost raportate în districtele Holosiiv, Obolon, Desnianski și Sviatoșîn.

Reuters: SUA au rămas cu stocuri reduse de rachete cu rază lungă de acțiune

Agenția Reuters a relatat pe 4 august, citând trei persoane familiarizate cu datele, că armata americană a consumat o mare parte din stocul său de rachete de precizie cu rază lungă de acțiune, inclusiv ATACMS și PrSM, în timpul războiului de cinci luni cu Iranul.

Aceste muniții, care costă peste un milion de dolari pe unitate, reprezintă o componentă importantă a arsenalului militar american. Rachetele ATACMS furnizate Ucrainei de Statele Unite au jucat un rol important în războiul împotriva Rusiei, permițând forțelor ucrainene să lovească ținte aflate în interiorul teritoriului rus.

Reuters precizează însă că nu există deocamdată o evaluare oficială și publică a stocurilor de rachete ATACMS și PrSM.

Kievul pregătește noi măsuri împotriva Rusiei

Zelenski a mai declarat că la întâlnirea cu oficialii militari și ai serviciilor de informații au fost stabilite măsuri suplimentare pentru protejarea infrastructurii din Ucraina.

De asemenea, au fost convenite noi măsuri ale forțelor de apărare, care urmează să fie aplicate în regiunea Donețk și în alte sectoare ale frontului. „Cea mai mare atenție este acordată acum, desigur, orașelor Kosteantinivka și Sloviansk”, a spus el.

La reuniune s-a discutat și despre un nou plan de lovituri cu rază lungă de acțiune asupra Rusiei, după expirarea celui anterior, despre care Zelenski nu a oferit detalii privind eficiența acestuia.

„Operațiunile împotriva obiectivelor petroliere și rafinăriilor din Rusia continuă. Costul prelungirii războiului pentru agresor va crește”, a afirmat Zelenski.

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